Jabalíes urbanos en Bariloche: CONICET pide un plan adaptativo interinstitucional

El jabalí dejó de ser un visitante ocasional en diferentes ciudades y poblados de la Patagonia . Durante 2026, los avistamientos de jabalíes en zonas urbanas de Bariloche se multiplicaron de manera sostenida. Los animales ya no aparecen de forma esporádica: recorren calles, revuelven residuos y comparten espacio con los vecinos en distintos barrios de la ciudad.

Así lo explica Sebastián Ballari , investigador adjunto del CONICET y del Centro de Estudios Aplicados a la Conservación ( CENAC ) del Parque Nacional Nahuel Huapi, en declaraciones al portal ANB. Según el especialista, la especie "ya no es un visitante ocasional" y muestra signos claros de adaptación al entorno urbano.

Barrios afectados y aumento de reportes

Desde enero de 2026, los reclamos vecinales se concentran en Las Victorias, El Cóndor, Aldea del Este, Altos del Este, San Francisco, Costa del Sol, La Colina y sectores próximos a la ruta de Circunvalación. Lo que antes constituía un hecho aislado hoy representa una presencia constante, con ejemplares que circulan a plena luz del día, hozan jardines y derriban tachos de basura en busca de comida.

El episodio más reciente, registrado en Las Victorias, confirma para Ballari que "al menos algunos ejemplares están comenzando a utilizar los espacios urbanos de Bariloche como fuentes accesibles de alimentos".

Especialistas, como Ballari, piden un plan interinstitucional para el manejo de la especie invasora.

Una especie exótica, no desplazada sino invasora

El investigador remarca la necesidad de corregir una percepción extendida entre los vecinos. El jabalí no es una especie nativa desplazada por el crecimiento urbano, sino una especie exótica invasora, introducida en la Argentina y hoy distribuida en casi todo el país. Su elevada capacidad reproductiva, su dieta amplia y su facilidad de adaptación a ambientes modificados explican su éxito en contextos urbanos.

Bariloche reúne, según Ballari, "una combinación particularmente favorable" para la especie: residuos domiciliarios accesibles, basurales clandestinos, jardines irrigados, baldíos abandonados y pinares sin mantenimiento que funcionan como refugio. A esto se suman corredores de desplazamiento como caminos, vías ferroviarias y calles nuevas que conectan el monte con las zonas residenciales.

Aunque el jabalí evita habitualmente el contacto con las personas, el riesgo existe. El animal puede reaccionar con violencia cuando se siente acorralado, está herido, acompaña crías o es perseguido por perros. El componente sanitario suma otro nivel de preocupación: los jabalíes son reservorios de al menos 40 patógenos, entre virus, bacterias y parásitos, con potencial de transmisión a mascotas y personas.

Hacia un plan operativo adaptativo

Durante 2026 se realizaron reuniones entre organismos, juntas vecinales e instituciones técnicas. También se identificaron zonas de tránsito y comenzaron tareas de cebado y preparación de trampas para captura. Ballari valora estas iniciativas, aunque advierte sobre sus límites: "La captura de algunos ejemplares no será suficiente si continúan disponibles el alimento, los refugios y los corredores que favorecen su ingreso a las zonas urbanas".

Vecinos reportan encuentros con jabalíes en zonas como Las Victorias y El Cóndor.

Para el investigador, la solución exige un trabajo conjunto entre distintos estamentos estatales e instituciones, con estrategias que puedan ajustarse según la evolución del problema. El plan debería incluir un sistema único de reportes, un protocolo claro para los vecinos, manejo adecuado de residuos, eliminación de basurales clandestinos, identificación de refugios y corredores, cartelería preventiva, señalización en puntos de cruce vial, vigilancia sanitaria de los animales capturados y acciones focalizadas de control bajo la conducción de las autoridades.

Ballari también subraya la importancia de definir responsabilidades. Desde su visión, la Subsecretaría de Fauna Silvestre de Río Negro debería liderar las decisiones técnicas sobre el manejo de los animales, en articulación con el Municipio, que tiene un rol central en la gestión de residuos, los espacios públicos, la vegetación urbana, el tránsito, Protección Civil y la comunicación con los barrios. Las juntas vecinales y los vecinos, por su parte, pueden aportar mediante el registro de eventos, el manejo responsable de la basura y el resguardo de las mascotas.

"No se trata de generar alarma ni de buscar culpables, pero tampoco podemos esperar a que ocurra un accidente grave para recién entonces reconocer la dimensión del problema", señaló Ballari. El especialista cierra con una advertencia: el desafío es actuar ahora, mientras existe todavía la posibilidad de reducir los elementos que favorecen la presencia de jabalíes en los barrios de la ciudad.

FUENTE: ANB con aportes de Redacción +P