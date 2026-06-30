Santa Cruz: abrió el primer almacén de carne de guanaco, hasta un tercio más barata

Durante décadas el guanaco integró el paisaje patagónico sin ocupar un lugar central en la dieta de los santacruceños. Esa relación empieza a cambiar: en Río Gallegos abrió el primer almacén dedicado exclusivamente a la venta de carne de guanaco y sus derivados, una propuesta que busca instalar a la especie como una alternativa de consumo cotidiano, con identidad territorial y potencial comercial concreto.

El local se llama Lihuen y pertenece a Ricardo López, gastronómico con 15 años de trayectoria en la promoción de la carne de guanaco en restaurantes de la región. Su meta actual va más allá de la cocina de autor: que el guanaco deje de ser un plato gourmet y se convierta en un ingrediente habitual de las familias de la provincia.

El argumento central de la propuesta es económico. Según López, los cortes tradicionales de guanaco cuestan un tercio de lo que vale la carne de vaca en los supermercados de Santa Cruz. Entre los productos congelados, el almacén ofrece carne picada a $6.500 el kilo, paleta a $5.950, pierna sin hueso a $7.230, y bife angosto y ancho a $9.390 el kilo. Las achuras tienen precios que van de $4.800 a $11.050 el kilo.

La oferta también incluye productos elaborados y listos para cocinar: hamburguesas de $2.000 a $3.000, milanesas a $9.000 el kilo, kebab por cuatro unidades a $4.000 y albóndigas por cuatro unidades a $4.000. Entre los productos ya cocidos figuran paté, relleno para empanadas, lengua a la vinagreta, salsa bolognesa y estofado.

image A esa tendencia se suma un cambio en los hábitos de consumo: la demanda de alimentos naturales, magros y con alto valor nutricional

Un almacen y un frigorífico

La apuesta comercial tiene sustento científico. El Estudio de Calidad de Carne de la Estación Experimental Agropecuaria Santa Cruz, del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), determinó que cada 100 gramos de carne de guanaco aportan 24 gramos de proteína y menos de un gramo de grasas totales, un perfil que la posiciona como una proteína magra de alta calidad.

Lihuen y el frigorífico Montecarlo certificaron además sus productos elaborados con el Registro Nacional de Productos Alimenticios (RNPA), una condición que López destaca como diferencial: son, según afirma, los únicos productores de escabeches y jamón de guanaco del país con esa habilitación. El convenio entre el frigorífico y el almacén fue impulsado por la Secretaría de Comercio e Industria provincial.

Una política de Estado

Para Paulo Lunzevich, titular del área de Comercio e Industria, el proyecto nació de la necesidad de articular a distintos actores de la cadena productiva. El funcionario sostiene que el rol del Estado consiste en propiciar y acompañar las iniciativas privadas para que cada sector aporte su parte en proyectos de mayor escala. Lunzevich define al guanaco como un desafío y, a la vez, una oportunidad de desarrollo productivo para la provincia.

Uno de los obstáculos que enfrenta el sector es cultural: persisten dudas sobre la dureza, el sabor o el olor de la carne de guanaco. Para desmontar esas creencias, el almacén ofrecerá charlas y cursos de cocina abiertos al público, orientados a explicar qué corte conviene para cada preparación y cómo el paso por el frigorífico modifica la terneza del producto.

La estrategia de comunicación incluyó una jornada de degustación durante la inauguración del local, con productos frescos y semielaborados a base de guanaco disponibles para el público. López plantea incluso una propuesta lúdica: armar una picada con riñón al vino blanco, paté, lengua a la vinagreta, albóndigas en salsa, escabeche y jamón de guanaco para acompañar los partidos del Mundial.

FUENTE: La Nación con aportes de Redacción +P