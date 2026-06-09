El kiwi del futuro ya está en marcha: una nueva variedad promete revolucionar la producción

Con flores hermafroditas, mayores rendimientos y frutos de mejor tamaño, la innovación impulsada por Zespri podría transformar la rentabilidad del negocio global del kiwi.

Con flores hermafroditas, mayores rendimientos y frutos de mejor tamaño, la innovación impulsada por Zespri podría transformar la rentabilidad del negocio global del kiwi.

La industria mundial del kiwi podría estar ante uno de los cambios más importantes de las últimas décadas . Nueva Zelanda, líder global en la producción y comercialización de esta fruta, avanza en el desarrollo de una nueva variedad que podría transformar por completo la forma de cultivar kiwi verde. Se trata de la Green146, una innovación impulsada por la comercializadora Zespri que ya muestra resultados alentadores y que algunos especialistas consideran como la posible sucesora del histórico kiwi Hayward.

Durante décadas, la variedad Hayward ha sido el estándar de la producción de kiwi verde a nivel internacional. Su sabor, calidad y capacidad de conservación la convirtieron en la base económica de miles de productores, especialmente en Nueva Zelanda. Sin embargo, los desafíos climáticos, los crecientes costos de producción y la competencia de plantaciones libres de patentes en distintos países han llevado a la industria a buscar alternativas más eficientes y rentables.

Una innovación que cambia las reglas del cultivo

En ese contexto surge Green146, una variedad precomercial que destaca por una característica inédita para el sector: su capacidad de autopolinización. Mientras que los cultivos tradicionales de kiwi requieren la presencia de plantas masculinas y femeninas, además de una compleja logística de polinización mediante abejas o técnicas artificiales, Green146 cuenta con flores hermafroditas capaces de producir polen y fructificar por sí mismas.

Esta ventaja representa un cambio significativo para los productores. Al simplificar el proceso reproductivo de la planta, se reducen costos operativos y se optimiza el uso de la superficie cultivada. Además, la menor dependencia de factores externos como la actividad de los polinizadores brinda una mayor estabilidad productiva en un contexto de creciente incertidumbre ambiental.

Los ensayos realizados hasta el momento abarcan unas 20 hectáreas distribuidas en diferentes regiones de Nueva Zelanda. Los resultados preliminares son contundentes. Según datos difundidos por Zespri, la nueva variedad registra incrementos de hasta un 50% en el rendimiento por hectárea respecto de la Hayward. A esto se suman frutos de mayor tamaño y una cosecha más tardía, características que podrían traducirse en una mejor organización de la mano de obra y una mayor rentabilidad para los agricultores.

Respuesta al cambio climático y apuesta al futuro

Pero el potencial de Green146 no se limita únicamente a la productividad. El cambio climático se ha convertido en una de las principales amenazas para la fruticultura mundial, y el kiwi no es una excepción. Los inviernos cada vez más cálidos que se registran en el hemisferio sur están afectando el comportamiento fisiológico de la variedad Hayward, provocando rendimientos irregulares y generando incertidumbre entre los productores.

Frente a esta situación, Zespri sostiene que Green146 ha demostrado una mayor tolerancia a las fluctuaciones térmicas y una capacidad superior para mantener niveles estables de producción. Esta característica podría convertirse en una herramienta clave para garantizar la sustentabilidad de la industria en las próximas décadas, especialmente en un escenario climático cada vez más impredecible.

kiwi Tipos-de-kiwis-que-existen-descubre-los-beneficios-de-cada-uno Los ensayos realizados en Nueva Zelanda revelan que Green146 simplifica el manejo de los huertos y ofrece una alternativa más eficiente que la tradicional variedad Hayward.

La aceptación de los consumidores también parece jugar a favor de la nueva variedad. Los paneles de degustación realizados durante el proceso de evaluación indican una preferencia por el sabor de Green146, un aspecto estratégico para una empresa que busca fortalecer su posición en los mercados internacionales. La uniformidad en la calidad de la fruta es otro de los puntos destacados, ya que permitiría reducir la presencia de lotes inconsistentes que pueden afectar la experiencia de compra y la fidelidad de los consumidores.

Aunque el kiwi Hayward continúa siendo el principal sostén económico de miles de familias productoras y mantiene una fuerte presencia en los mercados globales, la dirección que está tomando la industria parece clara. La innovación genética y la adaptación al cambio climático se han convertido en factores esenciales para sostener la competitividad del sector.

Con Green146, Nueva Zelanda apuesta a consolidar su liderazgo mundial mediante una variedad más productiva, resistente y atractiva para los consumidores. Si los resultados observados en los ensayos se confirman a escala comercial, la industria del kiwi podría estar asistiendo al inicio de una nueva era, marcada por el reemplazo gradual de una variedad histórica y la llegada de una generación de cultivos diseñada para responder a los desafíos del siglo XXI.

FUENTE: Fruitnet, Frutas de Chile y aportes de Redacción +P.