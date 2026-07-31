Agricultura en el desierto: Cómo Chile ayuda a alimentar a astronautas en la luna

Científicos estadounidenses de la NASA visitaron recientemente diversas zonas de experimentación agrícola en el norte de Chile con un objetivo ambicioso. Esta delegación técnica buscó acceder al conocimiento avanzado sobre la producción de alimentos en condiciones extremas, información que resulta vital para las futuras misiones de larga duración en la superficie lunar.

La agencia espacial estadounidense proyecta actualmente el establecimiento de bases lunares permanentes. En este escenario, la producción sostenible de alimentos constituye uno de los mayores desafíos logísticos y biológicos por resolver. El desierto de Atacama ofrece variables ambientales que guardan una estrecha relación con las condiciones hostiles del espacio exterior. Entre estos factores críticos destacan la radiación solar extrema , la carencia casi total de agua y la presencia de suelos con una composición muy pobre en nutrientes esenciales.

Sinergia entre Atacama y la superficie lunar

Trent Smith, científico asesor del Programa de Cultivos Espaciales de la NASA, señaló durante su recorrido que la experiencia chilena en agricultura desértica ofrece lecciones invaluables para una futura base en la Luna. El especialista afirmó que existe un vasto conocimiento acumulado en estas zonas que la agencia espacial planea aprovechar para sus protocolos de supervivencia extraplanetaria. La visita permitió un intercambio directo entre los científicos y los operarios que logran cosechas donde la vida parece imposible.

La empresa SQM, reconocida por extraer yodo y nutrientes vegetales de especialidad mediante el caliche, lidera la iniciativa denominada Agricultura en el Desierto. Este programa de valor social compartido demuestra que la vida vegetal prospera incluso en los entornos más desafiantes del planeta si se aplica la tecnología adecuada. Actualmente, la iniciativa gestiona 60 hectáreas productivas dedicadas a diversos ensayos científicos y comerciales de alto impacto. En estos terrenos, especialistas desarrollan proyectos específicos de alfalfa, arándanos e hidroponía.

La escasez hídrica que afecta a Chile desde hace más de una década impulsó el desarrollo de soluciones agrícolas innovadoras.

Innovación para la colonización espacial

Este trabajo generó una innovación constante que hoy capta la atención de organismos científicos de nivel internacional. El manejo hídrico preciso y la nutrición vegetal bajo estrés climático representan una tecnología crítica para la alimentación de los astronautas en las futuras colonias lunares. La colaboración técnica abrió la puerta a un trabajo conjunto entre la NASA, SQM, Waki Labs y diversos centros tecnológicos regionales.

Atilio Narváez, subgerente de Programas Sociales de SQM, confirmó el interés de las partes por establecer un convenio de cooperación formal. Este acuerdo permitirá compartir información técnica detallada sobre el comportamiento de las plantas en entornos de alta exigencia. El objetivo principal de esta alianza radica en identificar las especies vegetales más resistentes para sobrevivir en ambientes que simulen la superficie de la Luna.

Referente mundial en agricultura de zonas áridas

Esta sinergia entre la industria minera chilena y la exploración aeroespacial posiciona a Chile como un referente global en agricultura de zonas áridas. Los avances logrados en el Atacama trascienden las fronteras terrestres y ofrecen soluciones concretas para la seguridad alimentaria en condiciones críticas. La transformación exitosa de terrenos yermos en espacios aptos para la producción agrícola evidencia el potencial de la innovación aplicada a la biología vegetal.

El desierto de Atacama deja de ser solo un paisaje extremo para transformarse en la cuna de la tecnología que sustentará a los primeros colonos fuera de la Tierra. El conocimiento desarrollado durante años en el norte del país constituye hoy una pieza clave para la expansión de la humanidad hacia el espacio exterior.