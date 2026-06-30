Neuquén intenta superar problemas crónicos en el sistema de riego de Picún Leufú

Con la no dicha premisa de “intentemos resolver esto de una buena vez”, hace poco más de una semana desembarcaron en Picún Leufú las máximas autoridades productivas de Neuquén y convocaron al Directorio de Riego local, integrado por autoridades municipales y productores usuarios del sistema. Sobre la mesa pusieron un análisis de situación y una propuesta de trabajo realizada por el INTA a pedido del gobierno provincial. Allí se analizaron las limitantes actuales, las tareas a realizar y el rol y la responsabilidad que deben asumir los regantes para que el riego sea eficiente y alcance para todos.

Este valle, que se desarrolla en la margen oeste del río Limay, es clave como proveedor de forrajes para toda la ganadería neuquina, que se enfrenta al desafío de darle de comer a Vaca Muerta.

A la reunión del Directorio de Riego de Picún Leufú asistieron la intendenta Perla Díaz; el secretario de Producción e Industria, Diego García Rambeaud; el subsecretario de Producción, Marcelo Zúñiga; el subsecretario de Riego, Martín Quezada; el director regional del Limay, Alberto Gómez; técnicos del INTA; representantes de Recursos Hídricos y referentes de las dos comisiones de regantes del valle.

Hay problemas que vienen de larga data: canales con arena acumulada por sedimentación, compuertas deterioradas, bocatomas que perdían caudal y sectores enteros de la margen izquierda que recibían agua a destiempo o directamente no la recibían.

Los trabajos programados incluyen el mantenimiento de la calle de servicio del canal principal, la reparación de banquinas y la reposición de puertas de compuertas que se encontraban deterioradas. Pero la intervención de mayor escala fue el desembanque: la extracción de la arena y los sedimentos que el río arrastra y que, con el tiempo, se acumulan en el fondo de los canales, reduciendo su capacidad de conducción.

En los parajes El Sauce y Limay Centro, los trabajos avanzaron sobre la bocatoma de la margen izquierda, con una intervención de aproximadamente 550 metros sobre el canal, y sobre el canal de la margen derecha del sector Canal Comunidad Marifil, con alrededor de 1,5 kilómetros de limpieza por embanque. Las tareas fueron ejecutadas con maquinaria provincial y con el apoyo de camiones y cuadrillas aportados por la Municipalidad de Picún Leufú.

Entre las obras se destacó también la construcción de un desarenador, una estructura que intercepta los sedimentos antes de que ingresen al sistema de bombeo. Al retener la arena aguas arriba de las bombas, el desarenador reduce el desgaste de los equipos, prolonga su vida útil y mejora la eficiencia operativa de toda la estación. En un sistema donde las bombas son el corazón de la distribución, protegerlas es proteger el riego.

Alafalafa neuquen picun Nuevas obras de riego reactivan la esperanza de los productores de Picún Leufú

Además, se avanza en la apertura de un nuevo canal que permitirá incorporar entre siete y ocho productores que hasta ahora estaban fuera del sistema. La ampliación no solo suma hectáreas productivas: consolida a Picún Leufú como el núcleo forrajero de la región.

El problema en números propios

Moisés Eduardo Martínez González, productor de alfalfa y presidente de la Comisión de Riego Margen Izquierda, declaró luego del encuentro que “la mala distribución hace que se atrasen los tiempos de los riegos, y al atrasarse los tiempos te merma la producción. Hay muchos sectores en la margen izquierda afectados por distintas anomalías: a partir del segundo río, el tercero y el cuarto te merman más del 50 por ciento de la producción. Eso es bastante complejo”.

Por su parte, Jorge Sánchez, tomero de la Comisión de Riego Margen Derecha con más de veinte años en el cargo, conoce de igual modo cada tramo del sistema. Para él, el balance es positivo: "Se han hecho obras importantes que facilitan bastante mi trabajo. Este canal nuevo es una gran ayuda para mí y para varios chacareros más".

El eslabón cordillerano

Martínez González entiende el impacto de las obras más allá de su propio campo. "El cambio que se está haciendo en el sistema de riego va a colaborar profundamente en la mejora de la distribución y la calidad del riego en los distintos sectores. Eso significa que vas a tener al máximo la producción anual, te va a mejorar la calidad de vida y podés tener desarrollo y crecimiento productivo".

Y agrega la dimensión regional del argumento: "El crecimiento del desarrollo productivo mejora la agroeconomía regional y genera fuentes de trabajo: se necesita más gente para levantar fardos, más maquinaria para el movimiento de suelo y la siembra. Eso hace que venga gente a la región a trabajar. Nosotros somos prácticamente quienes abastecemos de alfalfa al pequeño y mediano criancero de la cordillera, así que, si nuestra producción funciona bien, vamos a poder abastecer bien a toda esa zona".

Más que infraestructura

El gobierno provincial planteó avanzar en la realización de una jornada de trabajo para presentar las herramientas técnicas, financieras y de asistencia disponibles para los productores, con foco en la gestión eficiente del agua y el desarrollo productivo local. La premisa es que la inversión en infraestructura debe complementarse con prácticas adecuadas de administración del recurso hídrico por parte de los propios productores.

Martínez González valoró el acompañamiento institucional y apuntó a una novedad organizativa que lo explica en parte: "La conformación de la región Limay Medio ha generado más recursos para la producción local, y eso ayuda al productor e indirectamente al criancero de la cordillera".

FUENTE: Redacción +P.