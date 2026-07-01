Perú afianza su liderazgo mundial en uvas de mesa y amplía la ventaja sobre Chile

Las proyecciones para la campaña 2025/26 muestran un cambio en el mapa mundial de las exportaciones: Perú amplía su liderazgo, Sudáfrica consolida Europa y Chile pierde participación en el mercado internacional.

El mercado internacional de la uva de mesa atraviesa una etapa de fuerte reconfiguración, con un liderazgo cada vez más marcado de Perú , una proyección de retroceso para Chile y una consolidación de Sudáfrica como proveedor estratégico de Europa. Así lo refleja un informe elaborado por Betina Ernst, titular de la consultora Top Info, que analiza la evolución de las exportaciones globales desde la campaña 2023/24 y proyecta el comportamiento del sector hasta la temporada 2025/26.

Los datos muestran que el comercio internacional continuará siendo dominado por los países del hemisferio sur , aunque con diferencias cada vez más pronunciadas entre los principales actores. Perú no solo mantendrá el primer lugar en volumen exportado, sino que ampliará su ventaja competitiva gracias a un crecimiento sostenido, mientras que Chile enfrentará una caída significativa que podría modificar el equilibrio de los mercados internacionales.

Actualmente, Perú concentra el 41% de las exportaciones mundiales de uva de mesa, una participación que lo posiciona con claridad como el principal abastecedor del mercado internacional. Chile ocupa el segundo lugar con el 28% del total, seguido por Sudáfrica con el 21%, mientras que el conjunto de otros países exportadores reúne el 10% restante.

Esta distribución confirma el peso determinante que tienen los productores del hemisferio sur en el abastecimiento global de fruta fresca, especialmente durante la contraestación de los principales mercados consumidores del hemisferio norte.

Crecimiento sostenido de Perú y desafíos para Chile

En términos de volumen, el crecimiento peruano resulta especialmente llamativo. Durante la campaña 2023/24 el país exportó 514.500 toneladas, cifra que aumentó hasta las 680.700 toneladas en la temporada siguiente. Para el ciclo 2025/26, las proyecciones indican que alcanzará las 706.000 toneladas, consolidando un proceso de expansión que lo convierte en el gran protagonista del comercio mundial de uvas de mesa.

Este desempeño responde tanto al incremento de la superficie productiva como a la incorporación de nuevas variedades, mejoras tecnológicas y una estrategia comercial orientada a diversificar mercados sin perder competitividad en los destinos tradicionales.

La situación de Chile presenta un panorama diferente. Después de crecer desde las 527.400 toneladas exportadas en la campaña 2023/24 hasta las 556.300 toneladas en 2024/25, las proyecciones anticipan una reducción importante para la temporada 2025/26, cuando los envíos caerían hasta las 477.000 toneladas.

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De confirmarse esta tendencia, Chile perdería parte del terreno ganado durante décadas como uno de los grandes referentes mundiales del sector. La disminución del volumen exportable podría repercutir directamente en su participación dentro de varios mercados estratégicos y abrir nuevas oportunidades para competidores que vienen incrementando su presencia internacional.

Sudáfrica, por su parte, exhibe un comportamiento mucho más estable. Sus exportaciones pasaron de 334.600 toneladas en la temporada 2023/24 a 351.000 toneladas en 2024/25, mientras que para el ciclo 2025/26 se proyectan 352.000 toneladas.

Aunque el crecimiento es moderado, el país africano mantiene una posición sólida gracias a su especialización en determinados destinos comerciales donde conserva ventajas competitivas consolidadas.

El grupo integrado por otros países exportadores también muestra una evolución positiva, aunque de menor magnitud. Para la temporada 2025/26 se estima que alcanzará las 183.400 toneladas, reflejando un crecimiento gradual que contribuye a diversificar la oferta internacional.

Mercados estratégicos y una competencia cada vez más intensa

El informe también pone de relieve cómo cada uno de los principales exportadores ha desarrollado estrategias comerciales diferenciadas según los mercados de destino.

Estados Unidos continúa siendo el principal mercado para los exportadores sudamericanos. Allí Perú ejerce un liderazgo contundente con envíos proyectados por 374.600 toneladas, seguido por Chile con 241.800 toneladas. Sudáfrica, en cambio, mantiene una presencia prácticamente marginal, con apenas 1.600 toneladas destinadas a ese mercado.

En la Unión Europea el escenario cambia por completo. Sudáfrica domina ampliamente este destino con exportaciones estimadas en 230.000 toneladas, consolidándose como el principal proveedor del bloque europeo. Perú ocupa el segundo lugar con 132.000 toneladas, mientras que Chile participa con 75.800 toneladas.

En América Latina también sobresale el liderazgo peruano. Las proyecciones indican exportaciones por 105.800 toneladas hacia la región, muy por encima de las 60.100 toneladas previstas para Chile. Sudáfrica prácticamente no registra participación en este mercado debido a razones geográficas y comerciales.

El Reino Unido constituye otro ejemplo de especialización. Allí Sudáfrica conserva una posición dominante con 62.000 toneladas exportadas, más del doble de los envíos proyectados por Perú, que alcanzarían 27.600 toneladas, y de Chile, con 22.800 toneladas.

Asia representa uno de los mercados más competitivos y dinámicos del comercio mundial de frutas frescas. En este destino destaca el peso del grupo de otros países exportadores, que concentra 118.600 toneladas, convirtiéndose en el segmento con mayor participación regional. Entre los tres principales proveedores, Chile mantiene una leve ventaja con 45.100 toneladas, seguido muy de cerca por Perú con 40.400 toneladas y Sudáfrica con 28.000 toneladas.

uva mesa chile-systen La campaña 2025/26 consolidará el liderazgo peruano en el comercio internacional de uvas de mesa, con mayor presencia en Estados Unidos y Latinoamérica y una creciente brecha respecto de Chile.

El comportamiento de este mercado será especialmente relevante durante los próximos años, ya que la eventual reducción de la oferta chilena podría favorecer una mayor expansión de Perú y de otros competidores que buscan incrementar su presencia en el continente asiático.

Un mapa exportador en plena transformación

En conjunto, el análisis elaborado por Betina Ernst permite anticipar que la campaña 2025/26 marcará una nueva consolidación del liderazgo peruano dentro del comercio internacional de uvas de mesa. El país no solo encabezará ampliamente las exportaciones mundiales, sino que reforzará su dominio en Estados Unidos y América Latina, dos mercados de enorme importancia estratégica.

Al mismo tiempo, Sudáfrica continuará siendo el proveedor de referencia para Europa y el Reino Unido, mientras Chile enfrentará el desafío de revertir una tendencia descendente que podría alterar su histórica posición dentro del negocio global.

Las proyecciones indican que, considerando a Perú, Chile, Sudáfrica y el grupo de otros exportadores, el volumen total comercializado superará los 1,7 millones de toneladas hacia el cierre de la temporada 2025/26, confirmando que la uva de mesa continúa siendo uno de los segmentos más dinámicos y competitivos del comercio internacional de frutas frescas.

FUENTE: Top Info con aportes de Redacción +P.