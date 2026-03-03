Duro rechazo del empaque al pedido de EDERSA de aumentar las tarifas

De la audiencia pública convocada por el Ente Provincial Regulador de la Energía (EPRE), para analizar el incremento en las tarifas eléctricas solicitado por la distribuidora EDERSA , participó la Cámara Argentina de Fruticultores Integrados (CAFI), a través de su gerente Miguel Sabbadini, quien aseguró que el pedido de la empresa “es totalmente ilegítimo y fuera de lugar” , luego de analizar que los porcentajes solicitados están por encima del crecimiento de la inflación.

Al igual que otros representantes de la actividad económica, también el directivo de CAFI aseguró que la información que difundió EDERSA es falsa, atento que había pedido la audiencia para que le aprobaran un 45,9% de aumento, y los empresarios hicieron notar que “en realidad” el impacto en las facturas va a superar el 60%.

“Respecto a otras irregularidades”, aclaró Sabbadini, demandó que la empresa presente sus balances anuales, “porque es un servicio público, y nosotros le estamos garantizando a través de la audiencia pública un determinado nivel de rentabilidad, por lo tanto, no hay ninguna razón para que esos balances no sean públicos”.

En el centro del debate se ubica un concepto de la tarifa denominado Valor Agregado de Distribución (VAD), conformado por los salarios del personal de la empresa y el valor de los insumos, que van desde cables, aisladores al combustible.

Sabbadini, hizo notar que “nos encontramos que el VAD subió mucho más que el precio estacional de la energía”, y que EDERSA, en algunas categorías de usuario, “encontramos incrementos que son el doble de lo que subió el precio estacional de la energía”.

Afirmó entonces que “hay una transferencia de recursos de todos los rionegrinos hacia la distribuidora. Hay una sola categoría en el que el precio del VAD está alineado a la inflación, en el resto siempre está ampliamente por encima. Y entendemos que no hay manera de justificar esto”.

image Los empresarios advierten: “Si hay un aumento, de ninguna manera puede ser retroactivo”.

Todos ponen

Desde la CAFI además resaltaron otros dos aspectos que consideraron cuestionable. Por un lado, las “pérdidas técnicas”, por fallas en la distribución, que representan el 9,4%. “Tesla se revuelve la tumba con ese dato. No puede tener la distribuidora semejantes pérdidas en su sistema de distribución y pretender que lo paguemos los usuarios”. Pero además en el rubro perdidas “no técnicas”, también deben cubrir todos los usuarios, el 11,99% de la energía que consumen los “colgados” del sistema. No hacer nada por evitar esa situación “sería convalidar la inseguridad, el riesgo y el robo”.

“Nosotros como usuarios no tenemos ninguna posibilidad de ir a cortarle la luz a nadie que esté colgado. Entonces, ¿por qué lo vamos a pagar? ¿Por qué lo dejan en nuestras manos? Convalidar esto es hacer que más gente se cuelgue, porque los que tienen herramientas para esto es la distribuidora con el poder de policía de la provincia. Si ponen las pérdidas no técnicas en la espalda de los usuarios, lo único que va a hacer es estimular a que haya más más gente colgada”, les manifestó el gerente de CAFI a los asistentes a la audiencia “virtual” y que no tiene carácter vinculante.

Por otra parte, también se aplican en las facturas de la luz cargos por obras de ampliación de redes e inversiones en distintos puntos de la provincia y que la empresa no afronta desde su rentabilidad, según se hizo notar en la audiencia.

“No entendemos cómo nos agregan un quince por ciento en el valor de la energía por la generación distribuida que tiene EDERSA para la zona de El Bolsón. No entendemos cómo ese número engrosa tanto el valor de la energía que pagamos”, expresó Sabbadini, quien además destacó que se pueden detectar muchas obras de la distribuidora concentradas en la ciudad de Cipolletti. “Entiendo que es donde más barrios se están haciendo, pero eso deberían pagarlo los que están haciendo los loteos o debería pagarlo la gente del sector, no todos los usuarios de la provincia”. Aclaró que esas obras, “pueden ser necesarias, pero que no pueden caer todas en el bolsillo de los de los consumidores, de los usuarios de toda la provincia”.

Otro reclamo que siempre aflora en estas instancias, es el pedido para que desde la provincia se realice una campaña de medición, que analice la calidad del servicio que presta la empresa.

“Tiene que ser objetiva, pública y tiene que independiente y no medir donde EDERSA decide que se tiene que medir, sino debe aplicarse un sistema objetivo para conocer la realidad de la distribución de todos los rionegrino”, manifestó.

Penumbras

Sobre el final de su exposición, remarcó que el aumento solicitado “no hay manera de explicarlo”, y advirtió que la empresa “ha aumentado exponencialmente sus ingresos y o sus costos, pero no podemos saberlo porque no tenemos acceso al balance”.

Por otra parte, pidió que “si hay un aumento, de ninguna manera puede ser retroactivo”, aunque siempre haciendo notar que “el incremento que están pidiendo está totalmente fuera de lugar, porque consideramos que son porcentajes altísimos y a nosotros nos afectaría que la tarifa nos esté subiendo en algunos casos hasta casi el cien por ciento. No podemos enfrentar ese aumento de costos”.

Fuente: Redacción +P