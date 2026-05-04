Francia ejecuta el plan que anticipó en Europa: 28.000 hectáreas de viñedos erradicadas

En 2024, Francia se presentó ante la Comisión Europea con un diagnóstico claro y una solicitud concreta: 120 millones de euros para eliminar 30.000 hectáreas de viñedos. No era una advertencia ni una hipótesis de trabajo. Era la fotografía de un sector que ya no podía sostener su propia superficie productiva frente a un mercado que se achica año tras año. Dos años después, ese plan dejó de ser un documento en Bruselas para convertirse en política activa sobre el terreno.

Francia prepara el arranque de unas 28.000 hectáreas de viñedo dentro de un programa de ayudas públicas destinado a ajustar la oferta a una demanda que lleva años a la baja. Las cifras actuales se aproximan con precisión a lo que el gobierno proyectó ante las autoridades europeas: la crisis que se anticipó llegó, y llegó exactamente donde se esperaba.

Un plan que tardó dos años en aterrizar

La solicitud presentada ante la Comisión Europea en 2024 formaba parte de una ambición más vasta. El Ministerio de Agricultura francés contemplaba la eliminación de hasta 100.000 hectáreas en el largo plazo, con aquel primer tramo de 30.000 hectáreas como señal de arranque. El monto requerido —120 millones de euros— reflejaba la magnitud del problema y la urgencia política de intervenir.

El programa vigente en 2026 se ajusta a ese marco con leve variación: el plan cuenta con el respaldo de un fondo gubernamental de 130 millones de euros que ofrece a los productores 4.000 euros por hectárea retirada, con trabajos a completar antes del 31 de diciembre de 2026. La diferencia entre los 120 millones solicitados en Bruselas y los 130 millones finalmente asignados indica que el Estado francés no solo ratificó el diagnóstico europeo, sino que lo reforzó.

El esquema es gestionado por FranceAgriMer y recibió alrededor de 5.800 solicitudes de propietarios de viñedos que buscan respaldo financiero para retirar cepas. Esa superficie representa el 3,6% del patrimonio vitícola nacional, calculado sobre un total de 766.608 hectáreas registradas por las autoridades aduaneras en 2025.

olivos.jpg Olivos y pistachos reemplazan cepas en el suroeste francés, donde el vino dejó de ser negocio rentable.

El suroeste, confirmado como zona crítica

Lo que los técnicos de FranceAgriMer proyectaron en 2024 se verifica hoy con precisión geográfica. El departamento de La Gironda, hogar de los prestigiosos vinos de Burdeos, encabeza la lista al concentrar el 28% de las solicitudes nacionales. La mayor parte de las peticiones llega del suroeste del país: Gironda, Aude, Gard, Hérault, Pirineos Orientales y Gers. Según Jérôme Despey, presidente del comité del vino del organismo público, las solicitudes se concentran sobre todo en variedades tintas.

El 83% de las hectáreas que se eliminarán producían variedades para vinos tintos, mientras que el 65% de los lotes operaban bajo el sello de Denominación de Origen Protegida (AOP). Burdeos y Côtes-du-Rhône emergen como los grandes damnificados de un cambio de paradigma que el plan europeo ya identificaba con nombre y apellido.

La bifurcación del sector

Del total de superficies previstas para el arranque, alrededor del 37% se eliminará por completo, lo que supone la salida de algunos productores del negocio del vino. El 63% restante corresponde a arranques parciales en viñas de al menos 10 años, una fórmula que permite reorganizar las parcelas y adaptar mejor la oferta a la demanda.

Detrás de esos porcentajes hay decisiones irreversibles. Jean-Marie Fabre, presidente de Vignerons Indépendants de France, afirmó que esta medida refleja una transición más amplia en el sector porque el consumo cambia y algunas regiones producen más volumen del que el mercado absorbe. Para Fabre, arrancar viñedo no es un fin en sí mismo, sino una forma de adaptar las explotaciones para seguir vendiendo vino.

uvas-vino-tinto.jpg El 83% de la superficie a erradicar producía vino tinto, el segmento con mayor caída de ventas en Francia.

Los números que forzaron la mano del Estado

El plan presentado ante Europa no surgió de la especulación técnica. Surgió de datos que el sector vitivinícola francés acumula desde hace décadas. FranceAgriMer sitúa el descenso del consumo desde unos 120 litros por persona y año hasta cerca de 40 litros en seis décadas. En el caso del vino tinto, las ventas bajaron un 15% en los últimos tres años.

Esa contracción del consumo interno —sostenida, estructural y sin señales de reversión— fue el argumento central que Francia llevó a Bruselas en 2024. El Parlamento Europeo terminó respaldando la lógica del ajuste con un paquete más amplio que incluye normas más flexibles para la gestión del viñedo y apoyo a la elaboración de vino sin alcohol. Francia ya había ensayado el camino: en 2024 destinó 110 millones de euros a un plan similar, que sentó el precedente institucional para la escala actual.

Reconversión: el terreno después de la cepa

Varios viticultores estudian pasar a otros cultivos, como olivos o pistachos, mientras otros optan por abandonar la actividad y jubilarse. Muchos productores independientes buscan reforzar su valor mediante la venta directa, el enoturismo y una relación más cercana con el cliente.

Lo que Francia formalizó ante la Comisión Europea como una propuesta de ajuste sectorial se confirma hoy como un proceso de transformación estructural. El plan de 30.000 hectáreas que se llevó a Bruselas es hoy, con matices, una realidad en marcha. Y las 100.000 hectáreas que el Ministerio de Agricultura contempla en el horizonte de largo plazo sugieren que este arranque masivo es apenas el primer capítulo de una reconfiguración profunda del paisaje vitivinícola francés.

FUENTE: Redacción +P.