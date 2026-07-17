Perú acelera su apuesta por la cereza y busca abrir el mercado chino

El país apuesta por desarrollar una nueva industria agroexportadora mientras negocia el acceso a un mercado que paga precios premium por las cerezas de alta calidad.

El Perú continúa dando pasos estratégicos para posicionarse en uno de los mercados más atractivos y exigentes del mundo para la fruta fresca. El Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) viene intensificando las gestiones técnicas y sanitarias con las autoridades de China con el objetivo de lograr la apertura de ese mercado para la cereza peruana, un producto que podría convertirse en una nueva alternativa de exportación de alto valor para el país.

La apuesta no es menor. China se ha consolidado como el principal consumidor mundial de cerezas y representa el destino más codiciado para los países productores. Solo durante 2025, el gigante asiático importó cerca de 3.000 millones de dólares en cerezas, una cifra que refleja la magnitud de la demanda y el potencial de negocio para nuevos proveedores.

En ese contexto, Perú busca aprovechar una serie de ventajas competitivas que podrían permitirle ingresar con fuerza a este mercado en los próximos años. Una de las más importantes es la puesta en funcionamiento del Megapuerto de Chancay, infraestructura considerada clave para fortalecer el comercio entre Sudamérica y Asia.

Gracias a esta conexión logística, los tiempos de tránsito marítimo hacia China podrían reducirse significativamente. Mientras que actualmente el transporte de frutas hacia ese destino puede superar los 35 días, el nuevo corredor comercial permitiría acortar el viaje a entre 21 y 22 días. Esta reducción es especialmente relevante para productos frescos como la cereza, cuya calidad y valor comercial dependen en gran medida de mantener su frescura durante el transporte.

Ventajas logísticas y climáticas

A la ventaja logística se suma otro factor que diferencia al Perú de varios de sus competidores internacionales: sus condiciones climáticas. La diversidad geográfica y térmica del territorio nacional permite desarrollar cultivos en diferentes épocas del año, abriendo la posibilidad de obtener hasta dos cosechas anuales de cereza.

Esta característica representa una oportunidad estratégica en un mercado donde la oferta suele estar concentrada en temporadas específicas. Mientras otros países productores cuentan con una sola ventana de producción, Perú podría abastecer el mercado en momentos distintos del calendario, ampliando sus posibilidades comerciales y respondiendo a nichos de demanda que buscan fruta fuera de temporada.

China consume miles de millones de dólares en cerezas cada año y Perú quiere aprovechar esa oportunidad con una producción que podría tener hasta dos cosechas anuales.

Además, especialistas destacan que el desarrollo de la industria cerecera peruana está siendo respaldado por la incorporación de nuevas variedades y por una creciente inversión en investigación científica. Estos esfuerzos apuntan a adaptar el cultivo a las condiciones locales y mejorar la productividad, consolidando una transición del país desde un rol tradicionalmente reactivo hacia una posición más activa y protagónica en el comercio agroexportador del Pacífico.

Sin embargo, el camino hacia una industria exportadora de cerezas aún se encuentra en una etapa inicial. Actualmente, la producción peruana no alcanza volúmenes comerciales destinados a la exportación. Las actividades se concentran principalmente en ensayos agronómicos y evaluaciones técnicas que permitan determinar qué variedades ofrecen mejores resultados en las distintas regiones del país.

Mercado multimillonario en expansión

Las pruebas se desarrollan en zonas como Arequipa, Junín, Ayacucho, Cajamarca, Cusco y Áncash, donde se estudia el comportamiento de variedades de alto y bajo requerimiento de frío. Entre las más evaluadas destacan Santina, Lapins y Skeena, reconocidas internacionalmente por su calidad y aceptación en los mercados de exportación.

La combinación de un puerto estratégico, nuevas variedades y condiciones climáticas favorables impulsa la ambición peruana de conquistar el mercado chino de las cerezas.

El proceso incluye además la introducción de material genético proveniente de Estados Unidos y Chile, países con amplia experiencia en la producción de cerezas. El objetivo es analizar su adaptación a las condiciones climáticas y de suelo peruanas, así como medir su rendimiento productivo y calidad comercial.

El atractivo del negocio queda en evidencia al observar las cifras del mercado internacional. Según datos de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (SUBREI) de Chile, el mercado mundial de cerezas frescas generó ingresos cercanos a los 5.849 millones de dólares en 2025. Chile lideró ampliamente las exportaciones globales al concentrar el 59,6% de los envíos mundiales, consolidándose como el principal abastecedor del mercado chino.

Precisamente China absorbe alrededor del 90% de las exportaciones chilenas de cereza, convirtiéndose en el principal motor de crecimiento para esa industria. La fruta posee un alto valor cultural entre los consumidores chinos, especialmente durante las celebraciones del Año Nuevo Lunar, cuando es considerada un símbolo de prosperidad, buena fortuna y éxito, lo que impulsa una fuerte demanda y precios elevados.

De hecho, los lotes premium de cerezas temprana de gran calibre alcanzaron durante 2025 valores promedio de entre 45 y 58 dólares por kilogramo en los mercados mayoristas chinos, equivalentes a entre 320 y 415 yuanes. Estos precios reflejan el enorme potencial económico de una industria que, de consolidarse en Perú, podría convertirse en una nueva fuente de ingresos para el sector agroexportador.

Mientras continúan las negociaciones sanitarias y los trabajos de investigación en campo, el país avanza en la construcción de las bases necesarias para competir en uno de los mercados más rentables del mundo. La combinación de ventajas logísticas, condiciones climáticas favorables e innovación agrícola coloca a la cereza peruana como una apuesta con alto potencial de crecimiento para los próximos años.

FUENTE: Agraria, Fresh Plaza y aportes de Redacción +P.