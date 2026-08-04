El nuevo mapa del vino argentino: claves para conquistar EE.UU. y Brasil

: EE.UU. y Brasil serán el foco del análisis estratégico para las bodegas exportadoras argentinas.

Wines of Argentina (WofA) celebrará una nueva edición de su Workshop Estratégico , un encuentro exclusivo para bodegas socias que reunirá en Mendoza a destacados especialistas internacionales y referentes de la industria vitivinícola. El objetivo central es actualizar los conceptos sobre las nuevas tendencias de consumo de vino en los mercados prioritarios para las exportaciones de Argentina.

El evento se desarrollará bajo el lema "Decodificando el nuevo mercado: Entendiendo a USA y Brasil frente a un cambio profundo" , una definición que refleja la urgencia de comprender las transformaciones que atraviesan dos de los destinos más estratégicos para el Vino Argentino .

La jornada se organizará en bloques temáticos que abordarán de manera sistemática y en profundidad los principales mercados de interés para el sector exportador. La agenda contempla una apertura conceptual, seguida de un análisis exhaustivo de Estados Unidos y Reino Unido, un bloque exclusivo dedicado a Brasil, un espacio centrado en la actualidad de Canadá y México, y un cierre integrador que articulará los contenidos trabajados a lo largo del día.

Esta estructura busca brindar a las bodegas participantes herramientas concretas para fortalecer tanto sus estrategias comerciales como sus estrategias de comunicación de cara a los mercados internacionales.

Magdalena Pesce, CEO de WofA, destacó la importancia de adaptar estrategias al nuevo consumidor. WofA

Especialistas internacionales

El encuentro contará con la participación de un panel de referentes del sector de alto perfil internacional. Lulie Halstead, Christian Burgos, Priscilla Hennekam, Juan Park, Cristian Yanzón y Verónica Kathuria serán los encargados de analizar temáticas como la evolución del consumo, las nuevas dinámicas del trade y las oportunidades concretas que presentan los mercados prioritarios para la promoción del vino argentino.

La selección de estos perfiles apunta a garantizar una mirada actualizada y con base en datos reales sobre los fenómenos que ya están redefiniendo las reglas de juego en los principales destinos de exportación.

Una herramienta de competitividad para la industria

Magdalena Pesce, CEO de Wines of Argentina, subrayó la importancia del evento en el marco del trabajo permanente que realiza la organización: "Es clave para las bodegas argentinas reconocer las nuevas reglas del consumo y fortalecer así su competitividad internacional. Este encuentro forma parte de un trabajo permanente de Wines of Argentina para acercar información, herramientas y espacios de intercambio con casos de estudio reales y soluciones reales que permitan acompañar el crecimiento de la industria".

Las palabras de Pesce sintetizan el espíritu del Workshop: no se trata de un evento de networking convencional, sino de un espacio de trabajo orientado a resultados, con casos de estudio reales y diagnósticos aplicables al negocio de exportación.

El Workshop Estratégico 2026 se inscribe en esa misión: acercar al sector la información y las herramientas necesarias para competir con mayor solidez en un contexto internacional que cambia a ritmo acelerado.

FUENTE: WofA con aportes de Redacción +P