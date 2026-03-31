Irrumpe en Chile una cereza que promete transformar el mercado

La industria de la cereza en Chile atraviesa un momento de transformación marcado por la necesidad de adaptarse a nuevas condiciones climáticas, logísticas y comerciales. En este escenario, la innovación varietal ha dejado de ser una opción para convertirse en una herramienta clave de competitividad. Bajo esta premisa emerge Cheery Glow™, una nueva variedad bicolor desarrollada por BLOOM FRESH™, que comienza a posicionarse como una alternativa prometedora para productores y exportadores.

Durante las últimas temporadas, factores como el cambio climático, la sobreoferta en ciertos periodos y las exigencias de los mercados internacionales han obligado al sector a replantear sus estrategias. En ese contexto, Cheery Glow ™ aparece como una respuesta concreta a múltiples desafíos, combinando atributos agronómicos, comerciales y de calidad que la hacen particularmente atractiva.

Adaptación climática y nuevas zonas productivas

Según explicó María José Castro, representante del vivero Nueva Vid —licenciatario de la variedad en Chile—, una de las principales fortalezas de esta cereza es su adaptabilidad. “Entre las regiones de Coquimbo y Maule se encuentra gran parte de la superficie apta para su cultivo”, indicó, destacando que no solo se ajusta a zonas tradicionales, sino que también abre oportunidades en áreas más tempranas donde otras variedades presentan limitaciones.

Uno de los aspectos más relevantes en el contexto actual es su bajo requerimiento de frío, estimado en unas 450 horas. Esta característica cobra especial importancia frente a inviernos cada vez más variables, donde la acumulación de frío ha disminuido en varias zonas productivas. En palabras de Macarena Villasante, “las variedades de menor requerimiento de frío tienen mayor probabilidad de alcanzar su potencial productivo en temporadas con inviernos deficientes”, lo que reduce el riesgo para los agricultores.

Productividad, calidad y precocidad

En términos productivos, Cheery Glow™ presenta un potencial elevado, con rendimientos promedio de 15 toneladas por hectárea. Sin embargo, los expertos coinciden en que el foco debe estar en la calidad más que en el volumen. Este equilibrio resulta fundamental en una industria donde los retornos dependen en gran medida de la condición de la fruta al llegar a destino.

Otro punto destacado es su entrada temprana en producción, lo que permite acortar los plazos de recuperación de la inversión. A esto se suma una cuaja media-alta —entre 15% y 20%— y pedicelos largos que facilitan la cosecha, reduciendo la manipulación del fruto y, por ende, los daños.

cereza cherry glow-2 Su precocidad y firmeza la posicionan como una alternativa rentable frente a la sobreoferta.

No obstante, uno de los atributos más valorados es su precocidad. Cheery Glow™ puede cosecharse entre cinco y siete días antes que la variedad Santina, e incluso hasta diez días antes en condiciones favorables. Esta ventaja permite a los productores adelantarse al mercado, acceder a mejores precios y evitar los periodos de mayor congestión de oferta.

Ignacio Bolumburu subrayó la importancia estratégica de esta característica: “Permite una distribución más equilibrada de la oferta y mejora los retornos en un contexto donde la sobreoferta ha impactado negativamente en ciertos momentos de la temporada”.

Proyección comercial y desafíos de manejo

Desde el punto de vista del consumidor, la variedad también ofrece atributos diferenciadores. Su firmeza —alrededor de 320 g/mm— asegura un buen comportamiento en viajes largos, mientras que su alto contenido de azúcar, entre 20 y 22 grados Brix, garantiza un sabor dulce y consistente. Además, su condición bicolor aporta un elemento visual distintivo que comienza a ganar terreno en mercados como China, Europa y Estados Unidos.

En cuanto a la postcosecha, los resultados han sido alentadores. Ensayos han demostrado que la fruta puede mantener su calidad durante hasta 60 días de almacenamiento, lo que otorga mayor flexibilidad logística. Asimismo, presenta menor susceptibilidad a manchas, un problema común en variedades bicolores, alcanzando porcentajes de exportación superiores al 88%.

Actualmente, existen cerca de 200 hectáreas plantadas en Chile, con una expansión controlada. Desde BLOOM FRESH™ enfatizan que el crecimiento será gradual y estratégico, priorizando la adaptación adecuada de la variedad a cada zona y productor.

cereza Cherry-Glow-1024x683 Su diferenciación visual y calidad abren nuevas oportunidades en el comercio internacional.

Para Nueva Vid, la incorporación de Cheery Glow™ representa una oportunidad clave para ofrecer alternativas sostenibles y rentables. No obstante, su manejo requiere ciertos cuidados, especialmente en lo relativo a la exposición a la luz para lograr un desarrollo óptimo del color, lo que implica un manejo cuidadoso del vigor y del follaje.

A pesar de estos desafíos, los resultados iniciales han sido positivos. Productores que ya cuentan con huertos en producción destacan la homogeneidad, calidad y facilidad de manejo de la fruta.

En un contexto donde la industria chilena de la cereza busca mantener su liderazgo global, la irrupción de nuevas variedades como Cheery Glow™ refleja una tendencia clara: la innovación, la adaptación y la calidad serán los pilares fundamentales para enfrentar el futuro del sector.

Fuente: Portal Frutícola con aportes de Redacción +P.

Fotos: gentileza BLOOM FRESH™.