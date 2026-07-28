La huella de Río Negro en Palermo: genética premiada y la esperanza de exportar

La 138° Expo Rural d e Palermo dejó un balance histórico para la ganadería de Río Negro y de la Patagonia en general. Las cabañas de la región llegaron a las instancias decisivas de las principales juras y volvieron a ubicar a la genética patagónica entre las más destacadas del país.

En la raza Hereford, San Marón (Chubut) se quedó con el Gran Campeón PP, mientras que La Txapela, de Carmen de Patagones, obtuvo el Reservado Gran Campeón. También sobresalieron cabaña Jotace (de uno de los precursores en el mejoramiento genético de la región, como es Juan Carlos Sagarzazu), de Patagones, con el Reservado Gran Campeón Hembra Hereford, y Don Fiotto, de Stroeder, (de Luciano Correndo), con la Tercera Mejor Ternera Colorada.

Río Negro, además, hizo historia con dos cabañas que llegaron a la final de las principales juras: La Laguna, de General Conesa, se quedó con el premio a la Mejor Vaca con Cría Angus, y La Cantera, (de Juan Manuel Sosa) de Viedma, obtuvo la Segunda Mejor Ternera Angus Colorada.

El respaldo del Plan Ganadero Bovino

Según un posteo oficial difundido tras la muestra, estos resultados son parte de más de 15 años de trabajo del Plan Ganadero Bovino, desarrollado junto a productores, cabañeros y sociedades rurales de la provincia. En ese período, Río Negro pasó de 400.000 a 700.000 cabezas de ganado, la eficiencia reproductiva subió del 52% al 62%, la cantidad de animales terminados en la provincia se quintuplicó, la faena local creció un 70% y se duplicó la cantidad de cabañas bovinas.

La ganadería de Río Negro fue muy bien valorada en la tradicional expo rural de Palermo.

El mismo comunicado se adelantó la presentación del Circuito de Exposiciones Rurales 2026, organizado junto a la Federación de Sociedades Rurales de Río Negro, con el objetivo de que esa genética siga recorriendo la provincia y llegue a más productores de Río Colorado, Viedma, General Conesa, Choele Choel y el Alto Valle.

El reclamo de Lavayén: falta exportación

Para Julián Lavayén, titular de la cabaña La Laguna, de General Conesa, el crecimiento del sector no alcanza si no se resuelve el faltante de canales de exportación. "Hace muchos años, desde el corrimiento de la barrera sanitaria, que la ganadería viene creciendo exponencialmente, tanto la ganadería como las industrias que la acompañan, los frigoríficos y la agricultura, que básicamente es agricultura para la ganadería, porque se hace maíz y alfalfa para los rodeos", señaló.

El productor remarcó que el sector "no tiene techo", pero que todavía falta resolver un punto clave: "Hay que seguir trabajando y tratando de levantar la vara, buscando exportar, que es un poco lo que nos falta: la carne patagónica, la carne rionegrina. Conseguir algún nicho que nos permita, además de abastecernos, poder salir al mundo con nuestra carne, que es de la mejor".

Lavayén habló en el marco de la primera clasificación de La Laguna a una final de Angus en Palermo, con la vaca campeona con cría de la cabaña. "Poder haber estado en la final nos llena de orgullo, con una vaca que representa un poco lo que producimos en nuestra cabaña", dijo.

FUENTE: Redacción +P