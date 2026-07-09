Caza furtiva en Chubut: secuestran 1.000 kilos de carne de guanaco, ñandú y caballo

La Policía de Chubut interceptó una camioneta que transportaba aproximadamente 1.000 kilos de carne faenada de guanaco , ñandú y equino sobre la Ruta Nacional Nº 25 , a la altura de la conocida "Bajada de Mangini", entre las localidades de Trelew y Gaiman . El hallazgo, uno de los más voluminosos registrados en la región en los últimos meses, expuso además el uso de un arma de fuego y de herramientas propias de la faena ilegal de fauna silvestre.

Todo comenzó con un llamado telefónico a la comisaría de Gaiman, que advirtió sobre un vehículo detenido sobre la banquina en actitud sospechosa. Cuando los efectivos llegaron al lugar, la camioneta retomó la marcha al advertir la presencia policial, lo que motivó su interceptación inmediata. A bordo viajaban tres ocupantes .

Durante la identificación de los tripulantes, los policías detectaron un arma de fuego larga, circunstancia que obligó a extremar las medidas de seguridad durante el procedimiento. El control de la documentación reveló además que el conductor no poseía licencia de conducir, cédula del vehículo ni seguro obligatorio vigente, infracciones que se sumaron al cuadro general de irregularidades detectadas en el operativo.

El procedimiento también permitió el secuestro de un conjunto de elementos vinculados directamente con la actividad cinegética furtiva: cuchillos carniceros, una chaira, un lazo de cuero, una mira telescópica, una tenaza, guantes y vainas servidas, además del arma de fuego detectada en el habitáculo. La combinación de instrumental de caza y de faena refuerza la hipótesis de que el operativo furtivo incluyó tanto la captura como el procesamiento de los animales antes de su traslado comercial.

Parte de la tonelada de carne de guanaco, ñandú y equino hallada sin documentación.

La carga: 1.000 kilos de carne sin permisos

La inspección de la caja del rodado permitió constatar el verdadero volumen del cargamento: una gran cantidad de carne faenada, sin documentación ni permisos de caza que respaldaran su transporte. Los ocupantes no lograron acreditar autorización alguna para la tenencia ni el traslado de las piezas, lo que derivó en la intervención inmediata de la Dirección de Fauna Silvestre.

Entre los cortes secuestrados figuraron cuartos, paletas, lomos, costillares y pulpas correspondientes a guanaco, ñandú y equino, especies cuya caza y comercialización se encuentran fuertemente reguladas en la provincia por su valor ecológico y por el impacto que la matanza indiscriminada genera sobre los ecosistemas de la estepa patagónica.

Qué sigue para los involucrados

El vehículo fue trasladado hasta la dependencia policial, donde el personal actuante realizó el inventario completo de lo secuestrado. Toda la carga y los elementos incautados quedaron a disposición de la autoridad competente, mientras la causa avanza bajo la órbita de la Dirección de Fauna Silvestre, organismo que deberá determinar el alcance de las infracciones a la normativa provincial de protección de especies.

Casos como este vuelven a poner sobre la mesa el desafío que enfrentan las autoridades patagónicas para contener el comercio ilegal de carne silvestre, una práctica que combina riesgos sanitarios, por la ausencia de controles veterinarios sobre la carne faenada, con un impacto ambiental directo sobre poblaciones de guanacos y ñandúes, especies clave para el equilibrio de la estepa.

FUENTE: El Chubut con aportes de Redacción +P.