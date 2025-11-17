Zarpó el primer Cherry Express 2025 con cerezas chilenas rumbo a China

Con un tránsito de 23 días, el servicio Alpaca de MSC da inicio a la campaña exportadora que abastecerá la alta demanda previa al Año Nuevo Chino.

El inicio oficial de la temporada de exportaciones de cerezas chilenas hacia Asia quedó marcado este martes 11 de noviembre con el zarpe del MSC Lome V desde el puerto de San Antonio. La nave, perteneciente al servicio Alpaca de MSC, transporta el primer cargamento marítimo de cerezas de Garcés Fruit como parte del programa Cherry Express, consolidando un nuevo ciclo logístico orientado a satisfacer la creciente demanda del mercado chino por esta fruta emblemática de la industria frutícola nacional.

El anuncio fue realizado por Garcés Fruit a través de su cuenta de LinkedIn, donde destacaron que el envío corresponde al primer Cherry Express de la temporada 2025 . El buque, equipado con tecnología de refrigeración avanzada, navega actualmente rumbo a China en una travesía estimada de 23 días, lo que permitirá a las cerezas llegar con altos estándares de frescura, dulzura y condición visual, factores clave para competir en el exigente mercado asiático.

Servicios express y la estrategia logística para Asia

La operación de embarque se realizó en San Antonio Terminal Internacional (STI), terminal que, según lo informado, operará cuatro servicios especiales dedicados a la exportación de cerezas frescas durante esta temporada. Estas rutas express permiten conectar los principales puertos exportadores del centro de Chile con destinos estratégicos en Asia, reduciendo tiempos y fortaleciendo la cadena logística en uno de los periodos más críticos del comercio exterior frutícola.

En el caso del MSC Lome V, la nave forma parte del servicio Alpaca, uno de los tres servicios exprés implementados por MSC para atender exclusivamente la demanda de cerezas durante los meses de alta exportación. Estos servicios ofrecen conexiones directas hacia puertos como Hong Kong, Nansha y Shanghái, con un tránsito de solo 23 días, lo que refuerza la posición de MSC como la naviera líder en carga refrigerada en Chile.

Francisco Herrera, director comercial de MSC, destacó en un comunicado que la estrategia de la naviera responde a la necesidad de ofrecer una alternativa logística eficiente y confiable para la industria frutícola. “Es un pool de servicios semanal donde operamos en buena parte con naves propias. Creemos que es una excelente alternativa para llegar a los mercados asiáticos de manera rápida y confiable, y que responde a las necesidades de la industria”, afirmó.

cerezas primer cherry express 2025 1 La salida del Cherry Express inaugura una campaña marcada por mayores oportunidades comerciales y una ventana exportadora más amplia.

Herrera también señaló que los exportadores han mostrado una preferencia por utilizar naves de menor capacidad para reducir riesgos, evitando enviar grandes volúmenes en un solo embarque. “Nuestros tres servicios permiten a los exportadores trabajar los diversos destinos con una sola naviera y complementarse en el arribo de la carga con la oferta disponible en el mercado”, añadió.

Proyecciones para una temporada más extensa y con mayor demanda

Garcés Fruit, por su parte, indicó que las cerezas enviadas corresponden a distintas variedades procesadas en sus plantas bajo estrictos estándares de calidad. Allí son seleccionadas, enfriadas y embaladas antes de ser cargadas en contenedores refrigerados, los cuales conservan la cadena de frío durante todo el trayecto marítimo. El MSC Lome V está equipado con tecnología Smart Reefer, que permite monitorear la temperatura y otras variables críticas en tiempo real, una herramienta fundamental para asegurar que las cerezas lleguen en perfectas condiciones a destino.

Este envío marítimo se suma al primer embarque aéreo anunciado por la empresa en octubre, con lo cual Garcés Fruit refuerza su estrategia multicanal para abastecer anticipadamente al mercado chino, donde la cereza chilena es un producto altamente valorado, especialmente durante el periodo previo al Año Nuevo Lunar.

La temporada 2025 se proyecta más extensa que en años anteriores, debido a que el Año Nuevo Chino 2026 se celebrará entre el 17 de febrero y el 3 de marzo. Esta mayor ventana comercial abre nuevas oportunidades para los exportadores, quienes podrán programar embarques durante un periodo más prolongado para abastecer al mercado asiático en su momento de mayor demanda.

Con el zarpe del MSC Lome V GY544R, la industria chilena de la cereza da inicio a un nuevo ciclo exportador marcado por altos estándares logísticos, diversificación de servicios y expectativas positivas de crecimiento para uno de los productos estrella de la fruticultura nacional.

Fuente: Mundo Agro/Portal Frutícola y aportes de Redacción +P