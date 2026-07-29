Alta rentabilidad: búfalos, alternativa ganadera que convierte limitaciones en ventajas

En las provincias del Noreste Argentino, donde las inundaciones periódicas y los suelos anegadizos históricamente representaron un obstáculo para la ganadería tradicional, la cría de búfalos domésticos emerge como una alternativa productiva de alto potencial. Lejos de ser una curiosidad exótica, esta especie demuestra una adaptación fisiológica y etológica sobresaliente a los ambientes típicos del NEA, lo que la posiciona como una herramienta concreta para diversificar y rentabilizar sistemas agropecuarios que operan en condiciones adversas.

El búfalo doméstico (Bubalus bubalis) llegó a la Argentina a mediados del siglo XX y encontró en el nordeste del país un ecosistema que, paradójicamente, se asemeja a sus regiones de origen en Asia y América tropical. Su capacidad para desplazarse en terrenos bajos, tolerar temperaturas elevadas y aprovechar pasturas de menor calidad nutritiva lo convierte en un animal con ventajas comparativas claras frente al bovino en determinados contextos productivos.

Características que marcan la diferencia

Uno de los atributos más destacados de la especie es su eficiencia en la conversión alimenticia. Los búfalos logran mantener condiciones corporales adecuadas consumiendo pasturas fibrosas y de menor valor proteico, lo que reduce significativamente los costos de suplementación. Además, su rusticidad sanitaria implica una menor incidencia de enfermedades parasitarias externas e internas en comparación con los bovinos criados en condiciones similares de humedad.

En cuanto a la producción de leche, la búfala se destaca por el alto contenido de grasa y proteína de su producción, valores que superan ampliamente los promedios de las razas bovinas lecheras convencionales. La leche bubalina es la base de productos de alto valor agregado como la mozzarella de búfala, con creciente demanda en mercados gourmet nacionales e internacionales. Esta característica abre una ventana de oportunidad para productores que buscan diferenciarse dentro del segmento lácteo.

La producción de carne también resulta atractiva. La carne bubalina presenta menor contenido de grasa intramuscular y mayor proporción de ácidos grasos insaturados respecto a la carne bovina, un perfil nutricional que responde a las tendencias de consumo saludable. Los rendimientos en gancho son competitivos y los animales alcanzan pesos de faena en tiempos similares a los bovinos cuando disponen de buena oferta forrajera.

La leche de búfala tiene mayor contenido graso y proteico que la de vaca lechera convencional. Argentina.ar

Manejo y sistema de producción

El sistema de cría extensiva predomina en la región, con cargas animales que se ajustan a la capacidad de cada establecimiento. Los búfalos pastorean eficientemente en pastizales naturales inundables, malezales y esteros, ambientes donde el bovino tiene restricciones de acceso y desplazamiento. Esta condición permite utilizar superficies que de otro modo quedarían improductivas durante los meses de mayor precipitación.

El comportamiento gregario de la especie facilita las tareas de arreo y manejo, aunque requiere instalaciones con mayor solidez estructural que las utilizadas para bovinos, dado el mayor peso y fuerza de los animales adultos. La capacitación del personal y la adecuación de corrales y mangas son inversiones iniciales que los productores deben contemplar al momento de planificar la incorporación de la especie.

Desde el punto de vista sanitario, el búfalo es susceptible a las mismas enfermedades de declaración obligatoria que el bovino, por lo que los planes sanitarios oficiales —vacunación contra fiebre aftosa, brucelosis y otras enfermedades— aplican de igual manera. La coordinación con el SENASA es indispensable para garantizar el estatus sanitario del rodeo y habilitar la comercialización de animales y productos.

El NEA como epicentro

Las provincias de Corrientes, Chaco, Formosa y Misiones concentran la mayor parte del stock bubalino del país. La existencia de superficies con aptitud para la especie, combinada con una tradición ganadera regional consolidada, genera las condiciones propicias para el desarrollo de sistemas de producción mixtos o exclusivamente bubalinos.

Organismos como el INTA desarrollaron trabajos de investigación y extensión orientados a caracterizar el comportamiento productivo de la especie en estas condiciones, evaluar el desempeño reproductivo en distintos sistemas de manejo y generar recomendaciones técnicas adaptadas a la realidad del productor regional. Estos aportes resultan fundamentales para reducir la brecha entre el potencial de la especie y los resultados obtenidos en campo.

La articulación entre productores, técnicos y organismos del Estado es clave para consolidar una cadena de valor bubalina que incluya no solo la producción primaria, sino también el procesamiento, la comercialización y la generación de productos con identidad regional. El búfalo en el NEA no es simplemente una alternativa de nicho: con el acompañamiento técnico adecuado, representa una vía concreta hacia la diversificación productiva y la resiliencia frente a las condiciones climáticas que caracterizan a esta región del país.

FUENTE: argentina.gob.ar con aportes de Redacción +P