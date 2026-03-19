La carne de guanaco: impulsando la identidad gastronómica en la Patagonia

La carne de guanaco destaca por su alto valor nutricional y su identidad puramente patagónica.

La ciudad de Río Gallegos, en Santa Cruz, se prepara para recibir un evento sin precedentes que busca transformar la percepción de los recursos naturales locales. El próximo viernes 10 de abril se desarrollará la Primera Jornada “Carne de Guanaco: nueva identidad gastronómica de la Patagonia” , una iniciativa estratégica que persigue la jerarquización de este producto autóctono.

Esta actividad surge del esfuerzo coordinado entre el INTA EEA Santa Cruz, el Frigorífico Montecarlo, el Consejo Agrario Provincial (CAP), el Instituto de Promoción de la Ganadería (IPG), la Sociedad Rural de Río Gallegos (SSRG) y la Fundación ArgenINTA.

El respaldo institucional para este encuentro resulta masivo, lo cual demuestra la relevancia estatal y social del proyecto. El Gobierno de Santa Cruz participa activamente mediante sus ministerios de Salud y Desarrollo Social y la Secretaría de Turismo. Asimismo, se suman entidades gremiales y profesionales como la Federación de Instituciones Agropecuarias de Santa Cruz (FIAS), el ATENEO de la SRRG y la Asociación Santacruceña de Nutricionistas (ASDEN).

La convergencia de estos actores asegura un abordaje integral que contempla desde la seguridad alimentaria hasta el potencial turístico del producto.

image Autoridades de INTA y el Gobierno de Santa Cruz promueven el desarrollo de la economía regional.

Excelencia nutricional y versatilidad en la cocina contemporánea

La propuesta convoca a un ecosistema diverso compuesto por chefs, emprendedores gastronómicos e instituciones interesadas en profundizar sobre las bondades de este alimento.

La carne de guanaco resalta en el mercado por su alta calidad nutricional y su perfil saludable, características que la posicionan como una alternativa competitiva frente a otras proteínas tradicionales. Su versatilidad permite que se adapte con facilidad a una amplia gama de preparaciones, desde platos rústicos hasta elaboraciones de alta cocina.

La Ing. Carla Cepeda, integrante del Grupo de Investigación en Recursos Naturales del INTA, señaló que la creación de productos derivados de esta carne constituye una oportunidad productiva inédita para la región.

Este proceso no solo diversifica la oferta alimentaria de la provincia, sino que también fomenta la generación de valor agregado utilizando recursos propios del territorio de Santa Cruz. De esta manera, el guanaco deja de ser solo un elemento del paisaje para convertirse en un eslabón fundamental de la cadena económica local.

guanaco patagonia 1 El Plan Provincial de Manejo garantiza que la producción de carne sea sustentable y regulada.

Sostenibilidad y marco regulatorio del recurso silvestre

Uno de los pilares fundamentales de esta iniciativa radica en el respeto por el medio ambiente y el equilibrio ecosistémico. El aprovechamiento del guanaco se rige estrictamente bajo extracciones homologadas dentro del Plan Provincial de Manejo del Guanaco.

Este esquema normativo garantiza que el uso del recurso ocurra dentro de un marco regulado, promoviendo estrategias de producción sustentable en toda la región patagónica. La regulación asegura que el crecimiento de esta industria no comprometa las poblaciones de la especie.

Por otro lado, la Lic. Carla Larrosa, representante del INTA-AER Río Gallegos, remarcó que esta carne posee un potencial cultural y económico extraordinario para la gastronomía local. La articulación entre el sector público y los actores privados resulta vital para concretar estas oportunidades productivas.

Esta sinergia facilita la diversificación de la producción y el desarrollo territorial, permitiendo que la provincia fortalezca su autonomía económica a través de la innovación basada en su patrimonio natural.

Experiencias en vivo y vinculación comunitaria

La jornada propone un espacio de aprendizaje dinámico donde se intercambiarán saberes técnicos y culinarios. Un momento crucial del evento consistirá en la intervención de chefs profesionales, quienes ejecutarán recetas en vivo utilizando carne de guanaco.

Esta demostración permitirá a los presentes asimilar diversas técnicas de cocción y manejo del producto, además de participar en instancias de degustación para comprobar la calidad del alimento de primera mano.

Además de las demostraciones técnicas, el recinto contará con diversos stands que exhibirán propuestas culinarias terminadas. Este espacio funcionará como un punto de encuentro esencial entre los productores locales, el sector gastronómico y las instituciones de desarrollo productivo. El evento, caracterizado por ser de entrada libre y gratuita, busca que toda la comunidad se apropie de este recurso como un símbolo de la identidad santacruceña y un motor de crecimiento con proyección nacional e internacional.

Fuente: Agricultura, Ganadería y Pesca