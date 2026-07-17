Neuquén: Fruticultores impulsan ley clave para proteger tierras bajo riego

Infraestructura de canales de riego que el proyecto de ley busca preservar frente al avance de urbanizaciones.

La Secretaría de Producción e Industria de Neuquén reunió este lunes a representantes del sector frutícola, cámaras de productores, el Consorcio de Riego y Drenaje y equipos técnicos para exponer los lineamientos centrales del Proyecto de Ley de Protección de Tierras Productivas bajo riego y drenaje, que actualmente avanza en la Legislatura Provincial.

El gobernador Rolando Figueroa impulsó esta iniciativa con el propósito de compatibilizar el crecimiento urbano y el desarrollo de nuevas actividades con la preservación de las tierras productivas y la infraestructura de riego y drenaje existente. Durante la reunión, se intercambiaron aportes y observaciones constructivas que enriquecen el texto legislativo.

El secretario de Producción e Industria, Diego García Rambeaud, subrayó que la futura norma protegerá las tierras bajo riego y drenaje como un recurso estratégico para el desarrollo productivo provincial. Los equipos técnicos y legales detallaron los aspectos principales, con especial énfasis en los cambios de uso de suelo, el avance de las urbanizaciones y la localización de actividades incompatibles con la producción agropecuaria.

Reunión técnica entre autoridades neuquinas y especialistas del IADEP para definir zonificación productiva.

Participantes y consensos alcanzados

Asistieron representantes de la Cámara de Productores de Centenario y Vista Alegre, la Cámara de Productores de San Patricio del Chañar, la Federación de Productores de Fruta de Río Negro y Neuquén, el Consorcio de Riego y Drenaje de Centenario y Vista Alegre, el Centro PyME-ADENEU, el IADEP y diversos equipos técnicos y legales del Ministerio.

Los presentes coincidieron en la necesidad de que la ley establezca un marco de referencia claro para municipios y comisiones de fomento. Este marco debe incluir criterios comunes de ordenamiento territorial, zonificación, control y cumplimiento efectivo. Además, destacaron la importancia de acompañar la protección con herramientas concretas de financiamiento, incentivos y beneficios fiscales que garanticen la continuidad y el fortalecimiento de la actividad productiva.

Vistas de campos bajo riego en Centenario y Vista Alegre, ejemplo de las tierras que busca resguardar la nueva norma.

Los productores propusieron coordinar estrechamente con municipios y comisiones de fomento para definir áreas disponibles para el crecimiento urbano y orientar las actividades industriales y de servicios hacia zonas planificadas y parques industriales. De esta manera, se minimizarían los impactos negativos que genera la pérdida de parcelas productivas sobre la infraestructura hídrica y el modelo productivo regional.

Al cierre del encuentro, el sector frutícola expresó su respaldo explícito al proyecto y coincidió en la urgencia de impulsar su tratamiento y aprobación legislativa.

Alcances del Proyecto de Ley

El proyecto busca proteger, conservar y recuperar las tierras productivas bajo riego y drenaje, consideradas un recurso estratégico para el desarrollo agropecuario, la seguridad alimentaria y el crecimiento sostenible de Neuquén.

La norma abarca las tierras con aptitud productiva y sistemas de riego y drenaje, tanto de dominio público como privado, independientemente de que se encuentren actualmente en producción. Establece un estándar mínimo de protección para toda la provincia.

Representantes de cámaras frutícolas y consorcios de riego dialogan sobre la protección de tierras productivas en Neuquén.

La Secretaría de Producción e Industria actuará como autoridad de aplicación. Tendrá a su cargo la elaboración de la cartografía oficial de las áreas protegidas, en coordinación con Catastro y Recursos Hídricos, además de la fiscalización, el control y la coordinación de las acciones previstas.

Un Consejo Provincial funcionará como órgano consultivo, aportando criterios técnicos y promoviendo la articulación interinstitucional.

Zonificación, incentivos y fiscalización

Entre los ejes principales destaca el sistema de zonificación con distintos niveles de protección y restricciones a los usos incompatibles dentro de las áreas especialmente protegidas, como urbanizaciones y actividades industriales, turísticas o de servicios. Solo se contemplan excepciones por razones de interés público, debidamente fundamentadas mediante dictámenes técnicos y ambientales aprobados por la Autoridad de Aplicación.

La iniciativa protege de manera integral la infraestructura hídrica vinculada a la producción. Además, prevé un régimen de incentivos con acceso prioritario a líneas de financiamiento y beneficios fiscales.

Productores de San Patricio del Chañar y la Federación de Fruta expresan su respaldo unánime al proyecto legislativo.

Se implementará un sistema de fiscalización mediante monitoreo remoto e inspecciones presenciales, junto con un régimen de sanciones para quienes afecten la infraestructura de riego, alteren el funcionamiento del sistema hídrico o realicen fraccionamientos y obras sin autorización.

Finalmente, el proyecto crea el Fondo Provincial de Protección y Conservación de Suelos Irrigados, destinado a financiar obras públicas y actividades productivas. Este fondo priorizará la rehabilitación de drenajes, la tecnificación del riego, la modernización de los sistemas de medición y la prevención de la salinización y el anegamiento.

FUENTE: Prensa gobierno de Neuquén con aportes de Redacción +P.