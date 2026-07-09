Mar Argentino: Escándalo por doble vara en controles pesqueros

El buque BP Nddanddu zarpó el 26 de enero de 2026 con 1.000 toneladas de cuota social sin inspector a bordo.

Un informe conjunto del Círculo de Políticas Ambientales (CPA) y Sin Azul No Hay Verde (SANHV) revela serias irregularidades en la fiscalización del buque BP Nddanddu. La autoridad nacional de pesca no inició investigación alguna pese a videos, testimonios, declaraciones del armador y datos satelitales disponibles que sugerían infracciones graves al Régimen Federal Pesquero.

El buque zarpó de Caleta Olivia el 26 de enero de 2026 con una cuota social de 1.000 toneladas de merluza asignada por la provincia de Chubut. Viajó sin inspector ni observador a bordo , a pesar de sus antecedentes administrativos irregulares. A partir del 9 de febrero, circularon en redes sociales y medios especializados videos que documentaban descarte masivo de merluza , empleo de "calcetín" —arte de pesca prohibido que impide la salida de tallas pequeñas— y redirección del esfuerzo pesquero hacia el calamar, especie no incluida en su permiso de captura.

El armador reconoció públicamente prácticas de descarte que persisten ‘desde hace 30 años’ en altamar.

El propio armador, Luis Santander, reconoció públicamente: “Si viene mayor cantidad de calamar, se prioriza el calamar. En altamar se descarta, siempre se descarta… esto va así desde hace 30 años”.

Respuesta dispar de las autoridades

La Secretaría de Pesca de Chubut actuó con celeridad. Al día siguiente de conocerse los hechos, solicitó la revocación de la cuota social al Consejo Federal Pesquero (CFP), que la aprobó por unanimidad el 12 de febrero. En contraste, la autoridad nacional permaneció inactiva: no abrió sumario, no convocó testigos, no analizó evidencia satelital y evitó emitir respuestas públicas concluyentes.

Luis Santander, reconoció públicamente: “Si viene mayor cantidad de calamar, se prioriza el calamar".

El Nddanddu completó cinco viajes de pesca entre el 4 de febrero y el 10 de marzo sin ninguna restricción.

Consuelo Bilbao, Directora del Círculo de Políticas Ambientales, afirmó: “Lo que el caso Nddanddu muestra con claridad es que el Estado argentino tiene capacidad técnica para fiscalizar lo que ocurre en el mar, pero esa capacidad se aplica de forma selectiva. La misma Subsecretaría que utiliza tecnología satelital para instruir sumarios contra buques de bandera extranjera optó por no usar ningún tipo de herramienta frente a una embarcación nacional con evidencia pública, testimonios de la tripulación y el propio reconocimiento del armador. Eso no es una limitación operativa: es una decisión política”.

Opacidad en la gobernanza pesquera

El informe cuestiona además la falta de transparencia del sistema pesquero argentino. No existe un registro público de embarcaciones pesqueras que permita conocer permisos, artes autorizadas, antecedentes ni cuotas asignadas a cada buque.

Juan Coustet, Coordinador de Sin Azul No Hay Verde (SANHV), señaló: “La gobernanza pesquera argentina es sumamente opaca. Esa oscuridad no es un detalle burocrático: es la condición que permite que un buque como el Nddanddu opere ‘como si nada’ incluso cuando hay videos, hay testimonios y hay datos satelitales”.

Autoridades de Chubut revocaron la cuota el 12 de febrero, mientras la nación mantuvo silencio pese a las evidencias.

Los especialistas destacan que esta doble vara compromete la sustentabilidad de los recursos pesqueros. La selectividad en la aplicación de controles erosiona la credibilidad institucional y facilita prácticas que afectan la merluza y otras especies clave del Mar Argentino.

Necesidad de reformas estructurales

El caso evidencia la urgencia de fortalecer mecanismos de fiscalización, transparencia y cumplimiento normativo. Expertos del sector ambiental proponen la implementación de registros públicos accesibles, la obligatoriedad de observadores independientes en buques con antecedentes y el uso consistente de herramientas satelitales para todas las embarcaciones, independientemente de su bandera.

Videos difundidos desde el 9 de febrero mostraron descarte masivo de merluza y uso ilegal del ‘calcetín’ a bordo del Nddanddu.

La opacidad actual no solo genera desconfianza entre actores del sector pesquero y la sociedad civil, sino que también pone en riesgo la conservación de stocks pesqueros ya sometidos a presión. Sin controles equitativos y transparentes, las buenas intenciones de manejo sustentable quedan en meras declaraciones.

Este episodio del Nddanddu no representa un hecho aislado, sino un síntoma de problemas sistémicos en la gobernanza pesquera nacional. Las organizaciones impulsoras del informe llaman a las autoridades nacionales a revisar sus prioridades y aplicar con rigor la normativa para todos los actores.

FUENTE: Círculo de Políticas Ambientales (CPA) y Sin Azul No Hay Verde (SANHV) con aportes de Redacción +P.