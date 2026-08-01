Robo de agua en el Covunco: Intimaron a las estancias y se la cortaron a 5 crianceros

Se investigaron "captaciones" de agua en el arroyo Carreri, que es tributario del Covunco y pasa dentro de una estancia

A partir de una publicación de +P , sobre el desvío irregular de agua desde el arroyo Covunco , q ue afectó a pequeños productores ubicados aguas abajo, y luego que se detectaran más de 30 “intervenciones” en el cauce fuera de toda fiscalización, el gobierno de la provincia de Neuquén emitió un comunicado en el cual se repasan algunas de las medidas tomadas durante el verano, otras de junio pasado y se confirmó además que (en el caso de las dos estancias sospechadas de apropiarse de la mayor parte del agua del sistema), se efectuaron “intimaciones formales a esos establecimientos para presentar la documentación ambiental correspondiente, optimizar el uso del agua y adecuar su infraestructura de riego”.

Se volvió a dar cuenta de una medida que se adoptó en el verano, cuando el cauce aguas debajo de Mariano Moreno quedó seco por completo. En ese momento, se recordó, los organismos provinciales dispusieron “la restricción preventiva total de las captaciones en los afluentes utilizadas por las estancias Llamuco y Carreri Malal entre el 1 y el 15 de febrero de 2026”.

De acuerdo a algunas imágenes que trascendieron luego de las inspecciones, se habrían detectado al menos 13 captaciones de agua en el arroyo Carreri.

No se informó sobre eventuales sanciones en estos casos, aunque sí hubo medidas duras con 5 crianceros de la cuenca media del arroyo, que habrían partido a la veranada dejando abierta las acequias hacia sus propiedades.

En los establecimientos de esos productores, se resolvió “la desafectación de cinco bocatomas ilegales detectadas en la cuenca media del arroyo Covunco mediante trabajos realizados con maquinaria contratada por la Provincia”.

Lo primero que se destacó de manera oficial, fue que “el objetivo prioritario fue garantizar el abastecimiento de agua para la población y ordenar el uso del recurso en toda la cuenca mediante controles, obras, intimaciones y nuevas herramientas de gestión”.

El Subsecretario de Recursos Hídricos, Oscar Carvalho, recibió en abril de 2025 al presidente de la Comisión de Fomento de Covunco Abajo, Matías Castillo. Libró un Aporte No Reintegrable de 123 millones de pesos para financiar 7 perforaciones para captar agua subterránea en zonas rurales.

¿Se vienen los turnos?

Entre las medidas tomadas para corregir la actual situación, marcada por recurrentes cortes abruptos en el cauce en los meses de verano, se abrió un registro para los más pequeños productores, con el fin de “incorporarlos al futuro sistema de turnado del riego y garantizar una distribución más equitativa del recurso”.

Con la firma del ingeniero Oscar Horacio Carvalho, subsecretario de Recursos Hídricos de la Provincia del Neuquén, el 5 de junio pasado se dio a conocer la disposición N° 262/2026, en la cual se da cuenta que existen “pequeños usos informales vinculados al abastecimiento doméstico y de subsistencia de pobladores rurales”. A partir de ese diagnóstico, se creó el “Registro Simplificado de Captaciones Domésticas de Subsistencia”, en el cual deberán anotarse todos los pequeños productores y crianceros.

Podrán presentarse quienes posean captaciones destinadas a el abastecimiento de vivienda rural aislada, el consumo doméstico familiar, animales de autoconsumo o huerta familiar, y que no tengan “fines comerciales”.

Crianceros producen pasturas en Covunco Abajo, donde en verani se corta el agua.

A vuelo de dron

Desde Recursos Hídricos se aclaró, respecto del resto de las captaciones ilegales que “no fueron ignoradas ni convalidadas, sino que dieron lugar a intervenciones concretas”.

Aseguraron que se realiza “el monitoreo permanente mediante aforos y vuelos con drones para verificar el comportamiento de la cuenca y detectar nuevas irregularidades”.

En las últimas horas la estación de aforo de AIC "Portada Covunco" registró un caudal de 9m3/s. En Verano no se llega a 1 m3/s.

Reconocieron que durante los 15 días que se aplicaron las restricciones a las estancias “el caudal prácticamente se duplicó, pasando de 0,54 m³/s a 1,02 m³/s, confirmando la efectividad de las medidas adoptadas”.

Esta semana, gracias a las lluvias caídas, en la estación de aforo de la AIC denominada “Portada Covunco”, se registró un caudal de 9m3/s y una altura de 72 centímetros.

Prioridad: agua para la población

Para el gobierno, “una de las principales acciones ejecutadas fue el reacondicionamiento del sistema de captación de agua potable de Mariano Moreno”.

Informaron que “la localidad obtenía el agua desde el canal principal de riego, lo que impedía restringir el uso agrícola sin afectar simultáneamente el consumo domiciliario”.

FUENTE: Redacción +P