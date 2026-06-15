Jabalíes urbanos tienen una genética propia: así afecta al problema de la superpoblación

La sinurbización convierte a la ciudad en hábitat permanente, no en paso ocasional del animal.

La imagen se repite en varias ciudades europeas y cada vez con mayor frecuencia: jabalíes que descienden de zonas verdes periurbanas , cruzan avenidas de madrugada, revisan contenedores de basura, descansan en parques y toleran —con llamativa indiferencia— la presencia humana. Lo que durante años pareció una visita ocasional del monte hoy empieza a tener otra lectura. Una lectura que la ciencia acaba de confirmar con datos genéticos .

Un estudio publicado en la revista Science of the Total Environment analizó jabalíes de entornos urbanos y rurales en Barcelona y encontró algo que sorprendió incluso a los propios investigadores: los grupos que viven dentro de la ciudad forman una población genéticamente diferenciada respecto de los animales que habitan las zonas rurales cercanas. No se trata de una diferencia menor ni de un efecto estadístico difuso. Los perfiles genéticos señalan trayectorias que empiezan a separarse.

Qué es la sinurbización y por qué importa en el agro

Los científicos denominan sinurbización al proceso por el cual animales silvestres incorporan los ambientes urbanos a su vida cotidiana. En el caso del jabalí —una especie inteligente, oportunista y con gran capacidad de adaptación—, ese proceso no se limita a cambios de comportamiento. Con el tiempo, modifica la estructura misma de sus poblaciones.

El jabalí urbano no es simplemente un jabalí rural que se extravió. Encuentra en la ciudad alimento abundante, agua accesible, cobertura vegetal en parques y jardines, y una presión de depredadores prácticamente nula. Esas condiciones, sostenidas en el tiempo, favorecen la permanencia y la reproducción dentro del espacio urbano. La ciudad deja de ser un accidente en su recorrido y se convierte en parte activa de su hábitat.

Esta distinción tiene consecuencias directas para el sector agropecuario. El jabalí es una de las especies con mayor impacto negativo en cultivos, pasturas y sistemas ganaderos de la región pampeana y del norte argentino. Si el fenómeno de sinurbización avanza también en ciudades intermedias del interior productivo, la gestión de la especie enfrenta una complejidad nueva: poblaciones parcialmente estabilizadas en bordes urbanos que actúan como reservorios permanentes y desde las cuales los animales presionan sobre las áreas rurales contiguas.

image El Instituto Leibniz confirmó el mismo patrón en Berlín: dos ciudades, un mismo fenómeno.

La evidencia: una "isla genética" dentro de la ciudad

El estudio empleó marcadores genéticos para determinar si los jabalíes que circulan por Barcelona eran simples visitantes transitorios o integrantes de una población con dinámica propia. Los resultados apuntaron a la segunda hipótesis: aunque existe flujo continuo de animales desde áreas rurales hacia la ciudad, los jabalíes urbanos muestran un perfil genético propio, suficientemente distinto como para hablar de una población diferenciada.

El Instituto Leibniz de Investigación en Zoológicos y Vida Silvestre también describe estudios comparativos entre Berlín y Barcelona donde los jabalíes urbanos aparecen como grupos genotípicamente distinguibles de los rurales. Esta convergencia entre dos ciudades de contextos muy diferentes sugiere que el fenómeno no responde a una particularidad local. Es un patrón.

Conviene ser preciso en la interpretación: la diferencia genética no implica la formación de una nueva especie. Implica que las poblaciones urbanas comenzaron a separarse en su dinámica reproductiva, en sus patrones de movimiento y en su relación con el paisaje. Es el inicio de una divergencia que, de no mediar intervención, puede consolidarse.

Por qué fallan las medidas aisladas

El hallazgo tiene implicancias directas para la gestión pública y sanitaria. Durante años, la respuesta dominante ante la presencia de jabalíes en zonas urbanas consistió en el ahuyentamiento puntual o la captura individual. Esas medidas parten de un supuesto equivocado: que los animales son visitantes ocasionales que eventualmente retornan al monte.

Si los jabalíes urbanos forman poblaciones parcialmente establecidas con dinámica propia, las intervenciones aisladas tienen efecto mínimo y transitorio. Retirar un individuo no modifica la presión poblacional subyacente. Los animales del entorno rural continúan ingresando y los grupos urbanos se recomponen con rapidez.

image Sin coordinación entre municipios y control de residuos, las medidas aisladas no tienen efecto.

Los expertos recomiendan un enfoque sistémico que incluye reducir la disponibilidad de alimento, controlar los sitios de disposición de residuos, prohibir la alimentación directa de la fauna silvestre y coordinar acciones entre municipios lindantes. Ninguna de estas medidas es eficaz por sí sola; su impacto depende de la aplicación simultánea y sostenida en el tiempo.

Las ciudades como laboratorio evolutivo

Más allá del problema de gestión, el estudio abre una reflexión de fondo sobre el papel de las ciudades en la evolución de la fauna silvestre. Las áreas urbanas no son simplemente espacios vaciados de naturaleza. Son ecosistemas nuevos, con condiciones selectivas particulares, que ejercen presiones específicas sobre las especies que logran colonizarlos.

El jabalí reúne las características que hacen posible esa colonización: inteligencia elevada, flexibilidad dietaria, capacidad de alterar sus hábitos nocturnos según el nivel de perturbación humana y una estructura social compleja que facilita el aprendizaje colectivo. Esas mismas características lo convierten en una de las especies más problemáticas para la producción agropecuaria en múltiples continentes.

El descubrimiento no habla solo de jabalíes. Habla de cómo las ciudades producen ecosistemas nuevos y de cómo la convivencia con la fauna silvestre exige políticas más precisas que la simple expulsión. Entender la genética de las poblaciones es el primer paso para intervenir con eficacia. El segundo, más difícil, es actuar en consecuencia antes de que la diferenciación se profundice.

FUENTE: Instituto Leibniz de Investigación en Zoológicos y Vida Silvestre con aportes de Redacción +P