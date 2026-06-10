Datos alarmantes: se desploma la pesca de Argentina, ¿está en crisis el sector?

El sector pesquero argentino atravesó en abril de 2026 uno de sus peores meses del año. El Índice de Producción Industrial Pesquero (IPI pesquero) , publicado por el INDEC el 8 de junio de 2026, registró una caída interanual del 23,1% respecto a igual mes de 2025. La cifra golpea fuerte, pero el análisis más profundo de los datos revela una realidad más matizada, donde conviven derrumbes sectoriales con recuperaciones sorprendentes y un acumulado anual que todavía mantiene terreno positivo.

La serie desestacionalizada mostró una contracción del 16,8% respecto al mes anterior , mientras que el índice de tendencia-ciclo registró una baja de 1,0% en igual comparación. Estos números confirman que el deterioro no es solo un efecto estacional: hay una señal de enfriamiento real en la producción del sector para el corto plazo.

Sin embargo, el acumulado enero-abril de 2026 frente al mismo período de 2025 arroja un incremento del 18,0%, dato que matiza el pesimismo y refleja el fuerte arranque que tuvo el año, particularmente en enero y febrero, cuando la producción creció 52,9% y 14,5% respectivamente en términos interanuales.

Pesca marítima en retroceso, acuicultura en auge

La ruptura más llamativa del mes se registró en la actividad de pesca marítima, que cayó 35,5% frente a abril de 2025. Esta actividad ejerció una incidencia negativa de 29,7 puntos porcentuales sobre la variación total del índice, convirtiéndose en el principal factor de la caída general. Con todo, el acumulado enero-abril de 2026 todavía acumula un alza de 16,1% respecto al mismo período del año anterior, lo que evidencia que el traspié de abril no borró los avances previos.

En las antípodas, la acuicultura protagonizó la mejor performance del período con un salto interanual de 39,5% en abril. El acumulado del año marca un 28,0% de crecimiento, consolidando a esta actividad como el motor de expansión más dinámico del sector pesquero argentino en lo que va de 2026. La actividad se incorporó al IPI pesquero recién en junio de 2023 y ya demuestra un peso específico creciente, con una incidencia positiva de 6,5 puntos porcentuales sobre la variación del nivel general en abril.

El colapso de los moluscos

Entre los grupos de especies, el capítulo más oscuro lo escribieron los moluscos, que registraron una caída de 54,3% respecto a abril de 2025. Con una incidencia negativa de 32,3 puntos porcentuales, los moluscos explican por sí solos buena parte de la contracción del índice general. No obstante, el acumulado anual aún marca un alza de 32,5%, lo que indica que el desplome de abril contrasta con un primer trimestre excepcionalmente fuerte para este grupo: en enero de 2026, los moluscos habían trepado 197,8% interanual, la cifra más extraordinaria registrada en el período analizado.

Los peces, el grupo de mayor peso relativo en la estructura productiva, mostraron una variación positiva de 11,5% interanual en abril, aportando una incidencia favorable de 4,2 puntos porcentuales. El acumulado enero-abril suma un crecimiento de 17,2%. Los crustáceos, por su parte, sorprendieron con un alza de 135,3% frente a abril del año anterior, aunque el dato hay que leerlo con cautela: el acumulado de 2026 todavía acumula una caída de 8,5% respecto a 2025, reflejo de un primer trimestre débil que el repunte de abril no alcanzó a compensar plenamente.

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Buques fresqueros sostienen; congeladores se hunden

El análisis por tipo de flota agrega otra capa de complejidad al diagnóstico. Los buques fresqueros registraron en abril una variación positiva de 3,1% respecto al mismo mes del año anterior, aunque acumulan una caída de 7,7% en el acumulado enero-abril. Su incidencia sobre el índice de pesca marítima fue apenas positiva, de 0,5 puntos porcentuales, lo que indica una contribución marginal pero en la dirección correcta.

Los buques congeladores, en cambio, protagonizaron la peor performance de la flota con una contracción de 42,1% interanual en abril y una incidencia negativa de 36,0 puntos porcentuales sobre el índice de pesca marítima. El dato es especialmente llamativo porque en enero de 2026 los congeladores habían crecido 196,0%, lo que revela una volatilidad extrema en la operación de esta flota. El acumulado enero-abril sigue positivo en 30,7%, pero la tendencia reciente genera interrogantes sobre los meses que se avecinan.

Irregularidad estructural

El propio INDEC advierte en el informe que el IPI pesquero "muestra un patrón estacional cambiante y mucha irregularidad", razón por la cual es probable que los valores históricos ya publicados de las series desestacionalizada y tendencia-ciclo sufran revisiones frecuentes a medida que se incorporen nuevos datos. Esta aclaración metodológica es clave para interpretar los resultados: la pesca argentina opera en un entorno de alta variabilidad, condicionada por factores biológicos, climáticos, regulatorios y de mercado internacional que hacen que los saltos bruscos de un mes a otro sean casi la norma.

El índice de la serie original alcanzó en abril de 2026 el valor de 114,3 (base 2004=100), frente a los 148,7 de abril de 2025, una diferencia que en términos absolutos resulta significativa. La tendencia-ciclo, que suaviza la irregularidad, se ubica en 203,1, con una caída de 1,0% respecto a marzo, señal de que el momentum positivo que caracterizó al sector en el primer trimestre comienza a moderarse.

Acuicultura como ancla de crecimiento

El panorama de abril de 2026 deja en claro que la industria pesquera argentina enfrenta una etapa de transición. La pesca marítima tradicional muestra señales de fragilidad en el corto plazo, especialmente en el segmento de buques congeladores y en la producción de moluscos. Pero la irrupción sostenida de la acuicultura —con crecimientos del 39,5% mensual y 28,0% acumulado anual— abre una perspectiva de diversificación productiva que el sector no tenía hace apenas tres años.

El desafío para los próximos meses será sostener ese impulso acuícola mientras se recupera la actividad de la flota congeladora y se estabiliza la captura de moluscos. Los datos del segundo trimestre de 2026 serán determinantes para saber si el tropiezo de abril fue un episodio aislado o el inicio de una tendencia más prolongada de desaceleración.

FUENTE: INDEC con aportes de Redacción +P