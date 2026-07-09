El kiwi que sorprende a los científicos: más grande, más dulce y rico en antioxidantes

Nuevas líneas genéticas desarrolladas en India mostraron frutos más pesados, mayor dulzor y niveles excepcionales de vitamina C, abriendo oportunidades para la fruticultura de alto valor.

El creciente interés mundial por el kiwi de pulpa amarilla ha motivado a científicos y productores a buscar variedades que combinen excelente calidad de fruta, alta productividad y adaptación a distintas condiciones de cultivo. En este contexto, una investigación desarrollada en la región del noroeste del Himalaya, en la India, identificó una serie de genotipos prometedores que podrían convertirse en la base de futuros programas de mejoramiento genético y expansión comercial de este cultivo.

El estudio fue llevado adelante por los investigadores Vishal Singh Rana, Pooja Kumari, Dharam Paul Sharma, Dinesh Singh Thakur y Sunny Sharma, quienes evaluaron durante el período 2023-2025 un conjunto de diez genotipos experimentales de kiwi de pulpa amarilla, comparándolos con Allison, una de las variedades comerciales de referencia en la industria.

Los resultados evidenciaron una amplia variabilidad genética entre los materiales analizados, una característica considerada fundamental para el desarrollo de nuevas variedades capaces de responder a las exigencias de los mercados internacionales y a los desafíos productivos actuales.

Genotipos con mejor desempeño agronómico

Uno de los aspectos destacados del trabajo fue el análisis de los parámetros relacionados con la floración y el crecimiento vegetativo de las plantas. En este sentido, el genotipo UHF-9 registró el período de floración más prolongado, superando los 24 días. Esta característica resulta especialmente relevante para favorecer una polinización más eficiente y aumentar las posibilidades de cuajado de frutos.

Por otro lado, la variedad Allison mantuvo una ventaja en la cantidad de flores por brote, una condición que tradicionalmente se asocia con altos niveles de producción. Sin embargo, algunas líneas experimentales mostraron atributos igualmente atractivos. El genotipo UHF-6, por ejemplo, presentó el mayor desarrollo vegetativo del ensayo, alcanzando la superficie foliar más amplia entre todos los materiales estudiados. Esta característica permite una mayor capacidad fotosintética y, potencialmente, una mejor acumulación de reservas energéticas para la formación y crecimiento de los frutos.

La evaluación de los parámetros productivos reveló resultados particularmente alentadores. Aunque Allison continuó destacándose por producir frutos más alargados, el genotipo UHF-7 logró captar la atención de los investigadores al registrar el mayor peso promedio por fruto, alcanzando los 181,5 gramos. Además, presentó el mayor diámetro transversal entre todas las selecciones evaluadas.

El estudio reveló genotipos de kiwi de pulpa amarilla con características superiores en tamaño, sabor y valor nutricional, claves para los mercados de exportación.

Estas características tienen una importancia estratégica para los productores, especialmente en mercados de exportación donde el tamaño y la presentación de la fruta influyen directamente en los precios obtenidos. Frutos de mayor calibre suelen traducirse en mejores retornos económicos y una mayor competitividad comercial.

Calidad nutricional y potencial para el mercado

El análisis bioquímico de los frutos aportó otro conjunto de resultados que refuerzan el potencial de estos materiales genéticos. El genotipo UHF-3 alcanzó el valor más elevado de sólidos solubles totales, con 19,19 grados Brix, indicador estrechamente relacionado con el contenido de azúcares y la percepción de dulzor por parte del consumidor.

En paralelo, el genotipo UHF-5 se destacó por su extraordinario contenido de ácido ascórbico, alcanzando 163,7 miligramos de vitamina C por cada 100 gramos de fruta. Esta cifra supera ampliamente los niveles observados habitualmente en muchas variedades comerciales y refuerza el valor nutricional del kiwi de pulpa amarilla como alimento funcional.

Asimismo, las líneas UHF-7, UHF-8 y UHF-9 registraron las concentraciones más elevadas de compuestos fenólicos y carotenoides. Estos componentes son responsables del característico color dorado de la pulpa y poseen una reconocida capacidad antioxidante, atributo cada vez más apreciado por consumidores que buscan alimentos asociados a beneficios para la salud y la prevención de enfermedades.

Una base sólida para el mejoramiento genético

Los investigadores concluyen que la diversidad genética observada entre los genotipos estudiados ofrece una base sólida para futuros programas de mejoramiento. La combinación de alto rendimiento, excelente calidad organoléptica, elevados niveles nutricionales y características morfológicas favorables posiciona a varias de estas líneas experimentales como candidatas para convertirse en nuevas variedades comerciales.

En un escenario global donde la demanda de frutas diferenciadas continúa creciendo, los resultados obtenidos en el Himalaya indio representan un paso significativo hacia el desarrollo de una nueva generación de kiwis de pulpa amarilla capaces de satisfacer tanto las necesidades de los productores como las expectativas de los consumidores. La investigación demuestra que la innovación genética sigue siendo una herramienta clave para impulsar la competitividad y sostenibilidad de la fruticultura moderna.

FUENTE: Frutas de Chile, Pub Med y aportes de Redacción +P.