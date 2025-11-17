Cerezas chilenas aterrizan en China: revelan precios iniciales de hasta 21,9 dólares el kilo

Tras un viaje de 25 horas, las cerezas debutaron en China con una fuerte demanda y valores que confirman su estatus de fruta estrella. (Foto: Andrés Gebauer)

Con un cargamento de cien toneladas y la expectativa tradicional que despierta cada temporada, el primer vuelo chárter de cerezas chilenas 2025-2026 para el mercado chino aterrizó recientemente en el Aeropuerto Internacional Huahu de Ezhou, en Hubei. El arribo marca el inicio oficial de un ciclo comercial clave tanto para la industria frutícola chilena como para el gigantesco mercado de consumo chino.

El lote, compuesto por cerezas de calibres J y JJ, llegó a bordo de un vuelo operado por Ethiopian Airlines tras partir desde Santiago de Chile y realizar una escala técnica en Addis Abeba. Después de recorrer aproximadamente 21.000 kilómetros en un lapso de 25 horas, la carga fue sometida a una inspección aduanera expedita antes de iniciar su rápida distribución a través de la cadena nacional de frío.

Pero lo que más llamó la atención en esta primera jornada fue el debut comercial de la fruta: la venta en vivo —una estrategia de gran popularidad en China— realizada directamente desde la terminal aérea de Ezhou. Allí se anunciaron los primeros precios de mercado, con valores que oscilaron entre 300 y 390 yuanes por caja de 2,5 kilos, equivalentes a entre 42,1 y 54,8 dólares. Este rango de precios, correspondiente a los calibres más cotizados, confirma el interés sostenido de los consumidores chinos por la llamada “fruta estrella” del invierno.

Logística express para conservar frescura y acelerar el mercado

Uno de los aspectos más destacados de esta operación es la velocidad con que las cerezas ingresan al circuito comercial chino. Según las autoridades del aeropuerto, el proceso completo —desde el aterrizaje hasta su disponibilidad en el mercado— puede reducirse a solo dos horas. Esta agilidad es posible gracias a una red de colaboración entre el Aeropuerto Internacional Huahu, la empresa de logística SF, la Asociación de Cerezas de Chile y el Parque Industrial de Comercio Transfronterizo de China (Ezhou), que han establecido protocolos de transporte, distribución y control de temperatura altamente eficientes.

cerezas china 2 Se espera un demanda activa en los mercados, previo al Año Nuevo Chino.

La mercancía no solo cubrirá la demanda creciente de la provincia de Hubei, sino que será enviada rápidamente a grandes urbes como Beijing, Shanghai y Guangzhou, donde el consumo de cerezas importadas continúa en ascenso cada año.

Un símbolo de la cooperación económica China–Chile

El arribo del vuelo coincidió con un acontecimiento estratégico: el lanzamiento de la Base del Centro Logístico de Frutas Chilenas en Ezhou, inaugurado el 7 de noviembre con la presencia de autoridades locales y del embajador de Chile en China, Pablo Arriarán. Durante la ceremonia, el diplomático destacó que el creciente intercambio frutícola es un testimonio de la sinergia entre ambos países.

“Queremos profundizar aún más nuestra cooperación para que los consumidores chinos continúen disfrutando de productos agrícolas chilenos saludables, frescos y seguros”, afirmó Arriarán. También subrayó la importancia de combinar las ventajas agrícolas de Chile con la infraestructura logística e innovación de clase mundial que ofrece China.

Las aerolíneas, un pilar del comercio frutícola

Ethiopian Airlines, principal transportista en la ruta China-Chile, ha jugado un rol fundamental en el desarrollo del comercio bilateral. La aerolínea ha operado más de 900 vuelos dedicados al transporte de productos chilenos y ha movilizado más de 80.000 toneladas de mercancía, valoradas en más de 6.200 millones de dólares.

cerezas 11-25 vuelo-charter-cerezas-chilenas-a-china-1024x598 1 La temporada abrió con un vuelo de Ethiopian Airlines que distribuyó rápidamente la fruta hacia Beijing, Shanghai y Guangzhou. Foto: Andrés Gebauer

“Nuestra cadena logística de temperatura controlada y los mecanismos de prioridad en despegue, aterrizaje y despacho aduanero permiten garantizar la frescura y la distribución veloz de los productos chilenos”, explicó Tang Ruibo, gerente general de Ethiopian Airlines en China.

Por su parte, Eastern Airlines, operadora de la llamada “Ruta de la Seda Aérea”, ya supera el centenar de vuelos chárter anuales dedicados exclusivamente a cerezas, un crecimiento notable desde los dos vuelos iniciales hace más de una década.

Un comercio que sigue en expansión

Chile continúa siendo el principal proveedor de cerezas para China, una posición que mantiene desde hace más de diez años. Las cifras de la Administración General de Aduanas de China confirman que esta fruta es un emblema del creciente intercambio entre China y América Latina. De hecho, el comercio total entre ambas regiones se duplicó en la última década, alcanzando los 518.400 millones de dólares en 2024.

Con precios iniciales sólidos, logística acelerada y una demanda que no cede, este primer cargamento sugiere que la temporada 2025-2026 será nuevamente un motor importante del comercio bilateral. Las cerezas chilenas, símbolo de frescura y calidad, vuelven a abrirse paso en el competitivo mercado chino.

Fuente: Agencia Xinhua con aportes de Redacción +P.