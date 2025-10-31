China, España y Países Bajos lideran la exportación mundial de frutas y hortalizas

El comercio mundial de frutas y hortalizas frescas mantuvo su dinamismo en 2024, alcanzando un volumen total de 148 millones de toneladas, lo que representa un crecimiento del 2% en comparación con 2023, cuando se exportaron 146 millones de toneladas. Según los datos de Comercio Exterior de Naciones Unidas, procesados por FEPEX (Federación Española de Asociaciones de Productores Exportadores de Frutas, Hortalizas, Flores y Plantas Vivas), los países que encabezan la lista de exportadores globales son China , España y Países Bajos.

El liderazgo del gigante asiático se consolidó de forma notable. China exportó 13,4 millones de toneladas de frutas y hortalizas en 2024, un aumento del 20% respecto al año anterior, cuando sus envíos alcanzaron los 11,1 millones de toneladas. Este crecimiento responde tanto al fortalecimiento de su capacidad logística como a la expansión de sus mercados en Asia y Oriente Medio, así como al incremento de la demanda internacional de productos chinos como el ajo, la cebolla y diversas frutas tropicales.

España, potencia agroalimentaria

Por su parte, España reafirma su posición como potencia agroalimentaria, ocupando el segundo lugar mundial con 12 millones de toneladas exportadas en 2024, lo que supone un incremento del 9% respecto a 2023. El país ibérico destaca especialmente por su liderazgo en cítricos, fresas, tomates y pimientos, con la Unión Europea como principal destino. Las mejoras en los sistemas de conservación, la digitalización del transporte y las políticas de sostenibilidad aplicadas en el sector hortofrutícola español han sido factores clave en este crecimiento.

En tercer lugar se sitúan los Países Bajos, con 11,4 millones de toneladas exportadas, registrando un aumento del 18%. Aunque gran parte de este volumen proviene de la reexportación —productos importados de otros países que luego son redistribuidos a distintos mercados europeos—, el papel neerlandés sigue siendo fundamental gracias a su infraestructura portuaria y logística, especialmente a través del puerto de Róterdam, considerado una de las principales puertas de entrada y salida de alimentos frescos del continente.

Detrás del trío líder se encuentra México, que ocupa el cuarto lugar con 11,3 millones de toneladas exportadas. Sin embargo, el país latinoamericano experimentó un descenso del 6% respecto a 2023, cuando alcanzó los 12 millones de toneladas. Factores climáticos, restricciones fitosanitarias y tensiones comerciales con algunos socios han afectado ligeramente el rendimiento del sector mexicano, tradicionalmente fuerte en exportaciones de aguacate, tomate y berries.

manzana chile 1 La manzana, una de las frutas que más se exportan a nivel global.

En quinto lugar se sitúa Ecuador, con 6,5 millones de toneladas exportadas, aunque con un fuerte retroceso del 12% respecto al año anterior. El país andino, uno de los principales proveedores mundiales de banano, ha enfrentado desafíos logísticos y de precios internacionales, además de incertidumbres relacionadas con la consolidación de datos de exportación, según la base de datos Comtrade de las Naciones Unidas.

Resto de países

Completan el listado de los principales exportadores Estados Unidos, con 6,2 millones de toneladas y un crecimiento del 7%; Turquía, con 4,4 millones de toneladas; y Guatemala, con 4,3 millones de toneladas. En conjunto, estos países representan un bloque significativo dentro del comercio agroalimentario global, evidenciando la importancia de las frutas y hortalizas como motor económico y como producto clave en la seguridad alimentaria mundial.

La base de datos Comtrade de las Naciones Unidas, que recopila estadísticas comerciales de alrededor de 200 países, representa más del 99% del comercio mundial de mercancías. Su información es utilizada por gobiernos, universidades, centros de investigación y empresas privadas para analizar tendencias y diseñar políticas comerciales.

El crecimiento sostenido del comercio hortofrutícola refleja no solo la expansión de los mercados internacionales, sino también la creciente preocupación por la alimentación saludable y sostenible. La demanda global de frutas y hortalizas frescas continúa en aumento, impulsada por consumidores que priorizan productos naturales, frescos y de origen responsable. En este contexto, China, España y Países Bajos se consolidan como los principales actores de un mercado que, pese a la competencia y a los desafíos logísticos, sigue mostrando una notable resiliencia y capacidad de adaptación.

Fuente: FEPEX con aportes de Redacción +P.