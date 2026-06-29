La caída del vino en Neuquén y el inesperado auge de Chubut en el mercado vitivinícola

El mercado vitivinícola argentino sigue mostrando señales de alerta mes a mes. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Vitivinicultura ( INV ), en mayo de 2026 se despacharon 568.853 hectólitros al mercado interno, lo que arrastra una caída interanual del 5,5%. ¿Cuál es la radiografía general y por qué las provincias de la Patagonia presentan un panorama singular?

Para empezar, la venta acumulada en el período enero-mayo 2026 totalizó 2.821.143 hl , con una disminución de apenas -0,4% respecto al mismo período de 2025 (2.831.985 hl). En este acumulado, los blancos crecieron +4,9% y los vinos color retrocedieron -2,1% . Los varietales acumularon una baja de -26,3% , mientras que los sin mención varietal avanzaron +12,8% . La botella cayó -3,8% en el acumulado, y el tetra brik creció +7,7% , concentrando entre ambos el 97,5% de los despachos.

Si bien el acumulado de los primeros cinco meses del año se mantiene casi plano —con una leve baja del 0,4%—, el consumo local parece estabilizarse cerca de los 2,8 millones de hectólitros. Sin embargo, este promedio disimula una fuerte disparidad entre las provincias productoras y enciende las alarmas por el desplome de los vinos varietales, el segmento de mayor valor agregado. En este punto, el rol de la Patagonia es clave.

La mirada en el sur

Las provincias patagónicas exhibieron en mayo 2026 las variaciones interanuales más extremas de todo el país, tanto a la baja como al alza puntual.

Neuquén fue la provincia con la mayor contracción relativa: apenas 1.266 hl despachados, representando una caída de -54,5% respecto a mayo de 2025 (2.782 hl). El acumulado anual acusa un retroceso de -37,7%. El 97,4% de su volumen fue vino varietal y el 2,6% restante espumoso, despachado íntegramente en botella. En el acumulado enero-mayo, la baja en varietales blancos fue de -93,0% y en varietales color de -62,8%, lo que refleja una caída prácticamente total en algunas líneas.

Por su parte, Río Negro despachó 596 hl en mayo, una baja de -47,4% frente a los 1.133 hl de igual mes de 2025. El acumulado anual muestra una disminución de -15,1%. El 57,6% de lo comercializado fue vino varietal, el 42,2% sin mención varietal y el 0,2% espumoso. Las ventas en botella representaron el 67,3% y las damajuanas el 32,7%. En el acumulado, los varietales blancos crecieron +112,1% —el único dato positivo destacable de la región— aunque partían de una base muy baja, mientras que los varietales color cayeron -28,9%.

Finalmente, Chubut, con volúmenes muy reducidos, fue la excepción positiva de la Patagonia: despachó 13 hl en mayo, registrando un crecimiento de +15,8% respecto a mayo de 2025. Más significativo aún es su acumulado anual: +93,6% frente a 2025, con 89 hl versus 46 hl en el mismo período del año anterior. La totalidad de sus despachos correspondió a vino varietal en botella (99,1% varietal, 0,9% sin mención varietal).

image Los vinos blancos crecieron 24,9% en mayo, mientras los varietales color se desplomaron 51,2%.

Blancos al alza, varietales en caída libre

El dato más llamativo del período es la divergencia profunda entre las categorías. Los vinos blancos totalizaron 161.467 hl y registraron un crecimiento de +24,9% interanual, alcanzando una participación del 28,4% del volumen total. Por su parte, los vinos color (tinto y rosado) cayeron -13,8%, con 407.187 hl y una participación del 71,6%.

Por tipo de producto, los vinos sin mención varietal mostraron el mayor dinamismo, con un incremento de +30,9% para llegar a 401.788 hl, representando el 70,6% del total despachado. En sentido opuesto, los vinos varietales sufrieron una contracción severa de -47,0%, reduciéndose de 281.183 hl a apenas 149.123 hl. Los vinos espumosos crecieron +28,5% hasta los 15.309 hl, mientras que "otros vinos" (cóctel de vino, gasificado, especial y ritual) subieron +47,9% hasta 2.632 hl.

Envases no tradicionales ganan terreno

En cuanto al tipo de envase, la botella continúa siendo el principal canal con 355.795 hl (62,5% del total), aunque cayó -13,1% interanual. Dentro de este segmento, las botellas de entre 651 y 750 cm³ retrocedieron -21,9%, y los varietales en este formato descendieron -35,3%. Sin embargo, las botellas de entre 1.001 y 1.500 cm³ crecieron +14,9%.

El tetra brik avanzó con fuerza: subió +12,9% hasta los 198.868 hl, representando el 35,0% del total. La lata fue el envase de mayor crecimiento porcentual, con +172,1%, aunque su volumen absoluto sigue siendo marginal (1.365 hl). En sentido contrario, el bag in box cayó -61,7% y la damajuana cedió -14,4%.

image Neuquén registró la mayor caída provincial en mayo 2026, con un retroceso del 54,5% interanual.

Caída de todos los colores

El resto del paneo nacional muestra que el clásico binomio vitivinícola de Argentina con desempeños dispares. Mendoza despachó 518.399 hl en mayo de 2026, lo que representa el 91,1% del total nacional y un leve crecimiento de +0,5% respecto a mayo de 2025 (515.860 hl). El 71,7% de sus despachos correspondió a vinos sin mención varietal, el 24,8% a varietales, el 2,9% a espumosos y el 0,5% a otros vinos. Los blancos crecieron +35,3%, mientras los vinos color cedieron -8,9%. Los sin mención varietal subieron +42,7% y los varietales retrocedieron -46,8%. En el acumulado enero-mayo, Mendoza acumula un crecimiento de +8,3%.

San Juan, segunda provincia en importancia con el 5,4% del volumen nacional, registró un fuerte desplome: apenas 30.606 hl en mayo, lo que implica una caída de -47,8% respecto a los 58.686 hl de mayo de 2025. En el acumulado del año, la baja sanjuanina asciende a -54,9%, con retrocesos en todas sus categorías: los vinos sin mención varietal cayeron -54,9% (blancos -72,4% y color -44,9%) y los varietales bajaron -55,5% (blancos -32,7% y color -58,9%).

En el resto del país, retrocesos generalizados con excepciones menores. La Rioja totalizó 9.944 hl en mayo, con una baja de -14,8% interanual y un descenso acumulado de -1,7% en el año. El 88,3% se despachó en tetra brik. Salta registró 6.900 hl, una caída de -23,5% en el mes y de -21,0% en el acumulado anual, con el 78,5% de su volumen en varietales y el 84,1% en botella.

Entre las provincias de menor volumen, La Pampa sobresalió con un crecimiento acumulado de +191,4% en 2026 respecto a 2025, aunque sus despachos absolutos siguen siendo mínimos (107 hl en mayo). Tucumán registró en el mes un aumento de +93,2%, pero arrastra en el año una merma de -47,8% respecto a 2025. Córdoba acumula la segunda caída más pronunciada del país con -60,6% en el total 2026 versus 2025, seguida de cerca por Catamarca con -69,8%.

FUENTE: INV