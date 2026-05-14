Riesgo de inundación en el Alto Valle: El plan de emergencia que los municipios ignoran

Expertos sostienen que los gobernantes evitan el tema para no generar nerviosismo en la ciudadanía.

La región del Alto Valle enfrenta hoy un riesgo certero de inundación que pone en jaque la seguridad de más de 200.000 habitantes asentados en zonas vulnerables. Los estudios técnicos de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) revelan datos alarmantes sobre la crecida máxima probable , la cual alcanzaría los 23.000 m3/seg .

Esta cifra representa un evento de magnitudes catastróficas para ciudades como Cipolletti y Fernández Oro, que quedarían cubiertas por el agua ante un colapso de infraestructura. ¿Es posible que algo tan enorme suceda? Los especialistas consultados por +P indican que sí. ¿Es probable que suceda? En este punto las respuestas se inclinan por el “no”.

Sin embargo, hace 20 años sucedió. El recuerdo de la noche del 12 de julio de 2006 aún genera escalofríos en los expertos hídricos. En aquella oportunidad, el sistema estuvo a solo 2 centímetros de un desastre total por la posible rotura del dique Portezuelo Grande.

A pesar de los antecedentes y de las sentencias judiciales que intiman al Estado Nacional a realizar obras preventivas, la inacción predomina en la agenda actual.

El plan técnico que duerme en los cajones

Existe un protocolo robusto denominado Plan Local Para Emergencias, actualizado en 2024, que detalla cada paso necesario para proteger a la población. Este documento establece niveles de alerta (verde, amarillo y rojo) y define roles específicos para municipios y organismos de seguridad. Sin embargo, la brecha entre la teoría del manual y la realidad de las calles resulta abismal.

En diálogo con +P, el ingeniero Sergio Marré, referente en la materia, denuncia una parálisis inexplicable en la implementación de estas medidas. Según sus declaraciones, la AIC entregó este material a los jefes comunales de la región, pero los resultados son nulos.

"Preguntamos si ese plan se lo entregaron a los intendentes. Dijeron que sí, que lo tienen todos: el de Centenario, el de Vista Alegre, todos. ¿Y qué hicieron con él? Nada. Nadie hizo nada", afirma Marré con preocupación.

image Cipolletti, una de las ciudades mas comprometidas. AIC

El temor al pánico versus la capacitación real

A la hora de entender or qué no se bajan comunicaciones claras a la comunidad, todo parece indicar que hay un cierto resquemor. Marré conversó directamente con el intendente de Cipolletti, Rodrigo Buteler, sobre este punto. El experto sostiene que los gobernantes evitan el tema para no generar nerviosismo en la ciudadanía. "Creo que lo que no quieren es generar pánico. Esa es una típica preocupación política: de este tema no hablemos porque la gente se pone nerviosa", explica el ingeniero.

Ante este escenario, el reclamo de los especialistas es categórico. La capacitación previa en escuelas, hospitales y centros comunitarios constituye la única herramienta efectiva de supervivencia.

Marré planteó una pregunta provocadora al Ejecutivo local: "¿Qué te parece mejor, que ocurra y la gente esté capacitada, o que ocurra y que no lo esté?". La respuesta oficial admitió la razón del experto, pero la convocatoria a una reunión de trabajo todavía no llega.

Infraestructura deficiente y alertas ausentes

Hay dos cuestiones sobre la mesa: comunicar el plan de emergencia elaborado por la AIC o poner en marcha la solución de fondo. Este segundo camino parece mas trabado que el anterior porque se requieren obras de gran envergadura como la presa Chihuidos I, junto a La Invernada, Cerro Rayoso y Chihuidos II.

Estas construcciones dependen exclusivamente del Gobierno Nacional, que ignora sistemáticamente los dictámenes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Pero mientras esas obras no llegan, el sistema de alerta temprana falla en sus etapas críticas: la comunicación del riesgo y la capacidad de respuesta.

En este punto, una mirada concienzuda por los informes de la AIC dejan ver que en un escenario de rotura en Portezuelo Grande, el agua llegaría a Cipolletti en un lapso de 12 a 24 horas. Actualmente, la ciudad carece de vías de escape marcadas con claridad y no realiza simulacros de evacuación masivos. El sistema de señalización técnica diseñado por la AIC, que incluye pictogramas y paneles direccionales en columnas de alumbrado, brilla por su ausencia en la trama urbana.

image El "Plan Local Para Emergencias" es de aplicación en las localidades que se encuentran en el ámbito de la Cuenca de los Ríos Limay, Neuquén y Negro. AIC

El factor climático: de La Niña a El Niño

La urgencia del reclamo aumenta ante los pronósticos meteorológicos internacionales. El Servicio Meteorológico de Estados Unidos reporta una probabilidad del 60 al 70% de una transición hacia el fenómeno de El Niño a partir del segundo semestre del año. Este cambio climático suele acarrear lluvias intensas, nevadas copiosas y crecidas repentinas en la cuenca del río Neuquén.

Marré envió un mensaje directo al municipio alertando que restan pocos meses para activar las defensas. La población actual de Cipolletti incluye a miles de personas que no vivieron las crisis anteriores y desconocen por completo qué hacer en una emergencia. La falta de una cultura de autoprotección agrava la vulnerabilidad social frente a un río que no perdona la improvisación.

Vulnerabilidad y grupos de riesgo

El plan de emergencia contempla protocolos específicos para personas con discapacidad, geriátricos y pacientes internados, quienes requieren recursos logísticos como ambulancias y vehículos adaptados. La Fundación Sordos Comahue trabaja en protocolos adaptados, pero sin el respaldo del Estado para coordinar el transporte y el alojamiento seguro, estos esfuerzos resultan insuficientes.

La seguridad hídrica del Alto Valle no puede depender de la suerte o del umbral de las compuertas de diques sobrepasados por el tiempo. La historia demuestra que la diferencia entre una anécdota y una tragedia se mide en centímetros y en la velocidad de la respuesta pública.