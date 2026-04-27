Riego inteligente y financiamiento: así buscan transformar la producción en Río Negro

En la localidad de Guardia Mitre, Río Negro, se llevó a cabo una jornada técnica que reunió a más de 100 productores, técnicos y referentes del sector agropecuario, en un encuentro orientado a fortalecer la producción regional a través del uso eficiente del riego , la incorporación de tecnología y el acceso a herramientas de financiamiento.

La actividad se posicionó como un espacio clave para intercambiar conocimientos, experiencias y alternativas concretas que permitan mejorar la competitividad de los sistemas productivos en la provincia de Río Negro.

El agua como eje estratégico para la producción

El evento estuvo centrado en uno de los recursos más estratégicos para el desarrollo agrícola: el agua. En un contexto donde la eficiencia en su uso se vuelve cada vez más determinante, los especialistas coincidieron en la necesidad de optimizar los sistemas de riego para aumentar los rendimientos sin incrementar el consumo. En este sentido, se presentaron diversas tecnologías aplicadas al riego, como los sistemas por pivote central y por goteo, abordando aspectos vinculados a su diseño, implementación y resultados concretos en campo.

Además, se destacó el papel de las energías renovables como complemento fundamental para mejorar la eficiencia productiva. La incorporación de paneles solares fue uno de los puntos más relevantes de la jornada, ya que permite reducir significativamente los costos energéticos asociados al riego, especialmente en zonas rurales donde el acceso a la energía convencional puede ser limitado o costoso.

Tecnología e innovación para mejorar la eficiencia

Durante el encuentro, el Secretario de Agricultura, Lucio Reinoso, subrayó la importancia de avanzar hacia un modelo productivo más eficiente y sostenible. “El desafío es producir más y mejor con el mismo recurso. Por eso avanzamos en herramientas concretas que permitan mejorar la eficiencia del riego, bajar costos y acompañar el crecimiento de cada productor”, afirmó el funcionario, poniendo en relieve la necesidad de políticas públicas orientadas al desarrollo tecnológico del sector.

Otro de los ejes centrales de la jornada fue la difusión de las líneas de financiamiento disponibles para los productores. En particular, se destacaron las herramientas ofrecidas por el Consejo Federal de Inversiones (CFI), que contemplan créditos destinados a la incorporación de tecnología para riego y generación de energía. Estas líneas presentan montos que van desde los 4 millones hasta los 300 millones de pesos, con condiciones accesibles que buscan adaptarse a las necesidades de productores de distintas escalas.

Financiamiento y capacitación para el crecimiento del sector

El acceso al financiamiento es considerado un factor clave para impulsar la modernización del sector, ya que permite realizar inversiones que, de otro modo, serían difíciles de afrontar. En este sentido, la articulación entre organismos públicos y productores aparece como una herramienta fundamental para promover el crecimiento sostenido de la actividad agropecuaria.

Maiz campo Río Negro 1 El uso eficiente del agua, la energía solar y nuevas líneas de financiamiento marcan el camino para mejorar la productividad y reducir costos en el agro rionegrino.

En paralelo, se presentó el Programa de Capacitación en Riego para Productores, una iniciativa orientada a fortalecer los conocimientos técnicos y acompañar el desarrollo de nuevas áreas productivas bajo riego. El programa será impulsado por el Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo en conjunto con instituciones como el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), universidades nacionales y el Departamento Provincial de Aguas (DPA).

El objetivo de esta propuesta es brindar formación continua y asistencia técnica en toda la provincia, con el fin de mejorar los rendimientos productivos y fomentar un uso más eficiente del agua. Asimismo, busca generar capacidades locales que permitan a los productores adaptarse a los desafíos actuales y aprovechar al máximo el potencial de cada región.

La amplia convocatoria y el interés demostrado por los participantes reflejan una demanda concreta del sector por incorporar innovación, mejorar la planificación productiva y acceder a herramientas que brinden mayor previsibilidad. En un escenario donde la eficiencia y la sostenibilidad son cada vez más relevantes, iniciativas como esta jornada en Guardia Mitre marcan el camino hacia un modelo productivo más competitivo, resiliente y preparado para el futuro.

Fuente: Gobierno de Río Negro con aportes de Redacción +P.