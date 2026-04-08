Cerezas en Mendoza: crecen las áreas libres de mosca de los frutos

En un contexto de creciente exigencia sanitaria en los mercados internacionales, la provincia de Mendoza dio un paso decisivo para fortalecer su perfil exportador : el Instituto de Sanidad y Calidad Agropecuaria Mendoza (ISCAMEN) certificó la primera finca como Sitio de Producción Libre (SPL) de mosca de los frutos (Ceratitis capitata) en el Oasis Norte. Se trata de la finca Santacroce, ubicada en Agrelo, que se proyecta como un modelo replicable para otros establecimientos de la región.

La certificación, realizada en conjunto con el Servicio nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), representa un hito para la fruticultura mendocina . Este reconocimiento sanitario no solo garantiza la ausencia de la plaga en la unidad productiva, sino que también abre la puerta a mercados más exigentes, donde las condiciones fitosanitarias son determinantes para el ingreso de productos frescos.

Hay que recordar que Mendoza produce cerezas en zonas reconocidas como libres de la mosca de los frutos , principalmente en el Oasis Sur y el Valle de Uco, que abarcan cerca del 70% del territorio provincial. Además, se están implementado nuevas figuras de "Lugar o Sitio de Producción Libre" (LPL/SPL) en los oasis Norte y Este para mejorar la competitividad en ciertos destinos de exportación.

Recorrida por la finca de cerezas

Durante una recorrida por el establecimiento, el ministro de Producción de la provincia, Rodolfo Javier Vargas Arizu, destacó el valor estratégico de este avance. Subrayó que el logro es resultado de una articulación efectiva entre el sector público y privado, un esquema que —según indicó— marca el rumbo que Mendoza busca consolidar. En esa línea, remarcó que las condiciones agroclimáticas de la provincia permiten producir fruta de alta calidad en etapas tempranas del calendario, lo que se traduce en una ventaja competitiva clave frente a otros países exportadores.

“Nunca registramos capturas de la plaga”, destacó Diego Aguilar, representante de la finca y uno de los responsables del proceso. Según explicó, esta certificación permite a la producción de cerezas pensar en nuevos destinos comerciales: “Nos abre la posibilidad de acceder a mercados que exigen condiciones de área libre y proyectar exportaciones de fruta temprana, lo que mejora notablemente la rentabilidad”.

cerezas mendoza mosca Más zonas sin plagas, mejor fruta y nuevas exportaciones.

La experiencia de Santacroce se proyecta como un caso testigo para otros productores del Norte y el Este mendocino, regiones consideradas de baja prevalencia donde la figura de Sitio o Lugar de Producción Libre ofrece un diferencial clave a nivel sanitario y comercial.

Desde el ISCAMEN, también se puso en relieve el impacto de la certificación. Las autoridades del organismo señalaron que este sistema permite mejorar la competitividad de los productores, al tiempo que genera valor agregado y amplía las oportunidades comerciales. El caso de la finca Santacroce funciona, en este sentido, como una prueba concreta de que es posible avanzar hacia estándares sanitarios más altos incluso en zonas donde la plaga aún no ha sido erradicada completamente.

El testimonio del sector productivo refuerza esta idea. Desde la propia finca certificada, destacaron que el proceso fue el resultado de años de trabajo sostenido junto a los organismos sanitarios. La implementación de protocolos específicos, monitoreos intensivos y controles permanentes permitió alcanzar el objetivo sin registrar capturas de mosca del Mediterráneo. Este logro tiene un impacto directo, especialmente en la producción de cerezas, uno de los cultivos con mayor proyección exportadora en la provincia.

Mejores condiciones para acceder a mercados

La posibilidad de certificar un Sitio de Producción Libre implica, en términos concretos, que la fruta puede acceder a mercados internacionales sin la necesidad de tratamientos cuarentenarios adicionales. Esto no solo reduce costos logísticos, sino que también mejora la calidad final del producto, al evitar procesos que pueden afectar su condición. Como consecuencia, se incrementa la rentabilidad y se amplían las oportunidades de inserción en destinos de alto valor.

La certificación de la finca Santacroce se enmarca en la Resolución 137/2026 del SENASA, que regula este tipo de reconocimientos. Este avance se suma a un esquema sanitario provincial que ya muestra resultados significativos: actualmente, cerca del 70% del territorio mendocino —incluyendo el Oasis Sur y el Valle de Uco— es reconocido como libre de moscas de los frutos.

En contraste, los oasis Norte y Este aún son considerados áreas de baja prevalencia. Sin embargo, la implementación de Sitios de Producción Libres surge como una herramienta estratégica para avanzar de manera focalizada en el control de la plaga. A diferencia de los enfoques tradicionales, este sistema permite certificar establecimientos individuales, lo que acelera los tiempos y optimiza los recursos.

cerezas InterNos-Maqueta-Foto-Portada-Notas-Cerezas Con este nuevo estatus, la fruta puede llegar en forma temprana a los mercados asiáticos.

En paralelo, continúan desarrollándose otras acciones complementarias, como el envío de insectos estériles para reducir la población de la plaga, una técnica ampliamente utilizada a nivel internacional. Estas medidas forman parte de una estrategia integral que combina innovación tecnológica, control sanitario y cooperación institucional.

Con este nuevo paso, Mendoza reafirma su posicionamiento como una de las principales regiones productoras de fruta de calidad en Argentina. La certificación de la primera finca libre de mosca del Mediterráneo en el Oasis Norte no solo marca un precedente, sino que también abre un horizonte de crecimiento para todo el sector. En un escenario global cada vez más competitivo, la sanidad vegetal se consolida como un factor clave para el desarrollo económico y la inserción internacional.

Fuente: Gobierno de Mendoza con aportes de Redacción +P.