Agricultura en el desierto: Qassim se posiciona como polo vitivinícola en Arabia Saudita

En pleno corazón de Arabia Saudita, los viñedos prosperan entre paisajes áridos y convierten a Qassim en un ejemplo de diversificación económica más allá del petróleo.

En un país identificado históricamente por sus vastos yacimientos de petróleo y sus extensos paisajes desérticos , la agricultura continúa ganando terreno como una de las apuestas estratégicas para diversificar la economía. En ese contexto, la región de Qassim se consolida como uno de los principales polos agrícolas de Arabia Saudita , con la producción de uva de mesa como uno de sus cultivos más destacados.

Ubicada en el corazón del Reino, Qassim demuestra que incluso en un entorno dominado por el desierto es posible desarrollar una agricultura altamente productiva cuando confluyen factores como un manejo eficiente del agua, tecnologías de cultivo y condiciones naturales favorables. La región produce anualmente cerca de 30.875 toneladas de uva, una cifra que la posiciona entre las principales zonas vitivinícolas del país y que refleja el crecimiento sostenido del sector agrícola saudita.

El desarrollo de este cultivo representa mucho más que un éxito productivo. Se trata de un ejemplo del proceso de transformación económica que impulsa Arabia Saudita para reducir su dependencia del petróleo, promoviendo nuevas actividades capaces de generar empleo, fortalecer la seguridad alimentaria y dinamizar las economías regionales.

Un oasis agrícola en pleno desierto

Las características del suelo y las condiciones climáticas de Qassim han resultado determinantes para el desarrollo de los viñedos. Aunque el entorno está rodeado por extensas áreas desérticas, los productores han logrado aprovechar tierras fértiles y aplicar modernas técnicas agrícolas que permiten obtener uvas de excelente calidad, reconocidas por su sabor, tamaño y presentación comercial.

Los viñedos se distribuyen en varias gobernaciones de la región, donde la uva se ha convertido en uno de los principales cultivos frutales. La combinación de temperaturas adecuadas durante el ciclo de producción, sistemas de riego eficientes y un creciente conocimiento técnico ha permitido incrementar los rendimientos y consolidar una actividad agrícola cada vez más competitiva.

Qassim es una de las regiones de Arabia Saudita situada en el centro del país, rodeada de grandes desiertos.

Según explicó Salman Al-Suwaina, director general de la delegación del Ministerio de Medio Ambiente, Agua y Agricultura en Qassim, la región ocupa un lugar destacado entre las principales productoras de uva del Reino gracias a sus ventajas agrícolas y ambientales, factores que han favorecido el crecimiento sostenido del sector y el aumento de la producción.

Diversificación económica más allá del petróleo

Las autoridades sauditas consideran que el fortalecimiento de cultivos como la uva constituye un elemento central dentro de las políticas destinadas a promover la sostenibilidad agrícola. La diversificación de la producción no solo mejora la rentabilidad de los agricultores, sino que también contribuye a ampliar la oferta de alimentos frescos para el mercado interno y reducir la dependencia de las importaciones.

El caso de Qassim resulta especialmente significativo porque desafía la imagen tradicional de Arabia Saudita como un territorio exclusivamente asociado a la industria petrolera. Mientras los hidrocarburos continúan siendo el principal motor económico del país, regiones como esta demuestran que el desierto también puede transformarse en una fuente de alimentos mediante la incorporación de innovación, inversión y planificación agrícola.

Durante los últimos años, el gobierno saudita ha destinado importantes recursos para impulsar proyectos agrícolas sostenibles, incorporando tecnologías de riego de alta eficiencia, prácticas de conservación del agua y programas de apoyo técnico para los productores. Estas iniciativas buscan optimizar el aprovechamiento de recursos naturales limitados y aumentar la productividad sin comprometer el equilibrio ambiental.

La combinación de tecnología, suelos favorables y modernas técnicas de cultivo ha permitido que una región desértica coseche cerca de 31.000 toneladas de uva de mesa cada año.

La producción de uva de mesa se ha convertido, además, en un cultivo con creciente potencial comercial debido a la elevada demanda de frutas frescas tanto dentro del país como en mercados regionales. Su desarrollo fortalece las cadenas de valor agrícolas, genera nuevas oportunidades para pequeños y medianos productores y estimula inversiones en infraestructura, logística y comercialización.

En medio de uno de los mayores desiertos del planeta y en una nación cuya riqueza se construyó sobre el petróleo, Qassim ofrece una imagen distinta: hileras de viñedos que prosperan bajo el sol árabe y reflejan el avance de una agricultura moderna, capaz de convertir condiciones extremas en oportunidades productivas. La experiencia de esta región confirma que, con tecnología, gestión eficiente y condiciones adecuadas, incluso el desierto puede convertirse en una tierra fértil para el crecimiento agrícola y la diversificación económica.

FUENTE: Arab News con aportes de Redacción +P.