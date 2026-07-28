Guanacos en Santa Cruz: de 200.000 a 2 millones en dos décadas

Según el último estudio del CAP, CONICET y WCS Argentina, la población de guanacos en Santa Cruz alcanza los 2 millones de ejemplares en la temporada fría.

En el año 2000 , el gobierno de Santa Cruz llevó adelante un censo según el cual había entre 220.000 y 240.000 guanacos en la provincia. Trece años más tarde, de acuerdo con el censo aéreo realizado en 2013 por el Consejo Agrario Provincial (CAP) junto a la Universidad Nacional de la Patagonia Austral ( UNPA ) y el Aeroclub Río Gallegos, el número había alcanzado el millón de animales. Esta semana se conocieron los resultados de los relevamientos terrestres más recientes, realizados por el CAP, la organización WCS Argentina y el CONICET, y el resultado es contundente

La población de guanacos en Santa Cruz ronda los 2 millones de ejemplares durante la estación fría (abril-septiembre) y los 1,8 millones durante la estación cálida (octubre-marzo), en un área de predicción de 200.280 km², equivalente al 82% del territorio provincial. Los niveles de incertidumbre de estas estimaciones —15% para la temporada fría y 7% para la cálida— se ubican dentro de los rangos esperables para este tipo de estudios sobre fauna silvestre.

Investigadores desarrollaron los primeros mapas estacionales de densidad a escala provincial para orientar planes de manejo sustentable en la Patagonia. WCS

La tendencia de crecimiento en la última década

Al comparar estos resultados con el último relevamiento metodológicamente equivalente, correspondiente a 2013, los investigadores identificaron una tendencia de incremento de la población provincial de guanacos durante la última década, aunque advierten que su magnitud probablemente varíe según los distintos paisajes de la provincia.

El estudio también reveló una marcada heterogeneidad en la distribución de las poblaciones según la zona. Este dato —sumado a la disputa por pasturas y agua entre la fauna silvestre y la ganadería— refuerza, según los autores, la necesidad de seguir desarrollando herramientas de manejo que favorezcan la coexistencia y la conservación de los pastizales frente a una aridez creciente.

En ese sentido, WCS Argentina trabajó junto a los equipos técnicos del CAP en el procesamiento y el modelado de los datos relevados en 2023. Entre las acciones conjuntas impulsadas por ambas instituciones se destaca la instalación de protectores en aguadas, orientada a reducir la competencia por el recurso hídrico entre la fauna silvestre y la producción ganadera ovina y vacuna.

A través de relevamientos terrestres y modelos estandarizados, Santa Cruz busca equilibrar la conservación de la fauna silvestre con la productividad de los campos. WCS

Primeros mapas de densidad de guanacos

El informe constituye la estimación más actualizada de abundancia de guanaco disponible para Santa Cruz y ofrece una base científica para diseñar estrategias de monitoreo, manejo y conservación a escala provincial.

Como parte del trabajo, se generaron los primeros mapas estacionales de densidad con una resolución de 4 km² elaborados para la provincia, acompañados de mapas de incertidumbre que permiten evaluar el grado de precisión de las estimaciones en cada sector del territorio.

Los autores aclaran que esa información, si bien es clave para orientar decisiones a escala provincial, no reemplaza los estudios complementarios que se requieren para tomar decisiones de manejo a nivel local o predial.

"Que las autoridades provinciales hayan invested en desarrollar este análisis es un paso fundamental para contar con información confiable y actualizada, que hoy es imprescindible para tomar decisiones de manejo y conservación basadas en evidencia", sostuvo Andrés Novaro, coautor del informe y director de conservación terrestre de WCS Argentina, organización que trabaja en la conservación y el manejo sustentable del guanaco en la Patagonia desde hace tres décadas.

Considerado un recurso estratégico para la economía regional, la población de guanacos muestra una clara tendencia de crecimiento en la última década. WCS

Metodología validada internacionalmente

El relevamiento aplicó Modelos de Superficie de Densidad (MSD), una técnica estandarizada a nivel internacional para el monitoreo de poblaciones silvestres, e incorporó ajustes respecto de limitaciones detectadas en estudios anteriores. El área de predicción se restringió al rango efectivamente recorrido en el terreno, lo que —según los responsables del estudio— garantiza que los resultados reflejen condiciones observadas y no proyecciones sobre datos no verificados.

Al tratarse de la misma metodología utilizada en el censo de 2013, los investigadores pudieron realizar una comparación temporal válida entre ambos períodos.

Desde el CAP y WCS Argentina coincidieron en la importancia de continuar generando información científica actualizada que permita seguir la evolución de la población de guanacos y su distribución en el tiempo, bajo un enfoque metodológico consistente. El objetivo central es avanzar hacia esquemas de manejo que equilibren la conservación de la fauna nativa con la sustentabilidad de la producción ganadera y la recuperación de los pastizales patagónicos.

"Contar con datos científicos rigurosos y actualizados es fundamental para tomar decisiones informadas y responsables en el territorio. La alianza y el trabajo técnico conjunto con WCS Argentina nos aportan una base de información altamente relevante para avanzar en la dirección correcta: nos brinda las herramientas necesarias para consolidar el Plan de Manejo y Aprovechamiento Sustentable, garantizando que nuestras acciones resguarden la salud de los pastizales nativos y eviten impactos ambientales negativos, al mismo tiempo que impulsamos un desarrollo con resultados positivos y tangibles en materia social, económica y cultural para Santa Cruz", destacó Hugo Garay, en representación del Consejo Agrario Provincial.

El guanaco como recurso estratégico

El guanaco es considerado un componente clave de la biodiversidad patagónica y, a la vez, un recurso estratégico para la economía regional a través de su aprovechamiento sustentable (fibra, carne y derivados). Para los responsables del estudio, la evidencia de una población consolidada y en crecimiento indica que la especie encuentra en la actualidad condiciones favorables para su desarrollo en la provincia.

En ese marco, remarcaron que la información científica generada resulta clave para consolidar planes de manejo ambiental que eviten la sobrecarga de los campos, resguarden la productividad de los pastizales nativos y permitan sostener un equilibrio entre la conservación de la fauna y la salud de los ecosistemas de Santa Cruz.

FUENTE: WCS con aportes de REdacción +P