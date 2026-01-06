Santa Cruz: Plan de Manejo del Guanaco cerró 2025 con 10.294 ejemplares aprovechados

El Plan de Manejo del Guanaco en Santa Cruz cerró 2025 con resultados récord. El Consejo Agrario Provincial (CAP) reportó 10.294 guanacos aprovechados. Esta cifra refleja el avance sostenido del programa. La Comisión Asesora Provincial presentó los datos en su cierre anual. Este espacio integra al Estado provincial, científicos, productores e industria. Todos coordinan el manejo responsable de la especie.

Santa Cruz alberga cerca de 2 millones de guanacos , según censos recientes del CAP e INTA. La superpoblación genera presión sobre pastizales compartidos con ovinos. El plan mitiga este impacto ecológico mediante aprovechamiento controlado. En 2025, las acciones cubrieron 822.000 hectáreas , equivalentes al 56% de las áreas autorizadas. Este enfoque preserva la estructura poblacional al priorizar machos adultos.

Modalidades de aprovechamiento

La mayoría de intervenciones usó arreo, encierre y transporte en pie hacia plantas faenadoras. Así se procesaron 10.072 ejemplares. Esta modalidad optimiza la cadena productiva y asegura trazabilidad sanitaria.

Otras formas incluyeron 193 guanacos en silvestría: arreo, encierre, esquila y liberación. Preserva poblaciones intactas mientras genera fibra de alto valor. Además, 29 animales se destinaron a caza comercial con procesamiento artesanal. Estas variantes adaptan el plan a contextos locales y fortalecen la diversificación.

El CAP enfatiza el rol ecológico del guanaco en la estepa patagónica. Estudios del INTA validan su carne: alto contenido proteico, bajo en grasas y óptima relación omega-3/omega-6. Así compite con cortes vacuna a menor costo, accesible en mercados provinciales como Río Gallegos y Caleta Olivia.

image 80 empleos directos generados: del arreo a la faena, valor agregado local.

Impacto socioeconómico: Empleo y mercado local

El programa generó 80 puestos de trabajo directos. Incluyen encierro a campo, transporte, faena y procesamiento inicial de fibra. Este empleo fortalece economías rurales en zonas como El Calafate y Puerto Santa Cruz.

La oferta de carne sostuvo precios competitivos. Duplicó volúmenes en meses previos, según reuniones de la Comisión Asesora. Frigoríficos como Montecarlo avanzan en habilitaciones federales para abastecer otras provincias. La fibra y cuero emergen como nichos: neceseres y textiles muestran potencial exportador.

Desafíos operativos

El informe destaca limitaciones. Escasea personal capacitado en encierre y relevamientos. Mataderos municipales en el interior muestran capacidad reducida. El aprovechamiento industrial de la fibra permanece bajo.

Actualizaciones normativas, como la Disposición 812/2024, delegan más facultades a provincias. Santa Cruz impulsa cambios con FIAS e INTA para simplificar trámites y combatir caza ilegal.

image 822.000 hectáreas intervenidas: 56% de áreas autorizadas bajo control

Proyecciones 2026: Expansión y trazabilidad

La etapa operativa se consolida. El foco radica en escalar el plan. Objetivos incluyen más animales aprovechados, producción ampliada de carne para provincias vecinas y procesamiento local de fibra. Esto agrega valor en origen.

El Estado prioriza fiscalización territorial y herramientas tecnológicas. Garantizan origen legal y sanitario, clave para mercados premium. Articulaciones con Nación y CITES facilitan exportaciones. El CAP, bajo Adrián Suárez, coordina con UNPA y productores para censos prediales precisos.

Santa Cruz posiciona al guanaco como recurso estratégico. Combina conservación, empleo y desarrollo. En 2026, el plan podría duplicar impacto, alineado con políticas de diversificación productiva del gobernador Claudio Vidal.

Fuente: Tiempo Sur con aportes de +P