EE. UU. prevé una de las mayores cosechas de manzanas en una década

La industria frutícola estadounidense se prepara para una temporada histórica. Según el más reciente informe Fruit and Tree Nuts Outlook, publicado por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), la cosecha nacional de manzanas en 2025 alcanzará aproximadamente 5,2 millones de toneladas, lo que representa un aumento del 6 % respecto al año pasado. Con estas cifras, la producción se posiciona como una de las tres más grandes de la última década, confirmando la fortaleza y resiliencia de este sector clave para la agricultura norteamericana.

El documento, que forma parte de la serie “Agrometría en gráficos”, detalla cómo factores climáticos, logísticos y de mercado están configurando una campaña prometedora, aunque no exenta de desafíos. Entre los principales estados productores, Washington, Nueva York y Michigan se mantienen como los grandes pilares de la manzana estadounidense, seguidos de Pensilvania, Virginia, Oregón y California, cada uno con particularidades productivas que reflejan la diversidad del país.

Washington: un gigante que rompe récords

El estado de Washington continúa siendo el corazón de la producción nacional, aportando casi dos tercios del total de la cosecha. En 2025, se prevé que alcance un volumen récord de 3,6 millones de toneladas, lo que supone un incremento del 7 % respecto al año anterior. La calidad de la fruta, según el USDA, es “excepcional”, con calibres uniformes y colores intensos gracias a un verano de condiciones climáticas estables.

No obstante, la escasez de mano de obra sigue siendo una preocupación recurrente. Muchos productores temen que la falta de trabajadores durante las semanas más intensas de la cosecha impida recolectar toda la fruta disponible. Aun así, las variedades Gala, Honeycrisp y Granny Smith dominan los huertos de la región y representan casi la mitad de la producción total del estado. Washington también sigue liderando las exportaciones de fruta fresca, consolidando su posición como referencia mundial en el mercado de la manzana.

Nueva York y Michigan: contrastes del medio oeste y noreste

En Nueva York, la segunda región productora del país, los agricultores celebran una suba del 12 % en la producción anual, con un total estimado de 657.000 toneladas. Aunque la temporada comenzó con dificultades —una sequía temprana afectó el desarrollo de los frutos—, las lluvias de final de verano ayudaron a recuperar calidad y tamaño. Las variedades McIntosh, Gala y Rome serán las protagonistas de los mercados locales y regionales, reflejando la tradición frutícola del noreste.

Por su parte, Michigan experimentará una leve caída del 4 %, situando su producción en 490.000 toneladas. Pese a ello, el estado mantiene un alto nivel de eficiencia gracias a la mayor densidad de plantación y la tecnificación de sus huertos. Las variedades Gala, Fuji y Red Delicious continúan siendo las más cultivadas.

Otros estados: estabilidad, recuperación y desafíos

En el este del país, Pensilvania conserva su producción estable en 195.000 toneladas, con informes de excelente calidad en fruta destinada principalmente a procesamiento y consumo interno. En cambio, Virginia enfrenta un duro golpe: una reducción del 28 % respecto a 2024, consecuencia de heladas primaverales que dañaron significativamente los brotes.

manzana del estado washington 6495f1920bd43.image Durante la pasada campaña Estados Unidos exportó 840.000 toneladas de manzanas.

En la costa oeste, Oregón registra su mejor campaña desde 2020, con un crecimiento del 38 %, impulsado por condiciones climáticas favorables y nuevas plantaciones comerciales. California, aunque menor en volumen total, aporta 72.000 toneladas, destacando un repunte notable en la variedad Honeycrisp, que podría convertirse en la tercera más vendida del país.

Exportaciones en alza y presión sobre los precios

El USDA también destaca el buen desempeño del comercio exterior. Durante la campaña 2024/25, Estados Unidos exportó 840.000 toneladas de manzanas frescas, equivalentes al 25 % de la producción total destinada al consumo en fresco. Dentro de este flujo, las exportaciones orgánicas alcanzaron un nuevo récord de 167.000 toneladas, con México como principal destino tanto para fruta convencional como orgánica.

Sin embargo, la abundancia podría traer consigo presiones a la baja en los precios durante el otoño. El aumento de la oferta nacional, combinado con una competencia creciente en los mercados internacionales, podría reducir los márgenes de beneficio, especialmente para los productores medianos y pequeños.

Una temporada de optimismo cauteloso

En síntesis, la cosecha de manzanas de 2025 refleja un escenario de crecimiento y resiliencia, impulsado por condiciones favorables y una industria que sigue apostando por la calidad, la diversificación varietal y la apertura de nuevos mercados. Aun así, los retos persisten: la mano de obra, la volatilidad de los precios y el cambio climático seguirán marcando el pulso de un sector que, pese a las dificultades, continúa siendo símbolo de productividad y orgullo agrícola en Estados Unidos.

Fuente: USDA con aportes de la Redacción +P.