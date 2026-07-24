La SRN presentó en Palermo sus dos grandes exposiciones del calendario 2026-2027

En el marco de la 138.° Exposición Rural de la Sociedad Rural Argentina ( SRA ), la Sociedad Rural del Neuquén (SRN) oficializó el lanzamiento de sus próximos grandes eventos, una tradición que la institución mantiene viva en el predio porteño desde hace más de 17 años. La presentación sirvió como plataforma para ratificar los pilares de la gestión productiva provincial, centrados en el desarrollo, la capacitación, la integración juvenil y el diálogo entre el sector público y el privado.

Durante el encuentro se anunciaron las fechas del calendario ganadero. La Expo Bovinos 2026 se llevará a cabo del 23 al 25 de octubre, orientada a fortalecer la genética ganadera de la región. Sobre este encuentro, la presidente de la SRN, Cecilia De Larminat, explicó que el evento incluye capacitaciones y el concurso Tromen, certamen que por tercer año consecutivo busca incentivar a los jóvenes en la responsabilidad del trabajo de campo.

A su vez, la 84.° Exposición Rural del Neuquén se desarrollará del 20 al 25 de enero de 2027, e integrará la 16.° Exposición de Caballos de la Patagonia junto a la Expo Ovina. Al referirse a esta cita clásica, De Larminat destacó que es un evento multitudinario y de acceso libre y gratuito para que el público general conozca el campo, el cual incluirá la Exposición de Caballos de la Patagonia, actividades ovinas como esquila y baño, y más de 100 stands comerciales financiados por los propios productores y empresas.

Respaldo a la agenda campera

El acto contó con un contundente respaldo institucional. El presidente de la SRA, Nicolás Pino, ofreció un reconocimiento al trabajo productivo neuquino y elogió la apertura de nuevos canales de diálogo entre la entidad y los gobiernos. En sus palabras hacia el secretario de Producción e Industria provincial, Diego García Rambeaud, Pino lo describió como una persona de gran calidad y profesionalismo que, al ser productor, entiende perfectamente lo que cuesta llevar adelante la actividad en el campo.

Asimismo, subrayó que las cosas salen adelante cuando hay buena voluntad y un diálogo franco, sin buscar sacar ventaja uno sobre otro, agregando que desde la SRA ven con buenos ojos los desafíos actuales del país en un mundo que demanda lo que Argentina genera, al tiempo que recordó la calidez de Junín de los Andes como un lugar de gran afecto para los visitantes.

Por su parte, Diego García Rambeaud detalló las principales políticas que lleva adelante la gestión del gobernador Rolando Figueroa para acompañar la actividad rural. El funcionario precisó que se habilitaron líneas de crédito a través del IADEP con tasas del 17%, se otorgó la exención del impuesto inmobiliario ante la emergencia climática, y se pusieron en marcha un programa de refugos para retirar animales improductivos del campo junto a un incentivo ganadero para la compra de forraje. Respecto de la comercialización, el secretario aseguró que se busca desestacionalizar la venta de chivo y cordero, ofreciendo cortes despostados en lugar de la carcasa entera para llegar a nuevos mercados como Buenos Aires, tarea realizada en conjunto con CORDECC y MUCA.

García Rambeaud resaltó también el avance del proyecto de ley enviado para proteger las tierras bajo riego frente a la expansión urbana e hidrocarburífera, así como la licitación del estudio de factibilidad del "Corredor del Viento", una obra de riego que proyecta abarcar 54.000 hectáreas desde Piedra del Águila hasta Picún Leufú. Finalmente, el funcionario encomió la presencia de los artesanos y sogueros de la provincia en el espacio institucional de Neuquén, destacando la participación de ganadores de certámenes nacionales.

El evento reunió a senadores nacionales como Julieta Corroza y Pablo Cervi, la diputada Karina Maureira, la presidenta del SENASA María Beatriz Giraudo, el titular del INAI Claudio Avruj, y el presidente del Banco Provincia del Neuquén, Gabriel Bosco. Con este acompañamiento, la SRN reafirmó su compromiso con la construcción de políticas públicas de largo plazo que promuevan el desarrollo agropecuario y el arraigo rural en toda la provincia.

FUENTE: Redacción +P