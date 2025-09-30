La manzana de Washington apunta a récord pese a ajustes en cosecha

La temporada de manzanas en Washington, el principal estado productor de Estados Unidos, se perfila como histórica. La estimación inicial superó los 140 millones de cajas, una cifra sin precedentes. Aunque desde entonces el pronóstico se ajustó ligeramente a la baja, los expertos coinciden en que la campaña aún podría convertirse en la más grande registrada.

El ajuste responde a decisiones estratégicas de los productores. Ante el aumento de los costos laborales y de insumos, muchos optan por limitar la recolección. “Cada vez más, los agricultores se centran en mitigar los costes, haciendo una sola ronda de cosecha y dejando parte de la fruta en los árboles” , explicó Don Roper, de Honeybear Marketing. Según señala, resulta más rentable dejar manzanas pequeñas sin recolectar que pagar nuevas cuadrillas para recoger volúmenes reducidos.

Gala y Honeycrisp, protagonistas iniciales

Actualmente, la recolección se concentra en dos de las seis variedades principales. La Gala ya está almacenada, aunque con un 10% menos de volumen del previsto debido al calor, que limitó tanto el crecimiento como el tamaño del fruto. La producción se concentra en el calibre 100, estándar para el retail, mientras que las manzanas más pequeñas quedaron en el árbol por su baja demanda.

La variedad Honeycrisp, en cambio, avanza con fuerza: se proyectan 20 millones de cajas, en línea con las estimaciones iniciales. La atención se desplaza ahora hacia las Granny Smith y Red Delicious, cuya cosecha recién comienza, y la Fuji, que viene detrás. En particular, la Granny Smith podría marcar un récord, con calibres grandes y precios a la baja para la fruta XL.

La Fuji genera preocupación: el tamaño es más pequeño de lo habitual y le falta color, aunque los productores confían en que las próximas semanas, con temperaturas más frescas, mejoren estas condiciones. Las Cosmic Crisp y Cripps Pink se recogerán más adelante, con expectativas positivas.

Norte y sur de Washington: contrastes en el campo

En el sur del estado, donde se concentra dos tercios del volumen, el calor y el humo de incendios forestales han complicado la coloración de la fruta. No obstante, se esperan noches más frías que favorecerán el proceso. Actualmente, los termómetros marcan alrededor de 25 °C durante el día y 7 °C por la noche, un escenario ideal para intensificar los tonos rojos y verdes de la fruta.

manzana washington 1 La variedad Gal se encuentra totalmente cosechas y ya almacenada para su comercialización.

En el norte, históricamente más frío, las condiciones han permitido una cosecha de gran calidad y color intenso, aunque con calibres algo menores.

Michigan y la Costa Este: menos volumen, fruta más pequeña

Fuera de Washington, el panorama es más moderado. En Michigan, segundo estado productor, se prevé una cosecha de 495.000 a 572.000 toneladas, aproximadamente un 10% menos que en 2022. El color es bueno, pero el tamaño bajó entre uno y dos calibres. Esto apunta a una mayor presencia de fruta en bolsas y ventas a granel de manzanas pequeñas.

En la Costa Este, liderada por Nueva York, la cosecha se estima entre 534.000 y 572.000 toneladas, un 5% a 10% inferior al año pasado. Las Gala también se presentan con calibres menores, mientras que la Honeycrisp cumple las expectativas. “En general, ha sido un muy buen año de cultivo, con fruta de alto color y alto Brix”, señaló Roper.

La mayor parte de la producción del Este se destina al consumo local, dada la densidad poblacional y la fuerte preferencia por las manzanas regionales. Sin embargo, variedades como Cosmic Crisp, Granny Smith y las ecológicas seguirán llegando desde Washington, donde el clima favorece especialmente estos cultivos.

Un mercado en transición

El futuro inmediato de la industria estará marcado por la capacidad de los productores para equilibrar calidad, costos y demanda. Con calibres desiguales entre regiones, los programas de bolsas para retail cobrarán relevancia, al tiempo que se mantiene la apuesta por variedades premium como Honeycrisp y Cosmic Crisp.

La campaña 2023-24 confirma así una doble realidad: mientras Washington avanza hacia una cosecha récord, otros estados enfrentan reducciones moderadas y un cambio hacia fruta más pequeña. En conjunto, Estados Unidos se prepara para un año dinámico en el mercado de la manzana, con retos en la logística y en la adaptación a las nuevas preferencias del consumidor.

Fuente: Fresh Plaza, Honeybear Marketing con aportes de Redacción +P.