Neuquén: Contratarán una consultora para definir cómo sumar 54.000 hectáreas al riego

El trabajo demandará una inversión de 1.180 millones de pesos y servirá de base para futuras obras de infraestructura de riego en el Corredor Productivo del Viento.

La provincia de Neuquén se prepara para contratar una empresa para que realice un proyecto ejecutivo (qué obras hacer y cómo hacerlas), que contemple futuras licitaciones, estudios de impacto ambiental y hasta una “estrategia de desarrollo”, con el fin de poner en producción 54.000 hectáreas de tierra entre Picún Leufú y Piedra del Águila. Lejos aún se está de sumar esa cantidad de tierras a la producción, sino que se abrió una primera ventana de 12 meses de duración para que la empresa ganadora de la licitación entregue a las autoridades las conclusiones. El Estado neuquino, según lo presupuestado a fines del año pasado, pagará por el trabajo 1.180 millones de pesos, o US$ 790.000.

“La iniciativa permitirá planificar las obras necesarias para incorporar y optimizar el riego en el Corredor Productivo del Viento , fortaleciendo el desarrollo agropecuario y el uso eficiente del recurso hídrico”, se anunció de manera oficial.

Este paso administrativo es consecuencia de un estudio de factibilidad que se presentó en el año 2023, según recordó Pablo Ruiz, presidente de la Comisión de Riego de la Margen Derecha, en Picún Leufú.

Luego de aclarar que “nosotros no nos vamos a oponer a un desarrollo”, el dirigente destacó que “queremos, como mínimo, que se nos incluya y poder discutir” la orientación del proyecto. Con este propósito, gestionó una entrevista con el ministro de Economía, Producción e Industria, Guillermo Koenig.

La meta del Gobierno es la “Ampliación y Mejora de la Infraestructura de Riego del Corredor del Viento, una iniciativa estratégica que permitirá planificar las obras necesarias para ampliar y modernizar los sistemas de riego en la Región del Limay, abarcando los departamentos Picún Leufú y Collón Curá”, y, según se adelantó, “el área de estudio comprende aproximadamente 54.000 hectáreas con aptitud para incorporar riego”.

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A juzgar por lo que afirma Ruiz, en toda esta iniciativa oficial “nada hablan de llegar a Picún Leufú. Y nosotros estamos hace tiempo peleando o reclamando un canal”. Y se preguntó: “¿Qué hicieron con el canal La Picasita?”, y se respondió: “El canal La Picasita fue una herramienta de campaña en los 90. Lo que hicieron fue hacer algo rápido, que los hiciera figurar como los adalides de la producción”.

La empresa tendrá un año para elaborar el proyecto ejecutivo, que incluirá estudios técnicos, ambientales y económicos para expandir la frontera agropecuaria.

Lo cierto es que, para los 400 productores (distribuidos en 1.400 hectáreas bajo riego por bombeo y 1.000 hectáreas bajo riego gravitacional), “es un canal que nos marcó un techo, un techo de desarrollo, un techo para la producción”.

Para sostener el sistema, la provincia mantiene en la actualidad un sistema de riego mediante bombas eléctricas que, para Ruiz, es “altamente oneroso”, porque tiene un costo de 40 millones de pesos al mes, “pero encima han implementado un sistema de arranque suave, que les hace perder un montón de electricidad, y pagan una multa de 28 millones de pesos sobre esos 40 millones”.

Ese costo mensual que se origina para sostener el riego en Picún Leufú hoy lo paga el Gobierno (en realidad, el Estado provincial), aunque “en estos últimos tiempos lo que están haciendo es querer tarifar ese consumo de luz hacia los productores. Y nosotros estamos peleando para que no lo tarifen. Por lo menos, no en esas condiciones, porque no lo podríamos pagar. Deberíamos vender la chacra e irnos de acá”.

Hasta el último detalle

La empresa que resulte ganadora de la licitación deberá diseñar “las obras de ampliación y mejora de los sistemas de riego y drenaje, el diseño de caminos de servicio para facilitar su operación y mantenimiento, estudios agropecuarios, económicos y financieros, la elaboración del proyecto ejecutivo y la documentación licitatoria de las futuras obras, estudios de impacto ambiental y social, propuestas para optimizar la gestión de los sistemas de riego existentes y una estrategia de desarrollo territorial orientada a la expansión de la frontera agropecuaria”.

Mientras tanto, los productores encargaron un estudio al INTA, que podría tener sus conclusiones terminadas en una semana más, luego de los cruces entre funcionarios del Gobierno y los regantes. Ambas partes se acusan de actuar con ineficiencia.

“Ese trabajo lo peleamos nosotros, porque siempre nos acusaban de que el agua no alcanzaba porque nosotros estábamos regando mal”, dijo el dirigente consultado por +P. “Pedimos una evaluación de todo el sistema, para corregir si nosotros tenemos que corregir, si ellos tienen que corregir y hacia dónde vamos”.

El plan apunta a transformar miles de hectáreas hoy improductivas en tierras bajo riego, aunque los productores advierten que todavía quedan problemas históricos sin resolver.

Hay una situación que, para Ruiz, refleja cómo es el manejo actual del sistema. Hay períodos en los que falta agua en los canales, y la provincia resolvió invertir en nuevo equipamiento para el abastecimiento eléctrico.

El Estado resolvió comprar un nuevo transformador, pero “les explicamos que el transformador no es el problema y por qué”, dijo Ruiz, quien detalló que las bombas eléctricas consumen 200 kVA cada una, que hay solamente tres y que dos funcionan a la vez, lo que representa un consumo de 400 kVA. El transformador actual tenía una capacidad de 1.000 kVA. “Entonces, no tiene mucho goyete comprar otro”, dijo el presidente del consorcio. Pero, de todos modos, se compró un transformador de mayor capacidad. “No tiene goyete”, recalcó Ruiz.

Por lo pronto, el desarrollo de los estudios y la elaboración del proyecto ejecutivo a contratar “servirá de base para las futuras obras de infraestructura de riego”, y ahora se esperan los resultados de “un sistema de ponderación que evaluará de manera conjunta los aspectos técnicos y económicos de cada propuesta, conforme a los criterios establecidos en el pliego licitatorio”.

FUENTE: Redacción +P.