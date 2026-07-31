La avicultura argentina recupera un mercado clave y podrá aprovechar el acuerdo con la Unión Europea

La cadena avícola argentina recibió una de las noticias más esperadas de los últimos años: la Unión Europea volverá a habilitar el ingreso de carne aviar y productos aviares frescos provenientes del país, luego de reconocer oficialmente la recuperación del estatus sanitario argentino como territorio libre de influenza aviar altamente patógena (IAAP).

La medida fue confirmada tras la publicación del Reglamento de Ejecución (UE) 2026/1813 en el Diario Oficial de la Unión Europea y representa un importante impulso para un sector que busca recuperar mercados estratégicos y ampliar sus oportunidades comerciales en el exterior.

Se abren nuevamente las puertas de Europa

Según informó la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca (SAGyP), la reapertura del mercado europeo entrará en vigor a partir del 17 de agosto de 2026. A partir de esa fecha, las empresas argentinas volverán a estar habilitadas para exportar carne aviar fresca al bloque comunitario, luego de haber restablecido las condiciones sanitarias exigidas por las autoridades europeas y por la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA).

La recuperación del estatus sanitario es el resultado de un trabajo coordinado entre la Secretaría de Agricultura, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), la Cancillería y los distintos actores de la cadena avícola. Las gestiones incluyeron además diversas misiones oficiales realizadas en los últimos meses ante autoridades de la Unión Europea, donde se presentaron los avances logrados por Argentina en el control y la erradicación de los brotes de influenza aviar registrados anteriormente.

Desde el Gobierno nacional destacaron que el reconocimiento europeo constituye una validación internacional de la solidez del sistema sanitario argentino. El control efectivo de la enfermedad permitió recuperar la confianza de uno de los mercados más exigentes del mundo en materia de sanidad e inocuidad alimentaria.

La Unión Europea representa un destino estratégico para las exportaciones avícolas nacionales debido a los altos estándares que exige para el ingreso de alimentos de origen animal. Superar esas exigencias no solo abre nuevamente un mercado de alto valor agregado, sino que también fortalece la imagen de la producción argentina frente a otros compradores internacionales.

Entre los principales destinos dentro del bloque europeo para los productos aviares argentinos se encuentran Países Bajos, España y Alemania, mercados que históricamente demandaron distintos cortes de carne aviar y productos derivados.

Nuevas oportunidades para el sector

Uno de los aspectos más relevantes de esta reapertura es que coincide con el contexto de implementación del Acuerdo Mercosur-Unión Europea. En ese sentido, desde la Secretaría de Agricultura remarcaron que la habilitación permitirá a la Argentina aprovechar plenamente la cuota preferencial prevista para la carne aviar dentro del tratado comercial, una herramienta que podría mejorar la competitividad del sector y ampliar las oportunidades de negocio para las empresas exportadoras.

La posibilidad de acceder a beneficios arancelarios dentro de uno de los mercados de mayor poder adquisitivo del mundo representa un incentivo adicional para incrementar la producción y diversificar las exportaciones, en un contexto donde la demanda internacional de proteínas animales continúa mostrando perspectivas favorables.

El reconocimiento sanitario de la Unión Europea impulsa las exportaciones avícolas argentinas y abre nuevas oportunidades comerciales para el sector.

Las cifras comerciales reflejan que, incluso durante el período de restricciones, la Unión Europea continuó siendo un mercado relevante para el sector. De acuerdo con datos oficiales, durante 2025 las exportaciones argentinas de carne aviar hacia ese destino superaron los 14 millones de dólares, lo que representó un crecimiento del 32 % respecto de 2024. Los envíos incluyeron carne sin trocear, trozos y despojos comestibles congelados.

Con la reapertura para la carne fresca, el sector espera ampliar el volumen exportado y recuperar espacios comerciales que habían quedado limitados por las restricciones sanitarias.

Un respaldo internacional

Para la industria avícola, la decisión europea representa mucho más que la reapertura de un mercado. También constituye un reconocimiento a los sistemas de control sanitario implementados en el país y un respaldo a la calidad de la producción nacional, factores que suelen ser determinantes para acceder a nuevos destinos de exportación.

Desde la Secretaría de Agricultura señalaron que este avance contribuirá a fortalecer la presencia internacional de la avicultura argentina y generará mayor confianza entre los socios comerciales, facilitando la apertura y consolidación de otros mercados.

Asimismo, destacaron que la decisión ratifica el reconocimiento internacional a la calidad, la inocuidad y la confiabilidad del sistema sanitario argentino, aspectos considerados fundamentales para sostener el crecimiento de las exportaciones agroindustriales.

Con esta nueva habilitación, la avicultura argentina recupera un destino clave para su producción y suma una herramienta estratégica para potenciar su inserción internacional, en un escenario donde el acceso a mercados exigentes constituye uno de los principales factores para impulsar el crecimiento y la generación de divisas.

FUENTE: SAGyP con aportes de Redacción +P.