Argentina arrasa en los 5 rankings más influyentes del vino: récord histórico en 2025

El año 2025 marcó un punto de inflexión para la vitivinicultura argentina. Por primera vez en mucho tiempo, los vinos del país no solo figuraron en las grandes listas internacionales: las encabezaron, las dominaron y, en algunos casos, las protagonizaron de un modo que sorprendió incluso a los observadores más experimentados del sector. Desde las alturas del Valle de Uco hasta la Patagonia , Argentina demostró que su momento es ahora.

Los cinco rankings que a continuación se analizan son los de mayor peso específico en la industria global del vino. Cada uno mide una dimensión distinta —calidad en botella, experiencia enoturística, reconocimiento de marca o criterio del crítico individual—, pero todos juntos ofrecen la radiografía más completa del estado del vino argentino en el mundo.

Wine Spectator Top 100

La lista que publica anualmente la revista estadounidense Wine Spectator es, para gran parte de la industria, el termómetro más confiable del mercado internacional. Su metodología es rigurosa: más de 10.000 catas a ciegas al año, con evaluación simultánea de calidad, relación calidad-precio y disponibilidad en el mercado global.

En la edición 2025, cuatro vinos argentinos ingresaron al selecto Top 100. El Lamadrid Estate Wines Malbec Agrelo Single Vineyard Reserva 2023 se ubicó en el puesto 43 con 90 puntos y un precio de USD 20, siendo el más accesible de los cuatro. El Cheval Des Andes 2022 alcanzó el puesto 50 con 94 puntos (USD 100). El Zuccardi Valle de Uco Botánico Gualtallary 2024 llegó al puesto 71 con 92 puntos (USD 78) y fue el único blanco argentino seleccionado —una señal concreta de la revolución de blancos que protagoniza el país. Finalmente, el Catena Zapata Nicasia Vineyard Malbec Paraje Altamira 2023 cerró el cuarteto en el puesto 76 con 95 puntos y un precio de USD 120.

Decanter World Wine Awards

El certamen organizado por la revista británica Decanter es considerado el concurso de vinos más grande e influyente del mundo. En su edición 2025, un panel de 248 expertos de 57 países evaluó más de 17.000 etiquetas.

Argentina tuvo su mejor desempeño histórico en este certamen: 46 medallas de primer nivel (oro o superior), el doble de lo obtenido el año anterior. Lo más destacado fue la obtención de dos premios Best in Show, la distinción máxima otorgada apenas al 0,30% de los vinos catados.

Los ganadores de ese galardón supremo fueron el Bemberg Estate Wines Pionero Gualtallary Tupungato 2022 y el Rutini Single Vineyard Malbec Gualtallary Tupungato 2021, ambos provenientes de uno de los terruños más codiciados del Valle de Uco. El Rutini fue elogiado por su elegancia, profundidad y potencial de guarda de 15 años.

Entre los vinos que obtuvieron 97 puntos y medalla Platino se destacaron el Zuccardi Regiones Cabernet Franc 2023, el Bemberg Estate Wines La Linterna El Tomillo Estate Chardonnay 2023, el Durigutti Family Winemakers Tinto Del Pueblo 2024 y el Etchart Single Vineyard Malbec Cafayate 2024, procedente de Salta. Un capítulo especial mereció Jujuy: el Huichaira Cielo Arriba 2022 fue elogiado como "la personificación de un vino de alturas increíbles". Y la edición registró la primera medalla Oro para un vino elaborado con 100% uva Criolla, de Durigutti Family Winemakers.

The World's 50 Best Vineyards

Este ranking, elaborado por una academia de más de 500 expertos internacionales, no evalúa solo la calidad del vino: incorpora hospitalidad, gastronomía, arquitectura, prácticas sustentables e innovación. Es, en esencia, la medición más integral de la experiencia vitivinícola.

En 2025, 11 bodegas argentinas se ubicaron entre las 100 mejores del mundo. Siete de ellas ingresaron al Top 50: Durigutti Family Winemakers (puesto 11), Bodegas Salentein (puesto 12), El Enemigo (puesto 17), Riccitelli Wine Company (puesto 29), Bodega Colomé de Salta (puesto 30), Kaiken Wines (puesto 36) y Viña Cobos (puesto 49).

Drinks International

La publicación especializada británica Drinks International elabora cada año el ranking de las marcas de vino más admiradas del planeta, con una metodología que pondera factores como sustentabilidad, responsabilidad corporativa y presencia en mercados globales.

En la 15.ª edición, la bodega argentina Catena fue nombrada la Marca de Vino Más Admirada del Mundo 2025 —el primer puesto desde 2020—. La italiana Gaja ascendió ocho posiciones para quedarse con el segundo lugar, y La Rioja Alta completó el podio en tercero.

Fotos Bodega Chacra El Chacra Chardonnay Mainqué, de Río Negro, fue el mejor vino argentino para James Suckling 2025.

James Suckling Top 100 Wines of Argentina

El crítico californiano James Suckling publicó un reporte exclusivo sobre Argentina, uno de los pocos países del mundo al que dedica un Top 100 propio. La selección se centró en tres pilares: equilibrio entre calidad y precio, sentido de origen y autenticidad, y lo que Suckling denomina el "factor sorpresa". La mayoría de los vinos seleccionados tienen puntuaciones de entre 95 y 98 puntos, con un precio promedio de USD 60 por botella.

El vino elegido como número uno fue una revelación: el Chacra Chardonnay Patagonia Mainqué 2024, con 97 puntos. Elaborado en Río Negro, es el resultado de la colaboración entre Piero Incisa della Rocchetta —propietario de Bodega Chacra— y el enólogo borgoñés Jean-Marc Roulot, referente mundial de los grandes Chardonnays de Meursault. Suckling lo describió como "tan lineal y dinámico, con tanta tensión e intensidad. Aromas a manzanas en rodajas, limones y piedras". El vino patagónico desplazó a los Malbecs mendocinos del podio más codiciado de la crítica internacional, marcando un antes y un después para la región.

El segundo puesto fue para el Escala Humana Bequignol Valle de Uco Livverá 2024 (97 puntos), elaborado con una variedad casi extinta, y el tercero para el Zuccardi Malbec Valle de Uco Paraje Altamira Concreto 2024 (97 puntos), definido como "un punto de referencia de lo que puede ser un gran Malbec del Valle de Uco". El cuarto lugar fue para el El Enemigo Semillón Mendoza 2023 (96 puntos), otro blanco que confirma la tendencia.

Reconocimientos personales

La consagración de 2025 no se limitó a las etiquetas. Wine Enthusiast nombró a Luigi Bosca como "Mejor Bodega del Nuevo Mundo" en sus Wine Star Awards 2025, en reconocimiento a más de un siglo de historia y presencia en más de 60 mercados internacionales.

El winemaker Alejandro Vigil fue nominado como "Enólogo del Año" por la misma publicación —acumula 16 vinos con puntaje perfecto de 100 puntos otorgados por los críticos más influyentes del mundo—. Y el empresario Alejandro Pedro Bulgheroni recibió el "Lifetime Achievement Award" por su trayectoria al frente de 15 bodegas en seis países.