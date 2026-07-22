El agro argentino sigue siendo clave, pero ¿cuál es el giro inesperado para 2026?

El sector agropecuario comparte protagonismo con complejos que antes tenían un peso mucho menor.

El complejo agropecuario de Argentina continúa como el principal motor de generación de dólares de la economía nacional . De hecho, de acuerdo a un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario ( BCR ), el sector liquidaría US$34.897 millones en 2026, la cifra más alta entre los tres complejos exportadores relevados por la entidad — agro, minería y energía — dentro de una proyección conjunta de US$57.168 millones.

Ese total, de confirmarse, superaría el máximo histórico de US$56.722 millones registrado en 2022 y marcaría un salto respecto de los US$50.381 millones liquidados en 2025.

Sin embargo, la proyección del agro para 2026 no está exenta de ajustes. La cifra de US$34.897 millones sufrió un recorte de US$1.200 millones respecto de estimaciones previas de la BCR, como consecuencia de una baja en los precios internacionales de exportación. El dato marca un contrapunto dentro de un año que, en términos agregados, se proyecta como récord para el ingreso de divisas del país.

Pese a esta corrección, el agro sigue siendo el principal aportante de dólares de los tres complejos analizados por la entidad rosarina, muy por encima de la minería (más de US$9.000 millones) y de la energía (más de US$14.400 millones).

El cambio en el calendario de ingreso de divisas

Uno de los aspectos que el informe de la BCR destaca es el cambio en la composición estacional del ingreso de dólares, un fenómeno que impacta directamente en el rol tradicional del agro.

Históricamente, el flujo de divisas se concentra en el primer semestre, debido a la liquidación de la cosecha gruesa. Sin embargo, para 2026 la propia BCR proyecta que el segundo semestre aportará US$29.793 millones, superando los US$27.375 millones estimados para la primera mitad del año.

Este comportamiento se explica, según el informe, por el peso creciente de la energía —impulsada por Vaca Muerta— y de la minería, sectores que no dependen del calendario agrícola y que sostienen un flujo de divisas más estable a lo largo del año.

Es decir, el agro deja de ser el único factor que determina el ritmo estacional de la liquidación de dólares en la economía argentina, aunque mantiene el liderazgo en volumen.

El agro frente a un nuevo mapa exportador

La comparación entre complejos deja un dato relevante para el sector: aun con el recorte de US$1.200 millones, el agro concentra prácticamente el 61% de la proyección total de divisas de los tres complejos relevados por la BCR para 2026. Ese liderazgo se sostiene pese a la mejora relativa de la minería y la energía, que ganan participación dentro de un esquema exportador cada vez más diversificado.

El informe de la BCR remarca que la novedad de 2026 no radica en una pérdida de relevancia del agro, sino en un cambio en la composición del ingreso total de dólares, donde el sector agropecuario comparte protagonismo con complejos que antes tenían un peso mucho menor en la balanza cambiaria.

FUENTE: Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), Informativo Semanal, informe "Agro + Minería + Energía: posible liquidación de divisas récord de US$ 57.200 millones en 2026", con aportes de Redacción +P