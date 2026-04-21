Río Negro licita obras de riego por $885 millones para potenciar el Alto Valle y Valle Azul

El Departamento Provincial de Aguas ( DPA ) avanzó en un ambicioso paquete de intervenciones sobre la infraestructura hídrica de la provincia. Las licitaciones presentadas superan los 885 millones de pesos y abarcan desde remodelaciones en el canal principal del Alto Valle —eje vertebral que irriga 60.000 hectáreas de frutales — hasta el sistema de Valle Azul , donde la ampliación de la red permitirá incorporar 3.000 nuevas hectáreas productivas.

Las convocatorias a empresas se centraron en puntos estratégicos: General Roca, Ingeniero Huergo, J.J. Gómez, Mainqué y Valle Azul. Todas comparten un denominador común: la necesidad de modernizar infraestructura centenaria, mitigar filtraciones, reparar taludes deteriorados y mejorar la capacidad de maniobra de los caudales.

WhatsApp Image 2026-04-15 at 16.41.28 Optimización en Huergo: El revestimiento del Canal Terciario III eliminará pérdidas de agua y mejorará la eficiencia del riego local.

Canal principal

La obra más visible sobre el canal principal se ejecutará en el tramo que atraviesa General Roca. Allí se reconstruirán los taludes en sectores donde las losas de hormigón presentan un avanzado deterioro, reponiendo además la vereda de servicio paralela. El objetivo es recuperar la estabilidad estructural e impedir filtraciones. Se presentaron dos oferentes: Suterra SRL ($37 millones) y Rutas del Valle SAS ($45,5 millones).

Kilómetros al este, en J.J. Gómez, los trabajos se concentrarán en los sifones, puntos de alta tensión hidráulica. El revestimiento de estas zonas críticas tiene un plazo de ejecución de 60 días. Compitieron Suterra SRL ($73,2 millones) y Rutas del Valle SAS ($89,5 millones).

WhatsApp Image 2026-04-16 at 08.02.25 Plazos estratégicos: El DPA busca completar las tareas antes del inicio del ciclo productivo para asegurar la cosecha frutícola.

En la zona de Huergo y Mainqué, la intervención busca dotar de mayor flexibilidad al sistema. Se construirá un nuevo descargador en el Canal Secundario VII para conectar el canal con el río Negro. Esto permitirá optimizar el riego en 1.800 hectáreas, facilitando el vaciado o la derivación de excedentes sin maniobras de emergencia. El plazo previsto es de 105 días.

También en Huergo, sobre el Canal Terciario III, se impermeabilizarán 92 metros pendientes para evitar pérdidas de agua. Los trabajos incluyen excavación y revestimiento en hormigón armado. Retropalas SRL presentó la única oferta por $165,5 millones.

WhatsApp Image 2026-04-16 at 08.02.25 (1) Infraestructura clave: El Canal Principal del Alto Valle es el eje del sistema que irriga 60.000 hectáreas.

Valle Azul: 3.000 nuevas hectáreas

La obra de mayor envergadura económica se desarrollará en Valle Azul. El DPA abrió ofertas para construir dársenas sobre el canal principal (Km 14,9 y 19,6). Estas estructuras de hormigón armado, complementadas con compuertas metálicas, permitirán derivar agua hacia canales secundarios con mayor precisión. El proyecto permitirá incorporar 3.000 nuevas hectáreas al riego formal. Retropalas SRL cotizó $495,3 millones por estos trabajos.

Sumando las cinco licitaciones, el paquete total asciende a $885,4 millones. Con plazos de entre 60 y 105 días, el DPA busca finalizar las obras antes del inicio de la próxima temporada de riego, garantizando el suministro esencial para la producción frutícola del valle.

FUENTE: Redacción +P