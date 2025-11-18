Chile proyecta fuerte alza de 11% en exportaciones de carozos

La industria estima 40,5 millones de cajas exportadas, mientras Norteamérica lidera la demanda con un alza proyectada de 52%.

El sector frutícola chileno se prepara para una temporada al alza. Así lo confirmó el Comité de Carozos de Frutas de Chile , que publicó su primera estimación para el ciclo 2025-2026, proyectando un incremento significativo en el volumen total de exportaciones. De acuerdo con el director ejecutivo del Comité, Ignacio Caballero, el país espera exportar 40,5 millones de cajas de 8 kilos de duraznos, nectarines y ciruelas, cifra que representa un aumento del 11% respecto de la temporada anterior.

Caballero explicó que esta proyección se obtuvo a partir de información entregada por 44 empresas productoras y exportadoras, las cuales concentraron el 87% del volumen de envíos registrado durante la temporada 2024-2025. A su juicio, el escenario evidencia un dinamismo relevante del sector , acompañado por una recuperación productiva y un mejor comportamiento de las condiciones climáticas en diversas zonas frutícolas del país.

Crecimiento por especie: ciruelas lideran la expansión

Uno de los puntos más destacados del informe del Comité es la expansión prevista en la mayoría de las categorías de carozos. Según detalló Caballero, “las proyecciones para casi todas las especies evidencian crecimientos, siendo encabezadas por las ciruelas, que marcan la mayor alza con un +15%”.

El desglose por especie proyecta el siguiente panorama:

Nectarines: Se anticipan 15,3 millones de cajas de 8 kilos, lo que implica un crecimiento del 5%.

-Nectarines blancos: Encabezan el avance con 10,2 millones de cajas y un incremento del 14%.

-Nectarines amarillos: Presentan un retroceso del 9%, totalizando 5,1 millones de cajas.

Ciruelas japonesas (totales): La estimación llega a 15,6 millones de cajas de 7 kilos, equivalente a un alza del 3%.

-Ciruelas japonesas rojas: Exhiben una leve disminución de 1%, alcanzando 9,3 millones de cajas.

-Ciruelas japonesas negras: Muestran un avance del 5%, con 5,9 millones de cajas exportadas.

-Ciruelas europeas: Se proyectan 6,2 millones de cajas de 9 kilos, reflejando un crecimiento del 15%, uno de los más importantes del informe.

Duraznos: El Comité estima envíos por 3,4 millones de cajas de 8 kilos, cifra que representa un aumento del 8%.

Estas proyecciones consolidan un escenario optimista, especialmente considerando que los carozos son un pilar relevante dentro de la oferta frutícola chilena, destacando además su alta demanda en mercados asiáticos y norteamericanos.

Comportamiento por mercados: fuerte repunte en Norteamérica

Otra de las novedades del informe es la incorporación de un desglose por mercados de destino para nectarines y ciruelas. Según explicó Caballero, esta herramienta permitirá monitorear con mayor precisión la evolución comercial y ajustar estrategias para maximizar el alcance internacional de los carozos chilenos.

Para la próxima temporada, el Comité prevé que Asia continuará siendo el principal destino, con 18,1 millones de cajas exportadas, aunque esta cifra representa una disminución del 3% respecto de la campaña anterior. Aun así, la región sigue concentrando una parte sustancial de la demanda, especialmente en países como China y Corea del Sur, claves para la fruta chilena.

ciruela con dusraznos Las ciruelas encabezan el repunte exportador, mientras el sector se prepara para una de las temporadas más robustas de los últimos años.

El dato más llamativo del informe corresponde a Norteamérica, donde se proyecta un crecimiento explosivo del 52%, con 10,6 millones de cajas estimadas. Este incremento se atribuye principalmente a una mayor disponibilidad de fruta, mejoras logísticas y a un reimpulso en el consumo de ciruelas y nectarines en Estados Unidos y Canadá.

En contraste, Latinoamérica muestra un panorama menos favorable, con una caída proyectada del 16%, lo que dejaría los envíos en 4,8 millones de cajas. Europa también presenta una leve baja de 2%, totalizando 3,7 millones de cajas.

Un año clave para la industria frutícola

La temporada 2025-2026 se presenta como un periodo decisivo para el sector de carozos. Las cifras del Comité apuntan a una recuperación sólida, acompañada por crecimientos importantes en especies clave y una diversificación de mercados que, aunque enfrenta desafíos, también abre oportunidades significativas, sobre todo en Norteamérica.

Con estas proyecciones, la industria chilena de carozos se posiciona para reforzar su presencia global, consolidarse en mercados estratégicos y continuar elevando su competitividad en un escenario internacional cada vez más exigente.

Fuente: Frutas de Chile con aportes de Redacción +P.