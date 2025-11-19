China domina el comercio mundial de frutas y reordena la logística global

El liderazgo chino impulsa nuevas rutas marítimas, mayor competencia varietal y ajustes en la cadena de frío que afectan al resto de los grandes exportadores.

El comercio mundial de frutas y hortalizas frescas alcanzó en 2024 un volumen de 148 millones de toneladas , según datos de Comtrade–ONU procesados por FEPEX . Aunque el conjunto del rubro avanza, son las frutas las que marcan el pulso del crecimiento y condicionan las decisiones logísticas de la temporada. El ranking de los principales países exportadores no solo exhibe volúmenes, sino también modelos de negocio, especializaciones varietales y estrategias de acceso a mercados que hoy definen la competitividad global.

China , por primera vez en la historia reciente, se consolida como el mayor exportador mundial , con 13,4 millones de toneladas . Su expansión está apoyada en manzanas, peras y un abanico creciente de cítricos que fluyen hacia Asia y Oriente Medio , además de fortalecer corredores comerciales con países vecinos. La escala productiva, la estandarización agrícola y la ampliación de acuerdos bilaterales permitieron al gigante asiático tensionar precios y disputar segmentos que tradicionalmente ocupaban países latinoamericanos.

En el segundo puesto se mantiene España, con 12 millones de toneladas, impulsado por un perfil marcadamente frutero. Su artillería comercial está encabezada por los cítricos, acompañados por berries, uva de mesa, melón y frutas de carozo, que abastecen de manera casi continua a la Unión Europea. El país ibérico reafirma su liderazgo gracias a un entramado empresarial integrado, un manejo poscosecha altamente tecnificado y una logística intraeuropea afinada que ofrece homogeneidad y servicio, un diferencial clave en un mercado exigente y de alto valor.

El tercer lugar lo ocupan los Países Bajos, con 11,4 millones de toneladas, reflejando su naturaleza de gran plataforma de reexportación. Su “efecto Rotterdam” tiene un papel estratégico: banana y piña latinoamericana, palta mexicana, peruana y colombiana, cítricos del Mediterráneo y uva del hemisferio sur encuentran en los puertos neerlandeses el punto de entrada, maduración y distribución hacia toda Europa. Esta red logística acorta tiempos, amplía destinos y genera oportunidades para fruta que debe llegar “lista para consumir”, especialmente en categorías como la palta, donde los programas de maduración controlada se multiplican.

México aparece en el cuarto lugar, con 11,3 millones de toneladas, y un dominio exportador centrado en la palta, aunque también en frutos rojos, mango y limón verde, con Estados Unidos y Europa como rutas prioritarias. Su crecimiento confirma la consolidación del país como proveedor global de productos de alto valor y elevada exigencia en logística de frío.

palta peru 2 Con más volumen, más destinos y mayor capacidad logística, China obliga a los competidores a diferenciarse por condición, estacionalidad y cumplimiento sanitario.

En el quinto puesto, Ecuador aporta 6,5 millones de toneladas, sosteniendo su liderazgo mundial en banana, complementado por piña y un mango estacional que gana presencia. Sin embargo, el ajuste interanual del país deja una advertencia: la sensibilidad del negocio frente al aumento de fletes, la volatilidad climática y las barreras fitosanitarias.

El ranking se completa con Estados Unidos (6,2 millones), con fruta de alta valía como manzana, cereza y uva de mesa; Turquía, fortalecida en cereza y cítricos; y Guatemala, que consolida su rol como proveedor clave de banana para Norteamérica y Europa.

Tres claves operativas para leer el ranking frutícola

Para productores y exportadores, interpretar estos datos desde la óptica frutícola resulta esencial, especialmente en tres áreas operativas:

-Logística de frío: Las especies de mayor valor —uva, berries, cereza, palta y cítricos premium— exigen integridad de cadena, trazabilidad y tiempos de tránsito estrictos. En este contexto, operar a través de hubs como Países Bajos puede acelerar precios al arribo y expandir destinos, siempre que se cumplan los requisitos de documentación, rotación en cámaras y coordinación con operadores logísticos especializados.

-Estacionalidad cruzada: La fuerte presencia española en cítricos y berries dentro de la UE obliga a los países del hemisferio sur a identificar ventanas comerciales claras, diferenciarse por condición, firmeza y calibre, y ajustar su calendario para evitar la superposición con oferta europea que presiona precios y margina categorías.

puerto flete El ascenso de China como primer exportador impacta la planificación de productores, operadores logísticos y mercados mayoristas de todo el mundo.

-Gobernanza sanitaria y límites de residuos: Los mercados de alto valor mantienen límites máximos de residuos cada vez más estrictos y un esquema de auditorías permanente. Las decisiones de campo, poscosecha y empaque deben alinearse con ese tablero regulatorio para evitar rechazos, reprocesos y descuentos que afectan la rentabilidad.

Un tablero global en transformación

El ascenso de China presiona rutas y precios en manzanas, peras y cítricos, intensificando la competencia sobre categorías donde América Latina había avanzado con fuerza. España consolida volumen y reputación gracias a su logística interna, mientras que Países Bajos redefine el modo de entrar a la Unión Europea y multiplica la capilaridad del abastecimiento.

Para América Latina, el foco de 2025 estará puesto en asegurar cupos y tarifas en contenedores reefer, anticipar slots portuarios y profundizar acuerdos con operadores de maduración y distribución en el norte de Europa. Con bananas, paltas, uva de mesa, mango, berries y cítricos tardíos como columna vertebral, la región deberá ajustar su estrategia para responder a un mercado más competitivo, más regulado y más dependiente de la logística de frío que nunca.

Fuente: FEPEX con aportes de Redacción +P.