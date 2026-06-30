¿Por qué Cargill invierte US$7 millones en rieles de Argentina?

Cargill confirmó una nueva inversión ferroviaria por US$ 7.000.000 destinada a mejorar el acceso de trenes a sus plantas industriales y terminales portuarias del sur del Gran Rosario. El anuncio llega en un momento estratégico para el sector agroexportador argentino, en plena discusión sobre el futuro del transporte de cargas por trenes .

La compañía estadounidense definió ejecutar la inversión en sus complejos de Villa Gobernador Gálvez y Alvear , donde se construirán nuevos desvíos ferroviarios y se ampliará la infraestructura de acceso existente. El objetivo central del proyecto es claro: lograr que las formaciones puedan ingresar, descargar y salir de las plantas sin necesidad de maniobras complejas, optimizando así los tiempos operativos y reduciendo costos logísticos.

Esta apuesta privada funciona, en los hechos, como un adelanto frente a la incertidumbre que aún rodea al sistema ferroviario nacional. Cargill decidió no esperar la definición del Estado sobre el futuro del Belgrano Cargas y avanza por cuenta propia para estar lista cuando el sistema se reordene.

Actualmente, la planta de Villa Gobernador Gálvez opera con tendido de trocha ancha, a través del Ferro Expreso Pampeano. El proyecto que prepara la compañía busca convertir esa infraestructura en un sistema bitrocha, conectado además con la vía de trocha angosta de la Línea Belgrano. Esta transformación técnica permitiría diversificar el acceso ferroviario y potenciar la integración con la red nacional de cargas.

Una decisión planificada

La inversión no surge de manera improvisada. Según trascendió, Cargill ya había anticipado este plan de desembolsos al ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini, durante una gira oficial por Estados Unidos.

El anuncio se da, además, en un contexto favorable para el agro: la rebaja de retenciones para trigo, cebada y soja alienta expectativas de una mayor cosecha, lo que impulsa a las cerealeras a anticipar inversiones logísticas en los accesos a sus plantas.

La inversión ferroviaria de Cargill se suma a la expectativa de una futura revitalización del Belgrano Cargas, cuyo proceso de privatización ya entró en su etapa decisiva. Los pliegos de licitación se encuentran en revisión final en el Ministerio de Economía, y solo resta la firma del ministro Luis Caputo para su publicación en el Boletín Oficial. A partir de ese momento, correrá un plazo de 90 días para presentar ofertas, con el objetivo del Gobierno de definir a los adjudicatarios antes de fin de año.

Cargill integra, junto a Bunge, ACA, AGD y Louis Dreyfus, el consorcio agroexportador que aspira a quedarse con la concesión del ferrocarril, que sería por un plazo de 50 años. Una mayor eficiencia de esta línea facilitaría el transporte de granos hacia los puertos santafesinos y reduciría costos logísticos para toda la cadena exportadora.