Neuquén: Fruticultores impulsan ley clave para proteger tierras bajo riego
¿Es posible crecer urbanamente sin sacrificar la base productiva de la fruta neuquina? El sector frutícola respalda con fuerza el proyecto de ley impulsado por el gobernador Rolando Figueroa para resguardar las tierras bajo riego.
La Secretaría de Producción e Industria de Neuquén reunió este lunes a representantes del sector frutícola, cámaras de productores, el Consorcio de Riego y Drenaje y equipos técnicos para exponer los lineamientos centrales del Proyecto de Ley de Protección de Tierras Productivas bajo riego y drenaje, que actualmente avanza en la Legislatura Provincial.
El gobernador Rolando Figueroa impulsó esta iniciativa con el propósito de compatibilizar el crecimiento urbano y el desarrollo de nuevas actividades con la preservación de las tierras productivas y la infraestructura de riego y drenaje existente. Durante la reunión, se intercambiaron aportes y observaciones constructivas que enriquecen el texto legislativo.
El secretario de Producción e Industria, Diego García Rambeaud, subrayó que la futura norma protegerá las tierras bajo riego y drenaje como un recurso estratégico para el desarrollo productivo provincial. Los equipos técnicos y legales detallaron los aspectos principales, con especial énfasis en los cambios de uso de suelo, el avance de las urbanizaciones y la localización de actividades incompatibles con la producción agropecuaria.
Participantes y consensos alcanzados
Asistieron representantes de la Cámara de Productores de Centenario y Vista Alegre, la Cámara de Productores de San Patricio del Chañar, la Federación de Productores de Fruta de Río Negro y Neuquén, el Consorcio de Riego y Drenaje de Centenario y Vista Alegre, el Centro PyME-ADENEU, el IADEP y diversos equipos técnicos y legales del Ministerio.
Los presentes coincidieron en la necesidad de que la ley establezca un marco de referencia claro para municipios y comisiones de fomento. Este marco debe incluir criterios comunes de ordenamiento territorial, zonificación, control y cumplimiento efectivo. Además, destacaron la importancia de acompañar la protección con herramientas concretas de financiamiento, incentivos y beneficios fiscales que garanticen la continuidad y el fortalecimiento de la actividad productiva.
Los productores propusieron coordinar estrechamente con municipios y comisiones de fomento para definir áreas disponibles para el crecimiento urbano y orientar las actividades industriales y de servicios hacia zonas planificadas y parques industriales. De esta manera, se minimizarían los impactos negativos que genera la pérdida de parcelas productivas sobre la infraestructura hídrica y el modelo productivo regional.
Al cierre del encuentro, el sector frutícola expresó su respaldo explícito al proyecto y coincidió en la urgencia de impulsar su tratamiento y aprobación legislativa.
Alcances del Proyecto de Ley
El proyecto busca proteger, conservar y recuperar las tierras productivas bajo riego y drenaje, consideradas un recurso estratégico para el desarrollo agropecuario, la seguridad alimentaria y el crecimiento sostenible de Neuquén.
La norma abarca las tierras con aptitud productiva y sistemas de riego y drenaje, tanto de dominio público como privado, independientemente de que se encuentren actualmente en producción. Establece un estándar mínimo de protección para toda la provincia.
La Secretaría de Producción e Industria actuará como autoridad de aplicación. Tendrá a su cargo la elaboración de la cartografía oficial de las áreas protegidas, en coordinación con Catastro y Recursos Hídricos, además de la fiscalización, el control y la coordinación de las acciones previstas.
Un Consejo Provincial funcionará como órgano consultivo, aportando criterios técnicos y promoviendo la articulación interinstitucional.
Zonificación, incentivos y fiscalización
Entre los ejes principales destaca el sistema de zonificación con distintos niveles de protección y restricciones a los usos incompatibles dentro de las áreas especialmente protegidas, como urbanizaciones y actividades industriales, turísticas o de servicios. Solo se contemplan excepciones por razones de interés público, debidamente fundamentadas mediante dictámenes técnicos y ambientales aprobados por la Autoridad de Aplicación.
La iniciativa protege de manera integral la infraestructura hídrica vinculada a la producción. Además, prevé un régimen de incentivos con acceso prioritario a líneas de financiamiento y beneficios fiscales.
Se implementará un sistema de fiscalización mediante monitoreo remoto e inspecciones presenciales, junto con un régimen de sanciones para quienes afecten la infraestructura de riego, alteren el funcionamiento del sistema hídrico o realicen fraccionamientos y obras sin autorización.
Finalmente, el proyecto crea el Fondo Provincial de Protección y Conservación de Suelos Irrigados, destinado a financiar obras públicas y actividades productivas. Este fondo priorizará la rehabilitación de drenajes, la tecnificación del riego, la modernización de los sistemas de medición y la prevención de la salinización y el anegamiento.
FUENTE: Prensa gobierno de Neuquén con aportes de Redacción +P.
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