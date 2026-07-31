Nevadas en la Región Sur recargan napas y se sostiene la asistencia con forraje

Nieve en la Región Sur: la nevada recarga napas freáticas y renueva la esperanza de los productores.

Las intensas nevadas de los últimos días en la Región Sur de Río Negro trajeron dificultades para la circulación, pero también un efecto que los productores ganaderos esperaban: la recarga de las napas freáticas y el llenado de aguadas en los campos, dos factores clave para sostener los rodeos durante el resto del año.

En paralelo, el Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo provincial mantiene en marcha un operativo de asistencia con forraje que este invierno distribuye alrededor de 190.000 kilos de pellets de alfalfa.

Aguadas y pastizales: tras el verano de sequía, la nieve mejora la disponibilidad de agua en los campos.

Una red de galpones que se fue ampliando en el tiempo

El operativo se apoya en una red de 25 galpones de acopio de forraje distribuidos en el territorio, de 200 metros cuadrados cada uno, ejecutados mediante una inversión cercana a los 3.000 millones de pesos. Esa infraestructura no se construyó toda de una vez: según un comunicado oficial de 2024, en ese momento la Provincia ya contaba con 20 galpones en la Región Sur; la cifra de 25 corresponde a mediados de 2026, lo que indica que la red se amplió de forma progresiva en al menos dos años, dentro de la Estrategia Provincial de Gestión Integral del Riesgo en el Sector Agropecuario.

La distribución de forraje alcanza a productores de Ñorquinco, Pilcaniyeu, Comallo, Mencué, Siete Parajes (ex Paso Flores), Colán Conhué, Laguna Blanca, Pilquiniyeu del Limay, Mamuel Choique, Río Chico, Ojos de Agua, Valcheta, Sierra Pailemán, Arroyo Los Berros y el departamento El Cuy, mediante un esquema coordinado entre la Provincia, los municipios y las comisiones de fomento.

Galpones de acopio: la red distribuye 190 mil kilos de pellets de alfalfa para asistir a los rodeos.

El otro lado de la nevada: agua para los campos

Más allá de la logística invernal, el gobierno provincial destacó el impacto positivo de las nevadas sobre la disponibilidad de agua, luego de un verano de intensa actividad con maquinarias del Ente de la Región Sur para limpiar aguadas y mejorar captaciones de agua ante la sequía en los acuíferos.

El ministro de Desarrollo Económico y Productivo, Carlos Banacloy, señaló que "cada nevada representa el agua que nuestros campos necesitan, permite recuperar los pastizales naturales y recargar las napas freáticas", y remarcó que la preparación previa —bancos de forraje, infraestructura distribuida y logística organizada— permite responder a tiempo cuando la nieve complica el acceso a los establecimientos.

En la misma línea, el subsecretario de Ganadería Ovina, Caprina y Arraigo, Juan Carlos Escobar, planteó que "los campos presentan muy buenas condiciones de humedad y la nieve contribuye a recuperar el pastizal natural y a recargar las napas freáticas", y agregó que las proyecciones para los próximos meses también son alentadoras para la producción ganadera.

FUENTE: Redacción +P