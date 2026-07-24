Rio Negro: AFA evalúa producir alfalfa para exportar al mercado árabe

Detrás del encuentro protocolar que el Gobierno de Río Negro mantuvo esta semana con la cúpula de Agricultores Federados Argentinos ( AFA ) en la Exposición Rural de Palermo , hay un proyecto mucho más concreto y menos difundido: esta cooperativa agropecuaria (una de las más grandes del país), está evaluando instalar en la provincia una cadena de valor completa para la producción y exportación de alfalfa , con destino final en los países árabes .

Así lo confirmó al portal “Bichos de Campo” un directivo de la entidad consultado por ese medio, que reconstruyó los detalles de un plan que la cooperativa viene madurando desde hace más de un año.

El comunicado oficial que difundió el Gobierno provincial se limitó a informar que el ministro de Desarrollo Económico y Productivo, Carlos Banacloy, y el secretario de Agricultura, Lucio Reinoso, se reunieron con el presidente de AFA, Darío Marinozzi, para dar continuidad a una agenda de trabajo vinculada a la agricultura irrigada.

Según ese texto, el vínculo viene de meses atrás, cuando técnicos de la cooperativa recorrieron Negro Muerto, Colonia Josefa y el Valle Inferior para conocer los proyectos de ampliación del área bajo riego que impulsa la Provincia, con los que se busca incorporar más de 100.000 nuevas hectáreas a la producción agrícola rionegrina.

Entrelíneas

Lo que no aparece en el comunicado oficial es el motivo de fondo detrás de ese interés. "AFA viene trabajando, por lo menos desde hace un año, en un proyecto de alfalfa para exportación, sobre todo a partir de la relación que tiene con el mercado árabe", confirmó el directivo consultado por Bichos de Campo.

La referencia es al acuerdo que la cooperativa firmó en noviembre de 2025 con ADNOC Global Trading (AGT), la trader perteneciente a un grupo energético que pertenece en su totalidad al Gobierno de Abu Dabi, en los Emiratos Árabes Unidos.

ADNOC es, además de ser una de las 10 principales petroleras del mundo, la empresa controlante de XRG, la petrolera orientada a las inversiones en el exterior, que se asoció a YPF y a la italiana ENI, para exportar LNG desde las costas de Río Negro.

El otro costado del negocio es la creciente necesidad de los países árabes de importar fardos de alfalfa para alimentar a su propia ganadería, en una región donde el agua y las tierras aptas para forraje son un recurso escaso.

En ese contexto, la fuente de AFA explicó que la cooperativa trabaja en el diseño de una cadena de valor de punta a punta: desde la producción a campo hasta la instalación de una planta compactadora que permita elaborar los grandes fardos de exportación. Esa, más que el encuentro protocolar en Palermo, es la verdadera noticia detrás del interés de AFA por Río Negro.

Río Negro, en el radar de la cooperativa

Según pudo reconstruir Bichos de Campo, la cooperativa evaluó distintas alternativas antes de inclinarse por la provincia rionegrina. "Río Negro es el escenario que más se evaluó por aptitud de agua, tierras, clima, y logística de exportación", confirmó la misma fuente, que precisó que los técnicos de AFA realizaron varias recorridas por los tres valles que integran esa región productiva, desde Viedma hasta Cipolletti.

Ese interés coincide además con un dato que irá en paralelo: el próximo 5 de agosto, la provincia de Río Negro firmará una serie de contratos con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para financiar una inversión millonaria destinada a reforzar el tendido eléctrico de toda esa región productiva.

El propio comunicado oficial de la Provincia menciona ese financiamiento del BID, aunque lo asocia de manera genérica a las obras de riego e infraestructura que acompañan la expansión de la frontera agrícola, sin vincularlo puntualmente al proyecto de AFA.

Pese al avance de las recorridas y del diseño del proyecto, desde la cooperativa fueron cautos a la hora de anticipar una definición. La fuente aclaró que "AFA está todavía en una etapa de exploración, todavía no bajó el martillo, no tomó la decisión final". Es decir, que la instalación de la cadena de valor alfalfera en Río Negro es, por ahora, un escenario en estudio y no una inversión confirmada.

Largo plazo

De concretarse, el proyecto se sumaría a la agenda de expansión agrícola que el Gobierno de Río Negro viene promoviendo con distintos actores del agro nacional. En el comunicado oficial, el ministro Banacloy remarcó que "Río Negro está llevando adelante una planificación de largo plazo para ampliar significativamente su superficie agrícola" y que las obras de riego, electrificación rural e infraestructura productiva en marcha buscan "generar oportunidades para que más productores, cooperativas e inversiones acompañen este proceso".

En la misma línea, el secretario Reinoso destacó que la provincia "reúne condiciones muy favorables para seguir creciendo", con disponibilidad de tierras, recursos hídricos y una planificación que integra infraestructura, energía y producción.

Con casi 36.000 productores asociados y presencia en nueve provincias, AFA es la cooperativa agropecuaria de primer grado más grande de la Argentina. Que una entidad de esa escala esté evaluando un desembarco productivo de este tipo en el Alto Valle y el Valle Inferior confirma, más allá de los tiempos que finalmente tome la decisión, el lugar que Río Negro empieza a ocupar en el mapa de las nuevas inversiones agrícolas orientadas a la exportación.

FUENTE: Bichos de campo con aportes de Redacción +P.