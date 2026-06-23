Nueva Zelanda rompe todos los récords y logra la mayor cosecha de kiwi de su historia

Tras una exigente temporada de cosecha, Nueva Zelanda logró un volumen histórico de producción, aunque los productores de kiwi verde enfrentan menores rendimientos.

Tras una exigente temporada de cosecha, Nueva Zelanda logró un volumen histórico de producción, aunque los productores de kiwi verde enfrentan menores rendimientos.

La industria del kiwi de Nueva Zelanda cerró la temporada 2026 con un hito histórico : la recolección de 225 millones de bandejas de fruta, el mayor volumen registrado hasta la fecha. La cifra supera el récord alcanzado en 2025, cuando se cosecharon 216 millones de bandejas, y reafirma el crecimiento sostenido de uno de los sectores hortofrutícolas más relevantes del país oceánico.

Tras tres meses de intensas labores en los huertos y plantas de embalaje, los consumidores tanto en Nueva Zelanda como en los principales mercados internacionales ya comenzaron a encontrar en supermercados kiwis verdes, amarillos y rojos correspondientes a la nueva temporada.

De acuerdo con datos entregados por New Zealand Kiwifruit Growers Inc. (NZKGI), del total cosechado cerca de 162 millones de bandejas corresponden a kiwis SunGold, mientras que los kiwis verdes alcanzaron aproximadamente 58 millones de bandejas y los kiwis rojos sumaron cinco millones. Cada bandeja contiene, en promedio, unas 30 frutas.

El récord productivo se produce en un contexto de fuerte aporte económico para el país. Durante la temporada anterior, la actividad generó alrededor de US$2.100 millones en pagos por fruta y servicios, contribuyendo significativamente al desarrollo de las economías regionales y consolidando al kiwi como uno de los principales motores de la horticultura neozelandesa.

Productores de kiwi verde enfrentan mayores desafíos

Sin embargo, el escenario no ha sido igualmente favorable para todos los productores. Según informó NZKGI, los cultivadores de kiwi verde enfrentaron mayores dificultades durante la presente campaña. La cosecha se extendió más de lo previsto debido a un retraso en la maduración de la fruta, situación que redujo la disponibilidad temprana en los mercados y alteró la planificación comercial.

A ello se sumó una disminución en los rendimientos productivos. Los huertos de kiwi verde registraron volúmenes superiores a un 14% por debajo de los obtenidos en 2025. Si bien los retornos por bandeja han permanecido sólidos durante los últimos años, la menor productividad podría impactar la rentabilidad final de algunos productores.

El director ejecutivo de NZKGI, Colin Bond, destacó el esfuerzo realizado por toda la cadena productiva durante una temporada que calificó como particularmente exigente.

“Quiero agradecer a todas las personas involucradas en las operaciones de huertos y plantas de embalaje por su esfuerzo para cosechar y empacar este cultivo excepcionalmente grande. La cosecha es un verdadero trabajo en equipo”, afirmó.

kiwi Tipos-de-kiwis-que-existen-descubre-los-beneficios-de-cada-uno El sector kiwi alcanzó una producción sin precedentes y proyecta seguir creciendo gracias a nuevos mercados y avances en acuerdos comerciales.

Con la cosecha ya finalizada, la atención del sector se centra ahora en el comportamiento de los mercados internacionales y en el desempeño comercial de los grandes volúmenes exportados. Aunque los primeros informes indican que la calidad de la fruta es positiva, la industria considera que aún es prematuro evaluar los resultados definitivos de la temporada.

Las próximas semanas serán clave para observar la evolución de los precios y determinar si los desafíos identificados en campañas anteriores, especialmente en materia logística y comercial, han sido superados.

En este sentido, Bond subrayó que la coordinación entre productores, exportadores y otros actores de la cadena ha sido fundamental para enfrentar un escenario global marcado por riesgos logísticos persistentes y crecientes barreras comerciales.

Perspectivas positivas para las exportaciones

Pese a las dificultades, las perspectivas de mediano plazo continúan siendo optimistas. La industria proyecta que la producción alcanzará las 236 millones de bandejas en los próximos cinco años, manteniendo niveles de retorno atractivos para los productores.

Las estimaciones oficiales también respaldan este escenario favorable. El informe "Situation and Outlook for Primary Industries", publicado en junio de 2026 por el Ministerio de Industrias Primarias de Nueva Zelanda, identifica al kiwi como la principal exportación hortícola del país. Según el reporte, los ingresos del sector crecerían un 16% este año, hasta alcanzar los US$2.800 millones, superando a industrias tradicionales como la del vino, las manzanas y peras y la producción de hortalizas.

Además, la industria observa nuevas oportunidades de expansión gracias a recientes avances regulatorios y comerciales. Entre ellos destacan el fortalecimiento de la protección de los derechos sobre nuevas variedades vegetales y el progreso de las negociaciones del acuerdo de libre comercio entre Nueva Zelanda e India, que podría reducir aranceles y ampliar el acceso de los kiwis neozelandeses a uno de los mercados de mayor crecimiento del mundo.