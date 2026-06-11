Qué lugar ocupó Argentina en el mapa mundial del vino 2025

En la cima del ranking mundial se asienta Italia, con una producción estimada de 44,4 millones de hectolitros en 2025.

El año 2025 llegó con una noticia que el sector vitivinícola esperaba con cautela: la producción mundial de vino registró un incremento del 0,6% respecto al año anterior, alcanzando los 227 millones de hectolitros . No es un número para celebrar con champán, pero sí para descorchar un respiro. Después de caídas sostenidas que llevaron la producción global a mínimos históricos, cualquier signo de estabilización resulta significativo.

Así lo documenta el informe anual de la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV) , pue ofrece un diagnóstico exhaustivo del estado del sector a escala planetaria. El documento retrata un mundo vinícola en proceso de adaptación: a los caprichos del clima, a los cambios en el consumo y a las decisiones estratégicas de bodegas que ya no producen por inercia, sino con precisión quirúrgica.

El volumen total, sin embargo, se mantiene un 9,4% por debajo del promedio de los últimos cinco años, lo que pone en perspectiva la fragilidad de esta recuperación. La variabilidad climática no da tregua, y los grandes productores lo saben.

Italia: el rey que consolida su trono

En la cima del ranking mundial se asienta Italia, con una producción estimada de 44,4 millones de hectolitros en 2025, lo que representa el 19,7% de la producción mundial. Un incremento modesto del 0,7% respecto a 2024, pero suficiente para mantener el liderazgo global.

La estabilidad italiana no fue fruto del azar. Temperaturas equilibradas y lluvias bien distribuidas durante las etapas críticas del ciclo de la vid generaron condiciones propicias en gran parte del territorio.

El motor del crecimiento, sin embargo, tuvo una geografía clara: las regiones del sur del país impulsaron los volúmenes, mientras que algunas zonas del centro y norte optaron deliberadamente por limitar los rendimientos. Una estrategia de calidad sobre cantidad que cada vez más bodegas adoptan como filosofía de trabajo.

Francia y España: potencias bajo presión

El podio europeo se completa con dos gigantes que atraviesan momentos complejos. Francia, segunda productora mundial con 36,1 millones de hectolitros, enfrenta un escenario preocupante: su producción cae un 15,5% respecto al promedio de los últimos cinco años.

Las olas de calor y la sequía durante la fase final de maduración golpearon casi todas sus regiones. A eso se suma la reducción de superficie de viñedo en zonas históricamente relevantes. El número de 2025 es prácticamente idéntico al de 2024, con una variación de apenas el -0,1%, lo que habla de un estancamiento estructural más que de una crisis puntual.

España, tercera del mundo con 28,7 millones de hectolitros, sufre el peso de años consecutivos de sequía extrema. La caída del 7,7% respecto a 2024 y del 16,6% frente al promedio quinquenal refleja el impacto acumulado de la escasez hídrica, especialmente devastadora en Castilla-La Mancha, la región que concentra la mayor superficie vitícola del país. La mayoría de las zonas productoras cerraron 2025 con resultados inferiores a los del período anterior.

EEUU y Australia: lógicas distintas, resultados similares

En el ámbito extra-europeo, EEUU se sostiene como el cuarto productor mundial con 20,0 millones de hectolitros, aunque su descenso del 5,3% en 2025 y del 16,2% frente al promedio de cinco años enciende alarmas.

La causa no radica exclusivamente en el clima: California, que concentra la mayor parte de la producción nacional, adoptó una postura conservadora frente a una demanda interna que perdió dinamismo. Producir menos para no saturar el mercado es una lógica que gana adeptos en la industria.

Australia, en cambio, llega con energía renovada. Con 11,3 millones de hectolitros y un crecimiento del 8,8% respecto a 2024, el país lidera la producción del Hemisferio Sur y comienza a dejar atrás los años de contracción. La mejora en las condiciones ambientales fue el factor decisivo en una recuperación que el sector australiano esperaba con ansias.

vinedo-francia.jpg Argentina mantiene su posición como el mayor productor de América del Sur.

Argentina, Sudáfrica y el sur que despierta

El Hemisferio Sur no habla con una sola voz, pero en 2025 el tono general apunta hacia la recuperación. Argentina, con 10,8 millones de hectolitros, mantiene su posición como el mayor productor de América del Sur con una caída mínima del 0,9%, consolidando su relevancia global en el puesto sexto del ranking mundial.

Sudáfrica sorprende con un crecimiento del 16,2%, llegando a 10,2 millones de hectolitros y superando incluso su promedio histórico en un 2,8%. Un clima templado y una baja incidencia de enfermedades en el viñedo explican este resultado que coloca al país africano entre los grandes ganadores de la temporada.

Chile, Alemania y Portugal: el tramo final del top 10

El cierre del ranking de los diez mayores productores mundiales reserva algunas de las historias más duras del año. Chile acumula su cuarto año consecutivo de descenso productivo, con apenas 8,4 millones de hectolitros, una caída del 9,9% en 2025 y del 25,9% frente al promedio quinquenal. La escasez hídrica crónica y una demanda internacional menos activa configuran un horizonte difícil para el país andino.

Alemania, novena del mundo con 7,6 millones de hectolitros, pagó el precio de un verano caluroso seguido de lluvias intensas durante la cosecha, combinación que limitó el potencial de su vendimia.

Portugal cierra el top 10 con 6,0 millones de hectolitros y una caída del 14,0% respecto a 2024, uno de los volúmenes más bajos de las últimas décadas para un país que enfrenta una volatilidad climática cada vez más pronunciada.

Los casos excepcionales que marcan el futuro

Entre las lecturas más llamativas del informe de la OIV sobresalen países que, pese a su tamaño, muestran tendencias que merecen atención. Nueva Zelanda creció un extraordinario 31,5%, alcanzando 3,7 millones de hectolitros en una temporada que sus productores describen como histórica.

Brasil protagonizó el mayor rebote porcentual del ranking con un 80,6% de incremento, llegando a 2,8 millones de hectolitros tras un período de mínimos prolongados. Moldavia creció un 53,1% y Georgia un 5,0%, ambas impulsadas por condiciones climáticas favorables y una mayor demanda de exportación.

En el extremo opuesto se ubica China, que con 2,2 millones de hectolitros acumula una caída del 17,8% en 2025 y del brutal 53,1% respecto al promedio de los últimos cinco años. El gigante asiático ocupa ya el puesto 18 del ranking mundial, una posición impensable hace apenas una década. El ajuste estructural hacia vinos de mayor valor agregado y una base de consumo más acotada explican una tendencia que no parece revertirse en el corto plazo.

FUENTE: OIV con aportes de Redacción +P