¿Alivio para el vino de Argentina? Las exportaciones crecen 8,9% en mayo

La industria vitivinícola argentina cierra estos primeros cinco meses del año de 2026 con señales mixtas que merecen un análisis profundo. Según el informe provisorio del Instituto Nacional de Vitivinicultura ( INV ) correspondiente a mayo de 2026, las exportaciones totales de vinos y mostos alcanzaron un valor FOB acumulado de 317,8 millones de dólares en los primeros cinco meses del año, lo que representa un crecimiento del 3,9% respecto al mismo período de 2025. Sin embargo, detrás de ese número global se esconde una historia más compleja: la del vino a granel que rompe todos los pronósticos y la del precio promedio que no deja de caer.

El dato más elocuente del período es el comportamiento del vino a granel . En mayo de 2026 se exportaron 179.061 hectolitros de vino en total, un 8,9% más que en mayo de 2025. Dentro de ese total, el segmento a granel creció un 63,4% interanual , al pasar de 33.710 hectolitros en mayo de 2025 a 55.070 hectolitros en mayo de 2026. El vino blanco a granel fue el más dinámico, con un salto del 74,8% , mientras que el vino de color a granel avanzó un 60,5% .

Esta expansión no es un fenómeno aislado. En el acumulado enero-mayo 2026, el vino a granel creció 61,9% frente al mismo período de 2025, con el blanco a granel trepando un extraordinario 273,5% y el color a granel sumando un 32,2% adicional. En valores absolutos, los envíos a granel pasaron de 176.001 a 285.028 hectolitros en los primeros cinco meses del año. También los vinos sin mención varietal mostraron un comportamiento excepcional: los despachos a granel bajo esa categoría crecieron 486,9% en el acumulado anual.

La provincia de Mendoza reafirmó su hegemonía como origen del vino exportado en mayo de 2026, con 169.862 hectolitros que representaron el 95% del total nacional. San Juan aportó el 2% con 2.929 hectolitros, y Salta otro 2% con 2.823 hectolitros. Esta concentración geográfica refleja la fortaleza productiva mendocina, aunque también plantea interrogantes sobre la diversificación regional del sector exportador.

El fraccionado: estabilidad con matices

El vino fraccionado, que representa el segmento de mayor valor agregado, registró en mayo de 2026 una caída del 5,1% en volumen respecto a mayo de 2025, al totalizar 123.991 hectolitros. El vino de color fraccionado bajó 4,8% y el blanco fraccionado retrocedió 6,7%. En el acumulado enero-mayo, sin embargo, el fraccionado mostró una variación positiva del 0,4%, con 569.415 hectolitros exportados.

Dentro del fraccionado, la botella continúa siendo el envase dominante con el 97,9% de participación en mayo de 2026. No obstante, el bag in box registró un crecimiento explosivo del 508,8% interanual en el mes, señal de que nuevos formatos ganan terreno en ciertos mercados de destino.

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El precio: la cara menos amigable de la recuperación

El precio medio del vino fraccionado acumulado enero-mayo 2026 se ubicó en 4,16 dólares por litro, una caída del 1,7% respecto a los 4,23 dólares del mismo período de 2025. En el granel, la baja fue más marcada: el precio promedio descendió de 0,98 a 0,76 dólares por litro, una caída del 22,9%, lo que en parte explica la fuerte expansión de volumen en ese segmento. En términos generales, el valor medio del vino exportado retrocedió un 12,6% en el acumulado anual, pasando de 3,46 a 3,02 dólares por litro.

Este fenómeno genera una brecha evidente: entre enero y mayo, las exportaciones de vino generaron 258,3 millones de dólares FOB, apenas 0,4% más que en igual período de 2025, pese al salto del 15% en volumen. Argentina exporta más litros, pero obtiene relativamente menos dólares por cada uno de ellos.

Malbec: el rey indiscutido del varietal

Entre los vinos varietales fraccionados, el Malbec mantiene su reinado con el 63,1% del volumen total exportado en mayo de 2026, equivalente a 96.717 hectolitros. Le sigue a distancia el Cabernet Sauvignon con el 10,4% y 15.935 hectolitros, y el Chardonnay con el 4,7% y 7.164 hectolitros.

En cuanto al valor unitario, el precio medio del Malbec en botella se situó en 3,2 dólares por litro, mientras que el Cabernet Franc alcanzó los 7,0 dólares por litro y el Pinot Negro 6,5 dólares por litro, posicionándose como los varietales de mayor valor en el mercado externo.

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Los destinos: Reino Unido primero, Estados Unidos y Brasil cerca

El Reino Unido se consolidó como el principal destino del vino argentino en mayo de 2026, con 40.058 hectolitros totales y 7.439 miles de dólares en valor FOB. Le siguieron Estados Unidos con 30.823 hectolitros y 13.899 miles de dólares, y Brasil con 28.845 hectolitros y 10.012 miles de dólares.

Alemania ocupó el cuarto lugar con 11.134 hectolitros, impulsado principalmente por el vino varietal a granel, y Canadá completó el top cinco con 7.557 hectolitros.

En el segmento de varietales fraccionados, el Reino Unido concentró el 25% del volumen exportado, seguido por Estados Unidos con el 19% y Brasil con el 17%.

El mosto concentrado: un motor silencioso que acelera

El mosto concentrado completó el cuadro exportador con un crecimiento del 21,2% en volumen durante mayo de 2026, al pasar de 7.151 a 8.667 toneladas. En valor FOB, el incremento fue del 11,6%, de 10.737 a 11.980 miles de dólares. En el acumulado enero-mayo de 2026, el mosto concentrado sumó 39.176 toneladas, un 30,2% más que en 2025, con un valor FOB de 54,7 millones de dólares, que creció un 17,3% pese a que el precio medio por tonelada retrocedió un 9,9%, de 1.549,0 a 1.395,8 dólares por tonelada.

Estados Unidos lideró los destinos del mosto concentrado en mayo de 2026 con 2.450 toneladas y el 28% de participación, seguido por España con 1.421 toneladas y el 16%, y Japón con 1.050 toneladas y el 12%.

Un inicio de año que marca tendencia

El balance de los primeros cinco meses de 2026 resulta elocuente. Las exportaciones totales de vinos acumularon 854.443 hectolitros, un 15% más que en el mismo período de 2025. El valor FOB total del sector —vinos más mostos— ascendió a 317,8 millones de dólares, con los mostos creciendo un 22,5% en valor. El crecimiento en volumen también abarcó los espumosos, cuyas exportaciones avanzaron un 35,6%, y los varietales, que crecieron 5,7%.

La dinámica del granel y del mosto concentrado como motores de volumen, combinada con el estancamiento relativo del fraccionado, configura un sector exportador argentino que adapta su estrategia a la demanda global. El interrogante que queda abierto es si esa recuperación de volumen podrá trasladarse también a la rentabilidad de las bodegas y a un mayor ingreso de divisas en los meses que vienen.

FUENTE: INV