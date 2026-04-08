Este kiwi premium que triplicó sus ventas y sorprendió al mercado europeo

La marca italiana triplicó sus volúmenes y logró una fuerte aceptación en el competitivo segmento de frutas frescas.

El kiwi verde premium Dulcis™ cerró la temporada 2025/26 con resultados que superaron ampliamente las proyecciones iniciales , marcando un punto de inflexión en su estrategia de posicionamiento dentro del segmento de alto valor y consolidando su expansión en mercados internacionales.

Cultivado exclusivamente en Italia, este producto ha logrado diferenciarse en una categoría tradicionalmente dominada por variedades convencionales. Durante la última campaña, Dulcis™ triplicó sus volúmenes respecto al ciclo anterior, alcanzando cerca de 1.800 toneladas comercializadas . Este crecimiento, lejos de generar saturación, fue acompañado por una sólida respuesta del mercado, que evidenció una creciente demanda por propuestas innovadoras dentro del segmento de kiwi verde.

Italia se mantuvo como el principal destino comercial, concentrando más del 50% de los volúmenes totales. Sin embargo, el verdadero impulso estratégico provino de los mercados internacionales, donde la marca continúa ampliando su presencia y ganando reconocimiento entre consumidores y retailers.

“El cierre de temporada fue muy positivo. Si bien enfrentamos el aumento de volúmenes con cautela, el mercado demostró una gran receptividad hacia un kiwi verde premium con características distintivas”, destacó Mirco Montefiori, presidente de Dulcis Kiwifruit Company.

Diferenciación y calidad como ejes del crecimiento

Uno de los pilares clave de este desempeño ha sido la diferenciación del producto. Dulcis™ corresponde a un kiwi verde derivado de la especie Actinidia chinensis, tradicionalmente asociada a los kiwis amarillos. Sin embargo, en este caso presenta pulpa verde, combinando un perfil organoléptico distintivo que equilibra dulzor, jugosidad y un nivel de acidez armónico, atributos altamente valorados por los consumidores.

kiwi Dulcis_1 Tras triplicar su producción, la marca ya proyecta un nuevo salto a 5.000 toneladas.

A esta propuesta sensorial se suma un riguroso sistema de control de calidad que abarca toda la cadena productiva. A través del denominado Índice de Calidad Dulcis™ (DQI), la compañía selecciona únicamente la fruta que cumple con estándares específicos, garantizando consistencia en cada pieza y aportando valor tanto a productores como a distribuidores.

En el plano comercial, Dulcis™ ha reforzado su presencia en el retail europeo, donde en algunos casos ha sido incorporado como el único kiwi verde disponible en góndola o como parte de líneas premium diferenciadas. Paralelamente, la empresa continúa desarrollando nuevos formatos de packaging, con el objetivo de mejorar la presentación del producto y adaptarse a las preferencias de distintos mercados.

Expansión internacional y proyecciones para 2026/27

A nivel internacional, la marca ha consolidado su posicionamiento en países como Portugal, España, Alemania, así como en la región escandinava y el Reino Unido. Especial mención merece el desempeño en los mercados nórdicos —principalmente Finlandia y Noruega—, que representaron más del 20% de los volúmenes exportados. Portugal, por su parte, aportó cerca del 10% de las ventas internacionales, confirmándose como un mercado estratégico.

En Alemania, la compañía inició campañas comerciales orientadas a un crecimiento sostenido en el mediano plazo, mientras que en Medio Oriente concretó sus primeros envíos, específicamente a Dubái, en alianza con la cadena de supermercados Carrefour, abriendo así una nueva puerta para su expansión fuera de Europa.

De cara a la temporada 2026/27, las perspectivas son aún más ambiciosas. La empresa proyecta alcanzar volúmenes cercanos a las 5.000 toneladas, lo que implicaría un nuevo salto en escala productiva. Este crecimiento permitirá no solo reforzar su presencia en los mercados actuales, sino también avanzar en la apertura de nuevos destinos internacionales.

Con una propuesta basada en la diferenciación, la calidad y una estrategia comercial bien definida, Dulcis™ se posiciona como uno de los actores emergentes más relevantes dentro del segmento premium de frutas frescas, demostrando que incluso en categorías tradicionales aún existe espacio para la innovación y el valor agregado.

Fuente: Portal Frutícola con aportes de Redacción +P.