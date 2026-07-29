Un ternero patagónico hizo historia en Palermo: pagaron $81 millones por el 50% de su genética

El ejemplar "Franchola", criado en Stroeder, despertó el interés de las principales cabañas del país y protagonizó una de las operaciones más importantes de la historia de la raza Angus durante la Exposición Rural de Palermo.

La ganadería patagónica volvió a ocupar un lugar central en la 138° Exposición Rural de Palermo con una operación que confirmó el creciente prestigio de la genética desarrollada al sur del país. La venta del 50% del ternero Puro de Pedigree Colorado "Franchola", perteneciente a la cabaña Don Fioto, alcanzó los 81 millones de pesos, convirtiéndose en una de las transacciones más relevantes de la muestra y en un nuevo hito para la producción genética de la región.

El resultado no solo refleja el excelente momento que atraviesa la raza Angus en Argentina, sino que también pone en valor el trabajo de selección y mejoramiento genético que desde hace años realizan las cabañas patagónicas. En este caso, el ejemplar fue criado en Stroeder, al sur del río Colorado, dentro de la zona patagónica libre de fiebre aftosa sin vacunación , una condición sanitaria que representa un diferencial estratégico para la producción ganadera.

La operación, realizada durante el remate de reproductores organizado por Sáenz Valiente Bullrich, despertó un fuerte interés entre los principales criadores del país. Finalmente, el 50% del animal fue adquirido por un consorcio integrado por las cabañas La Benedicta, Santander, Don Romualdo y Agropecuaria Santa Elena (Giraudi e Hijos), junto con Semex, conformando una alianza destinada a potenciar la difusión de esta destacada genética.

La cifra alcanzada equivale a 18.051,98 kilos de novillo, un indicador que permite dimensionar la magnitud de la inversión realizada y la enorme confianza que despiertan los reproductores de elite. Más allá del monto, el dato refleja que el mercado continúa apostando por animales capaces de transmitir características productivas de alto valor, fundamentales para mejorar la eficiencia y la competitividad de los rodeos.

La genética patagónica gana protagonismo

El protagonista de esta historia es "Franchola", un ternero nacido el 1° de octubre de 2025 y bautizado en homenaje a Francisco Eyherabide, amigo personal del propietario de la cabaña, Luciano Correndo. Con apenas nueve meses de edad, el ejemplar sorprendió desde su llegada a Palermo por sus cualidades fenotípicas, su desarrollo y su potencial genético, atributos que rápidamente captaron la atención de criadores y especialistas.

Según explicó Correndo, el animal nunca había sido pensado inicialmente para la venta. La decisión de ofrecer el 50% de su propiedad surgió luego de que numerosas cabañas manifestaran interés por incorporarlo a sus programas de reproducción. Ante esa demanda creciente, la familia resolvió que la operación se realizara de manera pública a través del tradicional remate de la exposición.

Con apenas nueve meses de vida, "Franchola" sorprendió a los principales referentes de la ganadería argentina.

Para el productor, el resultado superó cualquier expectativa. Si bien Don Fioto ya había logrado importantes reconocimientos y ventas destacadas en exposiciones patagónicas, esta operación representa el mayor logro comercial en la historia de la cabaña. Pero, más allá del récord económico, Correndo destacó el reconocimiento recibido por parte de los principales referentes de la raza, quienes identificaron en "Franchola" un reproductor con enorme proyección.

El caso de Don Fioto también simboliza la evolución que ha experimentado la genética Angus en la Patagonia durante los últimos años. Lejos de ser únicamente una región dedicada a la producción comercial de carne, el sur argentino se ha consolidado como un polo de desarrollo genético capaz de competir al más alto nivel nacional. Las condiciones ambientales, el estricto estatus sanitario y el trabajo sostenido de selección permiten obtener animales adaptados, fértiles y con excelentes indicadores productivos.

Un remate que confirmó la fortaleza del Angus

La venta récord también dejó en evidencia la confianza que despierta la genética colorada dentro de la raza Angus, un segmento que continúa ganando protagonismo por sus características productivas y su creciente demanda tanto en Argentina como en mercados internacionales.

El remate de Palermo confirmó, además, el excelente momento que vive la genética Angus en todas sus categorías. Los toros Puro de Pedigree negros alcanzaron un máximo de 55 millones de pesos y un promedio superior a los 20 millones; los toros colorados llegaron hasta los 22 millones; los terneros colorados registraron valores de hasta 32 millones; mientras que las vaquillonas preñadas y las terneras también exhibieron promedios elevados, reflejando una demanda firme y sostenida por reproductores de excelencia.

Estos resultados evidencian que el negocio ganadero continúa premiando la inversión en genética de calidad, entendida como una herramienta estratégica para producir más y mejor carne, con mayor eficiencia y adaptabilidad.

Un reconocimiento al trabajo de años

El récord alcanzado por "Franchola" trasciende el valor económico de una operación. Representa el reconocimiento a años de trabajo, planificación y selección genética desarrollados en la Patagonia, una región que hoy demuestra que puede generar reproductores de elite capaces de competir con los mejores del país. La histórica venta obtenida por Don Fioto no solo marca un antes y un después para la cabaña, sino que también fortalece el posicionamiento de la genética patagónica como una de las grandes protagonistas del futuro de la ganadería argentina.

FUENTE: Asociación Argentina de Angus con aportes de Redacción +P.