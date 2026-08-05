China cambia la forma de beber vino: compra menos, pero paga mucho más

El gigante asiático redefine su negocio vitivinícola con un consumo más selectivo, una mayor concentración de las importaciones y nuevas oportunidades para las bodegas que apuestan por la calidad.

El mercado del vino en China está atravesando una de las transformaciones más profundas de las últimas décadas. Lejos de los años de expansión acelerada impulsada por el crecimiento del consumo y las importaciones, el gigante asiático se encamina hacia un modelo donde la calidad gana terreno sobre la cantidad.

Así lo revela un reciente informe del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) , que describe un escenario de "premiumización" del consumo, en el que los compradores adquieren menos vino, pero están dispuestos a pagar más por botellas de mayor valor.

El cambio de tendencia queda reflejado en las cifras de comercio exterior. Durante 2025, el valor de las importaciones de vino en China alcanzó aproximadamente 1.400 millones de dólares, lo que representó una caída del 11 % respecto del año anterior. Sin embargo, detrás de esa disminución aparece un dato que redefine el comportamiento del mercado: el precio promedio de importación subió hasta los 6,86 dólares por litro, un incremento interanual del 22 %.

Para el USDA, esta evolución demuestra que el mercado chino no está en retroceso, sino en una etapa de maduración. Los consumidores ya no priorizan el volumen, sino que buscan productos de mayor calidad, mejor presentación y con atributos diferenciados, una tendencia que acompaña la evolución observada en otros mercados internacionales.

El espumoso, el gran ganador

Dentro de un panorama general de menor consumo, una categoría sobresale con claridad: los vinos espumosos. Los datos de la Administración General de Aduanas de China (GACC) muestran que entre enero y mayo de 2026 las importaciones de espumosos crecieron un 15,3 % interanual, superando ampliamente la evolución del resto de las categorías.

El fenómeno responde a un profundo cambio cultural en los hábitos de consumo. Durante muchos años, el vino estuvo estrechamente asociado con banquetes oficiales, reuniones de negocios y celebraciones institucionales. Sin embargo, ese modelo perdió fuerza y dio paso a nuevas ocasiones de consumo mucho más informales.

Actualmente, los consumidores chinos, especialmente los jóvenes y las mujeres, muestran una marcada preferencia por vinos blancos ligeros y espumosos, productos vinculados a encuentros sociales, celebraciones relajadas y experiencias recreativas.

El denominado home drinking, las reuniones entre amigos y las actividades al aire libre, como el campismo, se consolidan como nuevos espacios donde el vino encuentra oportunidades de crecimiento. En ese contexto, las bebidas más frescas, aromáticas y fáciles de beber ganan protagonismo frente a los tradicionales vinos tintos destinados a ocasiones formales.

Un mercado cada vez más concentrado

La transformación no solo alcanza a los consumidores. También modifica profundamente la estructura comercial del negocio del vino.

Durante la última década, las importaciones estaban distribuidas entre una gran cantidad de pequeñas empresas independientes. Ese escenario comenzó a desaparecer a medida que los grandes distribuidores, supermercados y cadenas minoristas decidieron gestionar directamente sus propias importaciones.

La premiumización del consumo, el auge de los vinos espumosos y los cambios en los hábitos de los jóvenes están marcando una nueva etapa para uno de los mercados más importantes del mundo.

Al eliminar intermediarios, las grandes compañías lograron reducir costos y controlar de manera más eficiente toda la cadena comercial, dejando poco espacio para los importadores de menor escala.

Como consecuencia, el mercado chino presenta hoy una estructura mucho más concentrada, donde predominan grandes operadores capaces de negociar directamente con las bodegas internacionales y posicionar marcas de mayor valor agregado.

Según el informe del USDA, este proceso también incrementa la presión sobre las marcas importadas que no logran diferenciarse por calidad o posicionamiento. En adelante, aquellas etiquetas que no pertenezcan al segmento premium deberán competir tanto con otros vinos extranjeros como con una industria local cada vez más sofisticada.

El crecimiento de la industria vitivinícola china

Mientras el mercado de importación se redefine, la producción doméstica también experimenta una evolución significativa. Las bodegas chinas dejaron atrás el enfoque centrado exclusivamente en los vinos destinados a banquetes para desarrollar productos adaptados a las nuevas preferencias del consumidor. El objetivo ahora es elaborar vinos más ligeros, con menor graduación alcohólica, perfiles frutales y estilos accesibles para un público joven.

Al mismo tiempo, la industria local trabaja en la construcción de una identidad propia basada en el concepto de terroir. Regiones como Ningxia, Xinjiang, Hebei y Shandong consolidan su prestigio mediante el desarrollo de vinos que expresan las características particulares de cada zona productiva.

Entre las variedades que lideran este crecimiento sobresale Cabernet Sauvignon, la cepa tinta más plantada del país, especialmente en las montañas Helan de Ningxia. También gana protagonismo Marselan, considerada una de las variedades con mayor expansión en los últimos años.

Otra uva emblemática es Cabernet Gernischt, convertida prácticamente en un sello distintivo de la región de Yantai, mientras que Petit Manseng se posiciona en la elaboración de vinos blancos dulces y secos de alta calidad.

El Chardonnay completa el grupo de variedades más importantes, adaptándose exitosamente tanto a regiones frías, donde desarrolla elevada acidez, como a zonas más cálidas que permiten obtener vinos con mayor complejidad aromática.

Las oportunidades para los exportadores

Pese al escenario desafiante para las importaciones de vinos tranquilos, el USDA considera que siguen existiendo oportunidades para los exportadores que comprendan las nuevas reglas del mercado.

En el caso de Estados Unidos, una de las principales ventajas competitivas radica en la simplicidad de sus etiquetas. En un entorno dominado por el comercio electrónico y las compras rápidas, los consumidores valoran envases claros, fáciles de interpretar y con información accesible.

Las estrategias comerciales también muestran un cambio de enfoque. Muchas bodegas están orientando su oferta hacia vinos ubicados en torno a los 300 yuanes —unos 45 dólares—, buscando posicionarlos como una opción para compartir durante reuniones sociales más distendidas.

Aunque las importaciones siguen cayendo, el precio promedio del vino aumenta con fuerza en China, impulsado por consumidores que privilegian la calidad sobre la cantidad.

Al mismo tiempo, crece el interés por productos asociados al bienestar. En la reciente Feria de Alimentos y Bebidas de Chengdu se presentaron vinos de bajas calorías y apenas 9 % de graduación alcohólica, una propuesta que encontró buena recepción entre consumidores preocupados por llevar estilos de vida más saludables.

Otro aspecto que adquiere creciente relevancia es la sostenibilidad. Según el informe, los responsables de compras de grandes cadenas de supermercados y clubes de membresía priorizan cada vez más vinos elaborados bajo prácticas sostenibles, orgánicas o naturales.

Esta tendencia resulta especialmente fuerte en las ciudades de mayor poder adquisitivo, donde los consumidores valoran no solo la calidad del producto, sino también el impacto ambiental y social de su proceso de elaboración.

Para las bodegas internacionales, adaptar sus estrategias de comunicación a estos valores puede convertirse en una ventaja competitiva decisiva.

Las ferias seguirán siendo una puerta de entrada

A pesar del crecimiento del comercio electrónico, el USDA sostiene que las ferias especializadas continúan siendo una herramienta fundamental para ingresar al mercado chino.

Entre los principales eventos figuran ProWine China, que se realiza en noviembre en Shanghái; la China International Import Expo (CIIE), también en noviembre y con fuerte respaldo institucional; Wine2Asia, prevista para mayo y enfocada en el dinámico sur del país; y la Feria de Alimentos y Bebidas de Chengdu, celebrada en marzo, considerada uno de los principales puntos de encuentro para distribuidores regionales.

Lejos de representar un mercado en retirada, China avanza hacia una nueva etapa caracterizada por consumidores más exigentes, una oferta local cada vez más competitiva y un comercio orientado hacia el valor agregado. En este nuevo escenario, la capacidad de adaptarse a los gustos locales, desarrollar propuestas premium y demostrar compromiso con la sostenibilidad será determinante para conquistar uno de los mercados vitivinícolas más sofisticados y dinámicos del mundo.

FUENTE: USDA con aportes de Redacción +P.